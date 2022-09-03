Средняя расчетная цена газа в Европе в августе выросла на 35%, почти до 2450 долларов за 1 тыс. кубометров и впервые достигла рекордных 3500 долларов, свидетельствуют расчеты на основе данных лондонской биржи ICE. Таких высоких цен не было за все время функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Газовые фьючерсы с ближайшей поставкой в сентябре начали август с 2100 долларов за 1 тыс. кубометров и первую половину месяца торговались в коридоре 2000–2200 долларов. Однако 15 августа котировки впервые за пять месяцев превысили 2400 долларов. Аналитики связывали это с профилактическими работами на норвежских добычных мощностях и на системе, по которой газ поставляется из Азербайджана, а также ростом конкуренции за СПГ со стороны крупных импортеров из Азии, передает РИА «Новости».

Затем 19 августа – после сообщения Газпрома о приостановке на три дня из-за техобслуживания магистрали «Северный поток» – цены подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за 1 тыс. кубометров, и уже через неделю перешагнули порог в 3500 долларов и приблизились к историческому максимуму в 3892 доллара. Однако потом за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов. Пока котировки примерно в десять раз превышают цены прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.

Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне – почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле – около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%).

По словам экспертов, снижению цен на газ в Европе за неделю с пиков в 3500 долларов примерно на 30% способствовали заявления представителей стран Евросоюза о «готовности» к зиме. 31 августа были опубликованы данные, согласно которым европейским странам удалось еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища на целевые 80% к грядущему отопительному сезону.

Между тем уже 2 сентября сообщалось, что ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».

Газпром не исключал, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.