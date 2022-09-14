Депутат: Организаторы ралли «Дакар» потребовали от гонщика из РФ осудить спецоперацию

От участников ралли «Дакар» Международная ассоциация автоспорта потребовала в письменном виде осудить спецоперацию России на Украине, это говорит о том, что тезис «спорт вне политики» давно забыт, заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель Сторонников ЕР Ольга Занко.

«Сегодня российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что его и других спортсменов не допускают до соревнования в рамках FIA (Международная ассоциация автоспорта) без «бумажек», где они обязаны подписаться под тем, что «не должны поддерживать президента, спецоперацию, что считаем действия нашей страны деструктивными», – написала она в Telegram.

«А ведь раньше был популярен миф, что «спорт вне политики». Но в современных реалиях – это уже давно забытый миф», – добавила Занко.

Она подчеркнула, что гонщик подписываться под таким не будет. «Но жаль, что ему не удастся показать свое мастерство на международных соревнованиях. Ведь Карякин отличный спортсмен и уже в 2017 году выигрывал «Дакар» в зачете квадроциклов. Видимо, по-настоящему боятся, что российские спортсмены снова принесут нашей стране победу. И победа ли это вообще, когда лучшие спортсмены мира не участвуют?» – задалась депутат вопросом.

Сам Карякин в свою очередь отметил, что Россия его «вырастила, выкормила, и поворачиваться к ней спиной – это последнее дело». Гонщик подчеркнул, что согласится участвовать только при отмене этого требования.