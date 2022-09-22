Турчак заявил о потоке обращений от желающих пойти на фронт депутатов и сенаторов

Получаю поток обращений от единороссов, в том числе от депутатов Госдумы и сенаторов, желающих принять участие в спецоперации на Украине, написал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно, вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия», – написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в ближайшее время планирует сообщить имена коллег, которые будут мобилизованы.

«Многие из них в зоне СВО с самых первых дней, в том числе на передовой – организуют гуманитарную миссию, помогают нашим ребятам и мирным жителям, лечат раненых. В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, – это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах», – отметил секретарь генсовета ЕР.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

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