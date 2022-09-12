В Китае предсказали перемещение богатств из Европы и США на Восток

В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатств с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, на этом фоне Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а санкции против Москвы создадут новую Россию, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.

Как отметил обозреватель китайского издания, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь. «Суть (выступления) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», – приводит слова автора РИА «Новости».

По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист.

«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», – спрогнозировал он.

Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.

В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что тактика блицкрига против России не сработала, Россия справляется с давлением со стороны Запада, оперативно реализовывает защитные меры.

Ранее в Китае отметили смелость Москвы и способность России, которая столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, противостоять всему Западу, несмотря на многократное превосходство экономики США и союзных им стран.

Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.

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