В Китае удивились способности России противостоять всему Западу

Россия смело вступает в противостояние с США и даже всем Западом, несмотря на многократное превосходство американской экономики; Россия столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них, отмечает китайское издание The Global Times.

Как утверждается в статье, в мире думают, что у России весьма «вялая» экономика, однако следует взглянуть на эту страну под другим углом. Автор публикации Ван Вэнь отмечает, что даже в Китае многие ученые скептически смотрят на российскую экономику, сравнивая ее чуть ли не с небольшими провинциями. Журналист отметил, что все это лишь поверхностное видение, передает РИА «Новости».

В частности, особо подчеркивается, что даже после распада Советского Союза Россия по своим размерам почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США, которые находятся на втором, третьем и четвертом месте в мире.

Сейчас американская экономика многократно превосходит российскую, однако Россия смело вступает в противостояние с США и даже со всей западной системой. Россия смогла породить большое количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики, космических исследований, которые оказали свое влияние на мир после XIX века, отмечается в статье.

Кроме того, за последние 800 лет русские сражались почти со всеми мировыми державами: с монголами, с Византией, с турками-османами, с наполеоновской, австро-венгерской, британской и германской империями, а также с нацистской Германией. Российский народ научился отважно сражаться, пишет автор.

Россия, резюмирует издание, последние 200 лет стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них.

Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.