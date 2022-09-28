Китайский аналитик Лю Хун назвал инциденты на «Северных потоках» диверсиями США и Польши

Инциденты на трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» с большой вероятностью являются диверсиями, за которыми могли стоять различные страны, включая Польшу и США, отмечается в обзоре, размещенном в аккаунте «Ню Таньцинь» в соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.

Как отмечает автор статьи, учитывая имеющуюся информацию, «с определенностью» можно сказать, что инциденты представляют собой диверсию. Эксперт задается вопросом, кому могло быть выгодно повреждение трубопроводов, и рассматривает версии участия нескольких стран, потенциально заинтересованных в этом, передает РИА «Новости».

По мнению аналитика, можно сразу вычеркнуть Германию, так как она «больше всего проигрывает от инцидента» и заинтересована в поставках газа из России после завершения конфликта на Украине. Дания также вряд ли была замешана в инциденте, несмотря на то, что утечка газа произошла рядом с ее территорией, считает автор.

Говоря о возможном участии Польши, автор полагает, что исключать ее вовлеченность нельзя. «Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша – самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине», – пишет он, отмечая, что инциденты произошли на фоне открытия в Польше Балтийского газопровода (Baltic Pipe).

Анализируя возможное участие США, эксперт отметил, что бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после инцидента написал в соцсетях: «Спасибо, США».

«Весьма содержательно», – отмечает автор, напоминая, что еще в начале февраля президент США Джо Байден заявлял, что в случае эскалации со стороны России вокруг Украины газопровода «не будет, мы положим ему конец».

Комментируя вероятность причастности самой России к инцидентам, эксперт отмечает, что если бы Москва хотела использовать трубопроводы в качестве инструмента для усиления давления на страны Европы, она могла бы просто перекрыть поставки.

Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия, они затрагивают всех.

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.