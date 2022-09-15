Москва предупредила о незеркальном ответе «цифровым русофобам»

Россия в состоянии принять незеркальные меры в ответ на ограничения российского контента со стороны западных медиагигантов и будет это делать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«У меня вопрос: вы считаете, что мы не можем ответить незеркально? Можем. Конечно, можем и будем, мы уже об этом говорили и предпринимали соответствующие шаги», – приводит ее слова ТАСС.

Захарова, в частности, обратила внимание на то, что в последнее время цензуре со стороны западных медиакорпораций подвергаются государственные ресурсы России, дипломатические аккаунты, а также учетные записи российских ведомств и загранучреждений.

«Возглавляет своеобразный антирейтинг «цифровых русофобов» видеохостинг YouTube, он принадлежит, напомню, корпорации Google. Усилиями администрации этой площадки без объяснения причин недавно были удалены два наших брифинга, в которых, как всегда, была изложена официальная позиция Министерства иностранных дел по широкому спектру актуальных внешнеполитических вопросов, позиция нашей стороны», – продолжила она.

«Также YouTube вновь, как и месяцем ранее, без предупреждения и объяснения причин удалил с официального аккаунта посольства России в Великобритании ряд видеоматериалов», – отметила Захарова.

«Налицо грубые попытки ограничить информационную работу загранучреждений, лишить глобальную аудиторию достоверных источников. Такая политика американских корпораций нарушает все те принципы – а это свобода слова, свобода распространения информации, – которые они всегда лоббировали в первую очередь сами и, оказывается, придерживаются этому всему только на словах», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

В конце августа Франция и Германия в неофициальном документе с предложениями, подготовленными техническими экспертами, призвали ЕС использовать «креативные пути» для распространения «независимой» информации в России и борьбы с «российской пропагандой».

Напомним, в июле Федеральная антимонопольная служба сообщила, что наложила на компанию Google LLC оборотный штраф в размере более 2 млрд рублей (34 млн 886 тыс. долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Американская компания должна оплатить его в течение двух месяцев «с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу».

Как отмечал юрист Дмитрий Магоня, YouTube позволяет себе прибегать к цензуре, а это запрещено на территории России.