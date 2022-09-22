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Вице-спикер Госдумы Толстой: Референдумы в Донбассе – это только начало
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Целью специальной военной операции являются денацификация и демилитаризация Украины, а потому референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях – не последние, это только начало процесса, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«В этих регионах исторически живут русские люди. К Украине они были приписаны Сталиным и Лениным для того, чтобы добавить пролетариата к крестьянской отсталой Украине. Конечно, для них сегодняшнее переписывание истории, которым заняты украинские политики, фактически принятие чужой идентичности, неприемлемо. Это возникло в 2014 году, когда ДНР и ЛНР образовались, фактически заявили о том, что они не готовы идти дальше в том фарватере, в котором пошла Украина после государственного переворота», – заявил Толстой в эфире программы «Дайте сказать!» на телеканале LIFE.
«Для нас – это, конечно, наш долг, это наши люди, братья и сестры, которые, я надеюсь, после референдума будут жить в составе Российской Федерации. У нас появятся субъекты Федерации. Это очень хорошо», – отметил вице-спикер Госдумы.
Депутат пояснил, что референдумы проводятся, чтобы обеспечить жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей «такую же спокойную и нормальную жизнь, которую ведут, например, люди в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, чтобы их не бомбили, чтобы их не преследовали за русский язык, чтобы их дети могли получать образование на том языке, на котором они хотят». «Это фундаментальные права человека», – подчеркнул Толстой.
Он назвал важным вопрос безопасности волеизъявления жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской области. «Сейчас на местах все над этим работают, чтобы людей не подвергать риску. Там же нет возможности устроить дистанционное голосование. Все равно нужно, чтобы человек пришел, получил бюллетень, опустил его в урну. Что касается дат, то в данном случае это решение республик, решение освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Нам в данном случае даты не важны. Сам факт важен, что после референдума, если будет такое решение населения этих территорий, они станут частью Российской Федерации. Это повлечет за собой целый ряд изменений, в том числе и в военной ситуации», – отметил депутат.
По словам парламентария, голосование будет проходить пять дней, чтобы «не сходиться всем в участок», чтобы «растянуть во времени эту процедуру». «Тем более что там есть много людей пожилых, которые не в состоянии дойти до участка, много разрушенных территорий, где нужно буквально в ручном режиме объезжать объекты на машине и собирать бюллетени в урну. На это нужно время», – указал он. Основной резон, по его словам, у организаторов референдумов в том, чтобы голосование было безопасным. «Мы не должны никоим образом подвергнуть людей, которые хотят воссоединиться с Россией, опасности получить удар из миномета по избирательному участку», – сказал вице-спикер нижней палаты российского парламента, отметив, что многодневное голосование позволит «рассеять» людей, чтобы они не подвергались опасности.
На вопрос о том, как прекратить обстрелы со стороны украинских националистов на период проведения референдума, Толстой ответил, что нужно «дойти до польской границы». «Тогда не будет обстрелов. Собственно говоря, это и есть цель операции – денацификация и демилитаризация Украины», – сказал депутат.
«Поэтому эти референдумы не последние. Это только начало процесса», – добавил Толстой.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной
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В результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много», сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia и TT.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары, передает Anadolu.
Безсонов сообщил в Telegram, что «наших обменяли и вернули много», в том числе военных, попавших в плен к Украине в Харьковской области. Также сообщается, что «среди наших обменянных есть летчики».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram: «Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня – первое. Знаю многих, для кого – второе. И могу их понять. Но для меня – по-прежнему первое. Это все, что пока могу сказать про состоявшийся обмен. Завтра будет больше».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предлагал разрешить запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных. В Кремле отвергли предложение Зеленского.
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Бывший военком сказал, по каким критериям мобилизуют резервистов
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«Для призыва в первую очередь будет иметь значение так называемая ВУС – военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
«Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок, вне зависимости от объявленной степени ее готовности. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто просто физически не может даже донести снаряд до орудия», – сказал Моисеев.
Полковник предположил, что в данный момент возникла потребность возвращения из запаса офицеров, профессиональных кадров, которые уволились недавно в званиях майор – подполковник.
«Это кадровый резерв, способный приносить пользу на командно-штабных должностях, поскольку эти люди обладают богатым опытом. Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и еще не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон – полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны – майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией», – заявил Моисеев.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
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Зеленский представил «формулу мира» Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН озвучил пять пунктов «формулы мира».
По словам Зеленского, эта «формула» может «сработать не только» для Украины, «но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
«Наказание», как следует из слов Зеленского, включает санкции, блокировку торговли и отношений, создание трибунала. Украина уже подготовила «конкретные шаги» для организации трибунала и «призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации», передает ТАСС.
«Защита жизни» подразумевает предоставление военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, если стране «требуется помощь оружием, боеприпасами» или «финансовая помощь», а также «данные разведки», то «такую помощь необходимо предоставить». Он заявил, что Украине также нужна финансовая поддержка.
«Восстановление безопасности» включает, в частности, безопасность морскую, продовольственную и радиационную. Для безопасности энергетики Зеленский считает нужным ограничить цены на российские энергоресурсы.
Говоря о «гарантиях безопасности», Зеленский заявил, что у Киева «есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира». Украинская сторона «уже представляет» свои «инициативы партнерам». По его словам, все, кто получит текст по «формуле мира», «убедятся в том, что эти детали очень важны для гарантий безопасности». «И пятый пункт – это решимость. Без этого все пункты работать не будут», – подытожил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Около Севастополя уничтожили подводный беспилотник
В Черном море у берегов Севастополя обнаружили подводный беспилотный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«О происшествии в районе Солдатского пляжа в Севастополе. Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что многие жители города услышали взрыв от уничтожения беспилотника, но никакой опасности это не представляло.
В конце лета правительство Крыма на время проведения специальной военной операции запретило использовать большинство видов пиротехники и полеты гражданских дронов.
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Минобороны сообщило о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области
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В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Павловки Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.
Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Артемовск ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровая ДНР, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки ДНР, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.
Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск ДНР и Белая Криница Херсонской области», – отметил Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой народной республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА «Байрактар» в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области.
Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской народной республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области», – отчитались в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодара и территории Запорожской атомной станции.
В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока.
Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодара», – сообщил Конашенков.
«Обстрел станции велся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в небе ДНР.
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ЕС объявил о намерении ввести секторальные санкции против России
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Новые санкции, которые Евросоюз введет против России, будут как персональными, так и секторальными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, добавив, что действия России якобы «угрожают миру и безопасности в Европе, а также во всем мире».
Как заявил Боррель, «на сегодняшний день очевидно», что ЕС «продолжит оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине», а также «изучит и примет новые рестрикции – как персональные, так и секторальные». Он не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.
Министры иностранных дел стран ЕС по итогам встречи в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Боррель сказал, что ЕС считает референдумы на освобожденных территориях «нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
В неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке принял участие глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «чтобы поделиться и проинформировать о последнем развитии событий», сказал Боррель. Он заявил, что эта встреча «была необходима» для того, чтобы «понять, что стоит на кону». Боррель отметил, что встреча состоялась на фоне «значительной эскалации» конфликта на Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Такое решение вызвано наращиванием агрессивной политики Запада на территории Украины. Боррель сказал, что Евросоюз не хочет оказаться «вовлеченным» в конфликт с Россией. Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.
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Премьер Польши вызвался «мобилизовать помощь» Киеву
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после сообщения о частичной мобилизации в России заявил о мобилизации помощи Киеву.
«В качестве реакции на эту мобилизацию все сообщество свободных стран, а особенно НАТО –сильнейшего союза в истории – должно отреагировать поддержкой Украины.... Мы сделали много для Украины, но должны сделать еще больше – финансовая помощь и помощь в поставках оружия», – заявил Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение, – передает ТАСС.
Также политик пообещал лично заняться организацией помощи Украине. Назвав частичную мобилизацию в России «поводом для дальнейшей мобилизации» Польши.
«Я буду мобилизовывать, организовывать помощь в Западной Европе так, как мы делали ранее. Мы делали это эффективно», – сказал он, добавив, что будет делать это «вместе с нашими американскими и британскими союзниками, чтобы вся НАТО еще больше помогала Украине».
Напомним, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
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ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, координаты места совершения подрыва. Кроме того, были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, обеспечившие подготовку диверсии.
Ранее ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма.
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Зеленский в ООН потребовал мира с Россией только на условиях Украины
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Перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН, потребовав лишить Россию права вето в Совбезе организации.
Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушала супруга Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя возможность переговоров между Украиной и Россией, Зеленский сказал: «Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы». Зеленский «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», передает ТАСС.
Президент Украины отметил, что в этой «формуле» нет «нейтральности». «Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят», – сказал Зеленский. Он считает, что такие люди «выражают сочувствие лишь для протокола, и поэтому они лишь притворяются, что кого-то защищают, но на самом деле они защищают только свои узкокорыстные интересы».
Зеленский считает, что Россия как «агрессор» должна быть «изолирована» в международных организациях при принятии решений – «по меньшей мере, пока длится агрессия». Он призвал «отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций».
По словам Зеленского, наказание России должно стать частью «формулы мира», в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.
Зеленский заявил: «Нам необходима поддержка <...> оружием, военной техникой, боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия <...> и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО».
Российская делегация присутствовала в зале во время видеообращения Зеленского и была представлена заместителем постпреда Дмитрием Чумаковым и другими сотрудниками миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
Необходимо полностью распространить городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента Владимира Путина, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации в Вооруженные Силы. <...> Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей», – написал мэр в своем блоге.
Собянин подчеркнул, что «считает необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала «наказать» Россию за мобилизацию
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Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью американской телекомпании CNN в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Фон дер Ляйен заявила, что указ российского президента о частичной мобилизации является «новой эскалацией» на Украине, что, по ее мнению, «должно повлечь за собой штрафные меры против России», пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
По ее словам, Россия собирается провести «псевдореферендумы на суверенной земле Украины», что, по ее мнению, «демонстрирует слабость» российских властей.
«Так что я полагаю, что это снова требует санкций с нашей стороны», – подчеркнула глава Еврокомиссии, не уточнив, какие именно штрафные меры ЕС она имеет в виду.
Отвечая на вопрос CNN, насколько действенными она считает уже существующие санкции, Урсула фон дер Ляйен отметила, что российская промышленность якобы «пришла в упадок», а Москва «испытывает значительные трудности в военном секторе», в частности, из-за проблем с поставками полупроводников.
«Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются», – подчеркнула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.
Европейцы не поддадутся на «шантаж ядерным оружием», сказала глава Еврокомиссии, поддержав просьбу Украины продолжать поставки западных вооружений. В последние несколько месяцев украинцы «медленно, но верно получили то, что им требовалось, доказав свою способность успешно обороняться, поэтому следует прислушаться к ним», уверена Урсула фон дер Ляйен.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Политолог: Большая часть мобилизованных не будет задействована в боевых действиях
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«Объявленная частичная мобилизация людей с военными специальностями и боевым опытом позволит обеспечить защиту наших новых границ – причем с учетом наличия современных вооружений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили о частичной мобилизации в России.
«До сих пор на ход боевых действий влияло то, что на стороне украинского террористического режима воюют наемники из стран НАТО. Из стран этого военного блока также поставляется оружие. По сути происходит тотальное противостояние Североатлантического альянса с Россией. Увеличение нашей группировки в 2–3 раза позволит высвободить уже существующие части Вооруженных сил, которые в свою очередь можно будет эффективнее использовать для выполнения целей спецоперации», – считает политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.
При этом частичная мобилизация предполагает призыв лишь одного процента военнообязанных, это следует из заявлений министра обороны Сергея Шойгу, пояснил политолог.
«Из 25 млн мобилизационного резерва будет привлечено 300 тыс. человек – это чуть больше одного процента, с распределением по регионам, и как сказал министр Шойгу, по этапам. Это не будет одномоментно. Совершенно точно не будут привлекаться ограниченно годные к несению службы, не обладающие военными специальностями, не прошедшие военную подготовку, а также граждане 18–27 лет, которые так и так подлежат обычному осеннему призыву», – пояснил собеседник.
Асафов отметил также исчезновение из законодательства «серой зоны» – отныне добровольцы будут приравнены к контрактникам, у них появится «иное материально-техническое обеспечение, которое значительно упростит несение службы и исполнение воинского долга». «Я считаю, что после выступления президента и министра обороны поток добровольцев увеличится, что также повлияет на ход частичной мобилизации», – убежден политолог.
Мобилизованных не будут отправлять сразу на передовую, пояснил Асафов, – туда попадут только те, кто уже обладает необходимыми навыками, в том числе прошли боевое слаживание (обучение отмобилизованных согласованным действиям в составе своего подразделения).
«Каждый, кто будет мобилизован или подпишет контракт как доброволец, пройдет через обязательное обучение. Так будет даже в случае, если человек уже участвовал в других конфликтах, например, в грузинском в 2008 году. Ведь тактика и стратегия изменились, нужно переучиваться», – рассказал собеседник.
Что касается референдумов, которые будут проведены в ближайшее время на освобожденных территориях, то их исход уже очевиден. Это видно по результатам соцопросов. Скорее всего, руководители народных республик, военно-гражданских администрацией, а также парламентов по итогам этого голосования обратятся к Москве с просьбой о присоединении. Судя по тому, что сказал президент, просьба будет удовлетворена. А это значит, что государственные границы России увеличатся на более чем тысячу километров, что потребует иных обстоятельств их охраны», – предрекает Асафов.
«Такая защита потребует множество вспомогательного персонала – водителей, медиков, сотрудников логистических и инженерных служб. Так что большая часть привлеченных в рамках частичной мобилизации не будет напрямую задействована в боях», – пояснил эксперт.
Важным аспектом речи президента были также задачи, поставленные перед оборонно-промышленным комплексом. Ему поручено нарастить выпуск продукции, расширить производство. Стоит отметить, что такие шаги приведут к росту не только в военной отрасли, но и у многих смежников. Загрузка ВПК помогла Америке выйти ускоренными темпами из Великой депрессии – мирового экономического кризиса начала 1930-х», – напомнил Асафов.
«Американцы поддерживают свою экономику через большой военный бюджет. Вливая деньги в ВПК, они добиваются развития заодно и гражданских отраслей, выпускающих продукцию двойного назначения. В России новые задачи для ОПК тоже могут дать импульс развитию отстающих отраслей. Они запускают определенные шестеренки экономики, влияют в том числе и на количество рабочих мест», – подытожил Асафов.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Во время телеобращения Путин подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации, заявил Путин.
По его словам, Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о своем будущем, которое будет принято на референдумах. Кроме того, он пообещал безопасное проведение голосования. «Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю», – сказал глава государства.
Выступивший следом министр обороны Сергей Шойгу заявил, что под призыв попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом. «Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – сказал министр.
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Германии оказалось «трудно понять стратегию» России
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Берлин считает слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии попыткой запугивания, но Германии «трудно понять его стратегию», заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт.
Ламбрехт спросили, следует ли считать украинские удары по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям после референдумов ударами по России, на которые может последовать ядерная реакция. Ламбрехт ответила, что для Германии «совершенно ясно – это украинская территория», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Однако, как заявила Ламбрехт, всегда необходимо «следить за реакцией Путина, за реакцией России». «И, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы», – сказал она. Министр признала, что «сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию». «Но нас это не останавливает», – сказала Ламбрехт.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Вучич спросил мировых лидеров о разнице между суверенитетом Украины и Сербии
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Президент Сербии Александар Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил о ситуации с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии.
Вучич заявил, что «Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, в том числе Украины». Однако, по его словам, «правда заключается в том, что территориальная целостность Сербии была нарушена», хотя «Сербия никого не атаковала, никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит».
«Я хотел бы задать вопрос лидерам многих стран, ответьте, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было серьезное вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас», – приводит его слова ТАСС.
Сербия, как подчеркнул Вучич, не нарушала суверенитет другой страны, но «это не помешало 19 богатым суверенным странам – членам НАТО совершить нападение, подорвать суверенитет без согласия СБ ООН». Он напомнил слова Мартина Лютера Кинга о том, что несправедливость в одном месте приводит к несправедливости везде. Вучич указал, что «принцип нерушимости границ должен распространяться на все страны».
Мир столкнулся с самым глубоким глобальным политическим кризисом с момента создания Организации Объединенных Наций, сказал он.
В интервью агентству «Танюг» Вучич заявил, что в ходе встреч в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ему «в лицо» высказали требование введения антироссийских санкций. «Нас было пятеро-шестеро с Западных Балкан, половина встречи была о том, когда мы (Сербия) введем санкции. Я сказал, что понимаю сигнал. Они меня спрашивают: «Когда санкции?». Я им говорю: «Я отлично понял, что вы говорите». Никто не угрожал и так далее, но когда это единственная тема встречи, то только ждите, что последует после этого», – рассказал он.
По его словам, «было ясно с самого начала, что Путин не сдастся, вопреки успехам украинской армии в последние дни на востоке и на юге Украины, ясно, что он будет бороться». Как заявил Вучич, «ясно, что украинские солдаты были намного-намного многочисленнее, это было не два к одному, а пять-семь к одному, из-за этого почти никаких шансов у российских солдат не было».
«Поэтому, как я предполагаю, он принял решение о мобилизации своего резерва. А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», – сказал Вучич. По его словам, мир разделился на две части и каждая из этих частей не хочет принимать нейтральную позицию Сербии.
Напомним, Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР, а также расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Рогов потребовал от Киева вывести войска из Запорожской области
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Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия – как агрессия против России», – приводит его слова РИА «Новости».
В настоящее время российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под властью киевского режима.
Ранее Рогов подчеркивал, что запорожцы настроены воевать и голосовать за Россию.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.