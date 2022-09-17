СМИ рассказали об интересе Елизаветы II к сериалу «Корона»

Елизавета II регулярно смотрела телесериал «Корона», в котором драматизирована биография самой королевы Великобритании и членов ее семьи, заявил британский актер Мэтт Смит, исполнявший роль мужа королевы герцога Эдинбургского Филипа, пишет The Times.

«Да, да, мне рассказывали, что королева его смотрит. Похоже, что она смотрела его вечерами по воскресеньям с помощью проектора. И я знаю, что принц Филип определенно в этом не участвовал», – цитирует ТАСС Смита.

Он пояснил, что его знакомый актер, который несколько лет назад оказался на ужине с участием членов королевской семьи, не смог удержаться и поинтересовался у принца Филипа, смотрел ли тот «Корону». Ответом стала фраза: «Не смешите меня».

По словам Смита, «Корону» смотрел принц Гарри – он как-то встретил принца на матче по поло и тот тут же приветствовал его возгласом «Дедушка!».

«Не берусь утверждать, что он продолжает следить за происходящим, но тогда он иногда смотрел сериал», – заявил актер.

Сериал «Корона» дебютировал на видеосервисе Netflix в 2016 году, получив множество хвалебных отзывов. В ноябре 2020 года вышел четвертый из запланированных шести сезонов. Премьера пятого должна была состояться в ноябре этого года, однако может быть перенесена в связи со смертью Ее Величества. Ранее журнал «Вэрайети» со ссылкой на источник в съемочной группе сообщил, что работа над шестым сезоном была приостановлена в день смерти королевы из уважения к монарху.

Повествование в сериале начинается со свадьбы будущей королевы Великобритании и герцога Эдинбургского в 1947 году, а к пятому сезону действие перенесется уже в 90-е годы прошлого века, омраченные скандальными разводами сыновей Елизаветы II – принца Чарльза и принца Эндрю. Роль королевы по очереди исполняли три британские актрисы. В первых двух сезонах королеву сыграла Клэр Фой, в третьем и четвертом – Оливия Колман, а в пятом ее сменила Имельда Стонтон. «Корона» 15 раз номинировалась на премию «Золотой глобус», завоевав семь наград, в том числе в номинации «Лучший драматический телесериал» (2017 и 2021 годы).

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).

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