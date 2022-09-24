Дуров объяснил удаление нескольких русскоязычных Telegram-каналов

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24 сентября, суббота | Последнее обновление — 19:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуму внесли проект о единовременной выплате в 300 тыс. рублей для мобилизованных
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Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса.
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Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется.
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Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо.
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Дуров объяснил удаление нескольких русскоязычных Telegram-каналов
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Мессенджер Telegram по требованию Apple заблокировал несколько русскоязычных телеграм-каналов, связанных с Белоруссией, с общей численностью 80 тыс. подписчиков, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
«Вчера по требованию Apple мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тыс. подписчиков. Администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения от нашей команды о том, что они нарушают правила Apple», – написал Дуров в своем Telegram.
По его словам, администраторы каналов должны «максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись». Иначе их каналы будут заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.
«Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений», – предупредил Дуров.
Он пояснил, что в лучшем случае каналы-нарушители останутся доступны в веб-версиях и версиях Telegram, скачанных напрямую с telegram.org, но это не касается тех каналов, которые нарушат правила самого мессенджера, а не правила Apple или Google.
Также Дуров напомнил, что правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала.
В Германии обрушились на Бербок за срыв переговоров с Лавровым
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Читатели немецкого издания Die Welt осудили срыв переговоров министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок.
«Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо», – цитирует одного из читателей РИА «Новости».
Другой комментатор предположил, что немецкий политик обрадовалась срыву переговоров, поскольку в ином случае это «была бы катастрофа для нее».
«Бербок – это ребенок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат», – добавил еще один.
«Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?», – указал читатель.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министры иностранных дел Франции и Германии Катрин Колонна и Анналена Бербок запрашивали встречу с Лавровым на ГА ООН, но после получения предложений по времени встреч «пропали с радаров».
До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что, по мнению Еврокомиссии, представителям стран Евросоюза в настоящее время «нет смысла встречаться» с властями России.
Россия применила самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия объектов ВСУ
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Вооруженные силы России опробовали самолет-разведчик Ту-214Р после ремонта для вскрытия украинских военных объектов, сообщил информированный источник.
«Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта. Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», – приводит слова источника РИА «Новости».
Согласно открытым данным, на вооружении российской армии находятся два самолета-разведчика Ту-214Р.
Военная машина создана на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214, головной разработчик разведывательного оборудования – входящий в «Росэлектронику» концерн «Вега».
Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Как минимум один из Ту-214Р принимал участие в специальной операции в Сирии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США сделали российской разведке невольный подарок, когда решили списать самолеты Ту-214ОН, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
Стало известно о проблемах Украины с переданными Западом танками
Страны Запада истощили свои запасы танков Т-72, им приходится передавать Киеву боевые машины Т-55, к которым у украинских военных нет боеприпасов, сообщают СМИ.
Киев вскоре получит М-55 из Словении, они построены на базе советских Т-55, у них модернизированы двигатели и броня, и установлена пушка 105 мм стандарта НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Watch Magazine.
«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», – указал автор публикации.
Напомним, Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
При этом Словения заявила о планах направить на Украину 28 танков модели М-55S.
Зеленский шокирован отказом Израиля поставлять Киеву системы ПВО
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Украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован тем, что израильская сторона не поставляет оружие, которое просил Киев.
«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Ситуация в самом Израиле непростая, но Киев призывал Иерусалим поставить системы ПВО, добавил он.
«Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», – указал президент Украины.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что не видит смысла в прямых поставках боевых танков из Германии на Украину. По ее словам, Украина «очень быстро получит танки, а именно 40 танков из Греции, 28 из Словении, а затем Германия поможет закрыть эти пробелы в двух странах».
В воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
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ВС России уничтожили 300 иностранных наемников в Николаевской области
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Российские Вооруженные силы ракетным ударом по пункту временной дислокации наемников у Калиновки в Николаевской области ликвидировали до 300 боевиков, сообщили в Минобороны.
«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ у Николаева, А также 61-й егерской бригады у Терновки в Николаевской области ликвидировано более 200 националистов, три танка и 16 бронемашин.
ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в направлении населенного пункта Берестовое в ДНР, было ликвидировано 48 военнослужащих ВСУ, включая семь офицеров, и четыре единицы бронетехники.
У Купянска в Харьковской области, Николаевки в ДНР, Кирово в Запорожской области, Костромки в Херсонской области и Березнеговатого в Николаевской области ликвидировано пять пунктов управления ВСУ и 62 артиллерийских подразделения.
У населенных пунктов Анновка в ДНР, Сладкое и Успеновка в Запорожской области ликвидировано три склада боеприпасов и артиллерийского вооружения. Уничтожена РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР. У поселка Михайло-Заводское Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Артур».
Российские ПВО сбили семь беспилотников над населенными пунктами Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка ДНР, Решетиловское и Любимовка в Запорожской области, Чкалово и Кирово в Херсонской области.
Уничтожено 42 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» три противорадиолокационные ракеты HARM у Новой Каховки. Над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
В четверг Минобороны сообщало о ликвидации свыше 220 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР.
Стало известно о стратегии нападения Пентагона для ВСУ в Запорожской области
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Американские военные создали для вооруженных сил Украины стратегию действий в Запорожской области, предполагающей форсирование Днепра, сообщают СМИ.
Стратегия предполагает форсирование Днепра, высадку десанта и наведение понтонных мостов, сообщил собеседник «Украина.ру», передает ФАН.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что подобное обернется тысячами смертей для ВСУ. «Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», – сказал он.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Прорвавшихся в Запорожской области диверсантов нейтрализовали
Организовавшие прорыв через линию соприкосновения в Запорожской области украинские диверсанты найдены и нейтрализованы, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вчера еще была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог (Пологи) и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры», – заявил Рогов в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась в районе города Пологи.
После этого в Алешковском районе Херсонской области была поймана диверсионно-разведывательная группа, ее задержали полицейские и Росгвардия.
США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Военный эксперт рассказал о применении иранских дронов против ВСУ
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о применении иранских дронов против Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Рожина, прошедший «день (пятница, 23 сентября, – прим. ВЗГЛЯД) стал днем наиболее массированного использования иранских БПЛА сразу на нескольких участках [фронта на Украине]. Это стало крайне неприятным сюрпризом для противника, который и раньше уже нес ощутимые потери от точечных ударов БПЛА-камикадзе», – написал Рожин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что «несмотря на парочку сбитых дронов, несколько [из них всё же] дошли до цели, уничтожив в том числе один из локальных центров принятия решений в Одессе». «Объектовая ПВО, судя по всему, полностью провалилась в данном случае», – заключил эксперт.
Накануне МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации и существенно сократил численность дипломатического персонала посольства в Киеве.
Напомним, в понедельник американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что в ходе конфликта на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
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Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву
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Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен, а также закон о лишении свободы на срок до десяти лет за отказ участвовать в боевых действиях, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
«Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время», – говорится в документе.
Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если «самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств».
Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. И за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.
Согласно документу, опубликованном на официальном интернет - портале в УК РФ вводится новая статья «мародерство». Это преступление предлагается наказывать лишением свободы до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, «не опасного для жизни и здоровья», или с угрозой применения такого насилия наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Если в мародерстве повинна организованная группа, оно было совершено в особо крупном размере, то есть в эквиваленте 1 млн рублей и выше, а также если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то это преступление будет караться лишением свободы до 15 лет.
Ранее совет Федерации одобрил принятые Государственной думой поправки в Уголовный кодекс, касающиеся военной службы.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Российские летчики сбили переоборудованный под американские HARM МиГ-29
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Российский истребитель сбил в Днепропетровской области украинский МиГ-29, украинский самолет был переоборудован под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Сергеевка Днепропетровской области истребителем ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Также в субботу ведомство сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
В районе населенного пункта Михайло-Заводское в Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Arthur.
В начале сентября российские военные в Херсонской области сбили два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29. Истребитель был переоборудован под ракеты HARM.
Умер польский актер Печка, сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака»
В пятницу стало известно о смерти польского актера Франчишека Печки, сыгравшего роль Густава Еленя по прозвищу Густлик в телесериале «Четыре танкиста и собака», сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.
«До нас дошла грустная новость – ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году», – передает ТАСС со ссылкой на польское ведомство.
Актер умер в возрасте 94 лет. Он снимался в таких картинах, как «Освобождение», в советско-польском фильме «Легенда», «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса, «Жемчужина в короне», «Бусинки одних четок» Казимежа Куца, «Будапештские рассказы» Иштвана Сабо, «Мама Круль и ее сыновья» Януша Заорского.
О завершении творческой карьеры Печка объявил в 2022 году.
Российские блогеры отреагировали на интервью Алена Делона с Владимиром Зеленским
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Блогеры и журналисты заподозрили французского актера Алена Делона в желании заработать из-за интервью с Владимиром Зеленским, а также напомнили легенде кино участие в «захватнических войнах».
«Сюрреализм – украинский еврей приветствует французского актера с помощью клича нацистских пособников.
Делон, будучи ребенком, слышал выстрелы 15 октября 1945 года, когда во дворе тюрьмы, рядом с которой он жил, расстреляли Пьера Лаваля. Это был активный деятель коллаборационного «правительства Виши» и его глава (премьер-министр) с 1942 по 1944 год. Пособник нацистов был похоронен в общей могиле на кладбище Тье. Коллаборационизм – одна из самых неприятных для французов тем, потому что французы быстро подняли лапы вверх при наступлении немцев и с радостью вышли на улицы, когда было объявлено о капитуляции. «Ура, войне конец!». Сам Делон с удовольствием принимал участие в захватнических войнах. В 1953 году он завербовался в армию. Осенью того же года в составе парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты он поехал на войну в Индокитае. Пошел по убеждению и с большим желанием заработать», пишет Telegram-канал «Небожена».
«Престарелому Алену Делону заплатят за интервью с Зеленским. Напомню, ранее он говорил, что хочет покончить с собой. В СМИ даже была информация, что он якобы уже вколол себе смертельную инъекцию в Швейцарии, но позже ее опровергли. Видимо, Делон придумал какой-то более изящный способ уйти из жизни в Киеве», – написала в Telegram-канале Кристина Потупчик.
«То есть дома эвтаназию не разрешили, решил помереть на чужом хуторе», – предположил Антон Красовский. Так он отреагировал на предложение Зеленского Алену Делону приехать в Киев.
Ранее сообщалось, что Ален Делон взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, где французский актер заявил, что полностью на его стороне. Кроме того, он пообещал ему приехать в Киев, когда сможет нормально ходить.
До этого легенда французского кинематографа Ален Делон заявил о желании провести эвтаназию.
Немцы описали свое эмоциональное состояние словами «гнев и бессилие»
Все большему числу жителей Германии не нравится нынешняя политическая и экономическая ситуация, свое эмоциональное состояние они описывают словами «гнев», «безысходность» и «чувство бессилия», следует из опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу журнала Der Spiegel.
Опрос проводился с 16 по 23 сентября, в нем приняли участие 2,5 тыс. человек. Согласно его данным, 41% респондентов подтвердили, что термин «гнев» применим к их текущему эмоциональному состоянию. В мае 2020 года этот показатель составлял лишь 15%, а в мае 2021 года – 30%, передает ТАСС.
Также немцы описывают свое состояние словами «неопределенность» (42%), «потеря контроля/бессилие» (33%) и «безнадежность/беспокойство» (26%).
Так, только 23% опрошенных заявили об «уверенности», 17% ощутили «благодарность», всего 7% «радость», а 5% указали на «защищенность».
Республиканцы использовали кадры из России для ролика об «исключительности Америки»
Американская Республиканская партия в своем предвыборном ролике про США применила стоковые кадры из России, Украины и Словакии, сообщают СМИ.
Диктор в ролике рассказал об «исключительности Америки» и о «богатом наследии американской истории» под кадры нефтяной вышки под Волгоградом, оттуда же взяты кадры с бегущим мальчиком, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Huffpost.
По всей вероятности, авторы политического ролика вместо съемок собственного материала использовали общедоступные стоковые видео.
На видео также попали кадры словацкого магазина и кукурузного поля на Украине.
Ролик опубликован на YouTube-канале лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти.
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