В Мурманскую область прибыли 11 детей-сирот из ДНР

Мурманская область при содействии уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой стала одним из регионов России, проявивших инициативу в вопросе устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Донецкой народной республики.

В аэропорту Мурманска состоялась встреча первых 11-ти ребят, которые теперь будут жить в семьях северян из четырех муниципалитетов: Кандалакшского района, Ковдорского округа, Полярных Зорь и Оленегорска. Среди встречающих был и губернатор Андрей Чибис, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«Мы помогали, помогаем и будем помогать братскому народу Донбасса во всем, что необходимо. Дети, которые находились в детских учреждениях на Донбассе, пережили многое, им необходимо наше внимание. И конечно помочь им – это то, что мы можем и обязаны сделать», – сказал губернатор.

«Сегодня дети прибыли в регион, и мы, и они очень этому рады. Очень важно, что ребята поедут в семьи, первая встреча их произошла – тут уже объятия, непередаваемые эмоции», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также напомнил, что Мурманская область очень активно помогает Донбассу.

«Северяне, например, собрали большое количество гуманитарной помощи, которая была отправлена нуждающимся. Наши воины освобождают территорию от нацизма. Именная рота, подразделения Северного флота эффективно выполняют все задачи, которые поставлены в рамках специальной военной операции. Мы этим бойцам также активно помогаем всем, чем нужно. Предприятия друг с другом нашли уже соответствующую кооперацию, чтобы дать соответствующую экономическую помощь, новую работу, загрузку предприятий Донбасса», – подчеркнул Чибис.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева рассказала, что лично сопровождала группу ребят в Мурманск, вместе с педагогом-психологом Еленой Шмуйлович и специалистом органа опеки и попечительства Ириной Иосифовой. Семьи, которые оформили временную опеку, подбирались тщательно.

«Заранее совместно с Министерством образования и науки Мурманской области, главами муниципалитетов, территориальными органами опеки и попечительства была проведена очень большая работа. Мы собирали информацию, готовили видеопаспорта семей, наши специалисты выезжали к детям, показывали им паспорта и ребята сами выбирали по душе, по своим эмоциям и впечатлениям, с кем они хотят жить. Эти 11 ребят выбрали Мурманскую область. После этого мы организовывали видеосвязь родителей с детьми», – рассказала детский омбудсмен.

По словам Андреевой, в Мурманск прибыли ребята разных возрастов – от 7 до 16 лет, далее все они будут обучаться в общеобразовательных организациях, а также в средних профессиональных образовательных организациях – с учетом их пожеланий. Уже запланирован психолого-педагогический план сопровождения ребят, также специалисты будут индивидуально сопровождать каждого. Не оставят без внимания и поддержки и семьи. Работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Донбасса в семьи Мурманской области будет продолжена.