Дуров объяснил удаление нескольких русскоязычных Telegram-каналов

Мессенджер Telegram по требованию Apple заблокировал несколько русскоязычных телеграм-каналов, связанных с Белоруссией, с общей численностью 80 тыс. подписчиков, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Вчера по требованию Apple мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тыс. подписчиков. Администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения от нашей команды о том, что они нарушают правила Apple», – написал Дуров в своем Telegram.

По его словам, администраторы каналов должны «максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись». Иначе их каналы будут заблокированы в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.

«Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений», – предупредил Дуров.

Он пояснил, что в лучшем случае каналы-нарушители останутся доступны в веб-версиях и версиях Telegram, скачанных напрямую с telegram.org, но это не касается тех каналов, которые нарушат правила самого мессенджера, а не правила Apple или Google.

Также Дуров напомнил, что правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала.