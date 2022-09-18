Власти выделили дополнительно более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы

Правительство России утвердило решение о выделении дополнительно более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы, в том числе семейную и дальневосточную, сообщила пресс-служба кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – передает ТАСС сообщение по итогам прошедшего 15 сентября заседания, где рассматривался вопрос о выделении из резервного фонда кабмина средств на субсидирование ставок по программам «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Как ранее на заседании сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин, всего на эти цели планируется выделить дополнительно более 56 млрд рублей, из которых большая часть – на основную льготную программу, свыше 16,5 млрд – на семейную и почти 5 млрд рублей – на дальневосточную ипотеку.

В России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: льготная ипотека на новостройки под 7%, семейная ипотека под 6%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для ИТ-специалистов под 5%.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%, соответствующее решение было принято по итогам XXV Петербургского международного экономического форума.