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В Китае предсказали перемещение богатств из Европы и США на Восток
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В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатств с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, на этом фоне Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии, а санкции против Москвы создадут новую Россию, пишет обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.
Как отметил обозреватель китайского издания, на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь. «Суть (выступления) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию», – приводит слова автора РИА «Новости».
По мнению Вэна, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, также выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН. Общий объем экспорта в регионе уже превысил этот показатель у Евросоюза и Северной Америки вместе взятых, напомнил журналист.
«В следующие два десятилетия мы увидим крупнейшее в истории перемещение богатства с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний», – спрогнозировал он.
Обозреватель убежден, что и Москва ускорит процесс сближения с государствами Азии. При этом введенные против нее санкции не нанесут ей вред, а создадут новую Россию, интегрированную с Востоком, подытожил Вэн.
В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что тактика блицкрига против России не сработала, Россия справляется с давлением со стороны Запада, оперативно реализовывает защитные меры.
Ранее в Китае отметили смелость Москвы и способность России, которая столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств мира, противостоять всему Западу, несмотря на многократное превосходство экономики США и союзных им стран.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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Госдеп выступил с угрозами в адрес россиян
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Координатор американской санкционной политики в Госдепе Джеймс О'Брайен пригрозил «последствиями» россиянам, которые поддерживают позицию властей России по Украине.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже», – сказал О'Брайен. По его словам, «те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Блинкен и Столтенберг заявили о «критической фазе» ситуации на Украине
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Вероятно, боевые действия на Украине затянутся на месяцы, но сейчас наступила «критическая фаза», заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Блинкен заявил, что ситуация на Украине вступает в критический период, и призвал Запад сохранить поддержку Киева. По его словам, «Украина добивается реального, очевидного прогресса» в контрнаступлении. Однако, как заявил глава Госдепа, «это, вероятно, будет продолжаться в течение значительного периода времени», поскольку на Украине «находится огромное количество российских войск», передает Associated Press.
Столтенберг также сказал, что российская спецоперация «вступает в критическую фазу». По его мнению, Украина добилась успеха, но Столтенберг предупредил, что в ближайшие месяцы единство поддерживающих Киев стран подвергнется испытанию «давлением на поставки энергоносителей и ростом стоимости жизни», вызванным, по его словам, СВО. Он призвал продолжить поставки помощи Украине.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Американские СМИ предупредили об угрозе уничтожения авиации США «ужасным способом»
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Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» угрожает военно-воздушным силам США, пишет американский журнал The National Interest.
По словам авторов, имеются в виду самолеты разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машин радиоэлектронного подавления. Отмечается, что они могут быть уничтожены «жутким способом», передает ФАН.
Специалисты, анализирующее российское и китайское вооружение, утверждают, что такие средства способны лишить ВВС США возможности вести длительные операции с применением авиации не только в Тихо-Азиатском, но и в европейском регионе, подчеркивают авторы статьи.
Достаточно оснастить российские и китайские истребители типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами «воздух-воздух», чтобы нанести удары по самолетам американской авиации, включая воздушные судна заправщиков и разведчиков, заключает NI.
Ранее издание National Interest расшифровало «ядерный сигнал» России Североатлантическому альянсу.
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Пескова спросили о совещании Путина с военными
Совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК востребованы, но традиционная сочинская серия состоится позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», передает ТАСС.
Также он уточнил, что подготовка федерального бюджета на ближайшую трехлетку будет обсуждаться на совещании по социально-экономическому развитию, которое проведет на следующей неделе президент России Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин провел закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
США назвали дату вступления в силу запрета на морские перевозки нефти из России
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Запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с декабря, на перевозки продуктов переработки нефти – с февраля, сообщил минфин США.
В сообщении говорится, что США «в составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС», начнут «имплементацию политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти» из России. Сообщается, что «запрет вступит в силу 5 декабря», а «применительно к морской транспортировке нефтепродуктов» – 5 февраля, передает ТАСС.
Речь идет о «запрете на оказание услуг» по морской перевозке российской нефти, из которого делается «важное исключение» – для «юрисдикций или действующих лиц, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной коалицией» или дешевле.
«Преследуется достижение трех целей: обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке; ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители; сокращение доходов Российской Федерации от нефти», – сказано в сообщении.
Американские власти считают, что потолок цен на российскую нефть смогут совместно определять государства, которые согласятся войти в «коалицию» по установлению данных ограничений.
Кроме того, минфин США сообщил, что американская сторона намерена наказывать физические лица и компании, которые будут «осуществляют значительные закупки» российской нефти дороже готовящихся ценовых ограничений, передает РИА «Новости».
Также наказание грозит «лицам, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».
При этом американское эмбарго на закупку российской нефти останется в силе и после введения потолка цен на нефть, сообщили в ведомстве.
В свою очередь, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что достижение соглашения о потолке цен «только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая». По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен. При этом Харрис утверждал, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению «потолка» на стоимость российской нефти.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Путин провел телефонный разговор с Макроном
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе пояснили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре Путина и Макрона выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», – подчеркнули в Кремле.
Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.
Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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В Китае удивились способности России противостоять всему Западу
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Россия смело вступает в противостояние с США и даже всем Западом, несмотря на многократное превосходство американской экономики; Россия столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них, отмечает китайское издание The Global Times.
Как утверждается в статье, в мире думают, что у России весьма «вялая» экономика, однако следует взглянуть на эту страну под другим углом. Автор публикации Ван Вэнь отмечает, что даже в Китае многие ученые скептически смотрят на российскую экономику, сравнивая ее чуть ли не с небольшими провинциями. Журналист отметил, что все это лишь поверхностное видение, передает РИА «Новости».
В частности, особо подчеркивается, что даже после распада Советского Союза Россия по своим размерам почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США, которые находятся на втором, третьем и четвертом месте в мире.
Сейчас американская экономика многократно превосходит российскую, однако Россия смело вступает в противостояние с США и даже со всей западной системой. Россия смогла породить большое количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики, космических исследований, которые оказали свое влияние на мир после XIX века, отмечается в статье.
Кроме того, за последние 800 лет русские сражались почти со всеми мировыми державами: с монголами, с Византией, с турками-османами, с наполеоновской, австро-венгерской, британской и германской империями, а также с нацистской Германией. Российский народ научился отважно сражаться, пишет автор.
Россия, резюмирует издание, последние 200 лет стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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США призвали не волноваться о том, куда поставляется продовольствие с Украины
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Зерновой рынок является глобальным, поэтому не так важно, куда именно идут поставки с Украины в рамках зерновой сделки, заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.
Как отметил О'Брайен, «одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам». По его словам, «это в некотором смысле вводящая в заблуждение дискуссия», передает ТАСС.
О'Брайен заявил, что «это глобальные рынки». По его версии, «вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения». В результате это «дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», сказал он.
Напомним, Россия указывала, что украинские злаки в рамках зерновой сделки не попадают беднейшим странам, а поставляются в ЕС. Кроме того, сообщалось, что поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
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Путин почтил память погибших в ходе СВО военнослужащих
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Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
Президент обратил внимание, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», передает ТАСС.
Путин также добавил, что в «Зарядье» приглашены заслуженные врачи, учителя, «которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», известные всей стране деятели науки, культуры, искусства. Он отметил, что «благодаря таким людям, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте».
Ранее президент России Владимир Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме.
Экс-советник генсека НАТО заявил о способности России уничтожить США
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Глава американского государства Джо Байден ограничивает поставки оружия Украине, так как опасается ядерного арсенала России, заявил экс-советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьера Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.
Объясняя украинскому «Пятому каналу», почему США «не поставляют больше» оружия Украине, Карбер заявил, что «у России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», передает РИА «Новости».
Как заявил Карбер, речь идет о тысячах ядерных боеголовок, президент США «должен учитывать существенную угрозу», ведь его «первоочередная ответственность – защита американского населения». При этом Карбер сказал, что сам он действовал бы более радикально, будь он президентом США.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал условие применения ядерного оружия Россией. Он указал, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны, это прописано в российской военной доктрине.
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Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости».
«Разрешаю», – сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.
«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.
Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Патрушев сообщил о помощи США Украине при обстрелах ЗАЭС
Соединенные Штаты дают Киеву сведения о расположении критически важных объектов Запорожской атомной электростанции, чтобы потом ВСУ проводили обстрелы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», – цитирует Патрушева РИА «Новости».
По его словам, последствия таких обстрелов могут быть катастрофическими для населения Украины и России, а также для Европы. Трагедия может превзойти ЧП в Чернобыле и Фукусиме.
В воскресенье утром член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
В понедельник он заявлял, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
Лавров заявил об обязанности США и генсека ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участия всех делегаций в Генассамблее всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным.
«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН - обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», – передает ТАСС слова министра, сказанные в интервью, опубликованном на сайте МИД России.
Также глава Сергей Лавров попросил коллег уже не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН делегации из России нужны американские визы.
«Я сказал своим коллегам: не надо больше им напоминать, у американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею», – сказал глава МИД России.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
Опрос: Все больше демократов в США верят в возможность мужчин забеременеть
Согласно результатам социологического опроса, результаты которого опубликовал телеканал Fox News, в Соединенных Штатах растет доля тех, кто согласен с утверждением, что мужчина может забеременеть.
«22% демократов согласны с утверждением о том, что некоторые мужчины могут забеременеть, причем среди белых женщин-демократов, имеющих образование, таковых уже 36%», – передает сообщение телеканала «Царьград».
В июле на слушаниях в Конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты произошла перепалка между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс из-за спора о возможности мужчин беременеть.
В том же месяце Трамп выступил с «революционным» для американской политики заявлением. Он сказал, что в мире существует только два пола – мужской и женский. «Сейчас вы не можете учить детей Библии, но вы можете учить детей тому, что мужчины могут забеременеть. (...) Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров – есть мужчины и есть женщины. Два гендера», – подчеркнул Трамп. Его слова были встречены бурными овациями.
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