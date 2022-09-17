Пятый рейс с военной помощью прибыл на Украину из Испании, это боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. Детали: это уже пятый рейс с оружием, переданным Мадридом за последние дни», – передает РИА «Новости» слова Геращенко.

Ранее в генштабе ВС Украины сообщили, что Испания отправила пять транспортных самолетов воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем на Украину.

На фоне поставок оружия на Украину ранее сообщалось, что Испания в августе увеличила закупки российского природного газа на 102,19% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в это же время импорт сырья из Алжира снизился на 34,8%.