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В Китае удивились способности России противостоять всему Западу
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Россия смело вступает в противостояние с США и даже всем Западом, несмотря на многократное превосходство американской экономики; Россия столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них, отмечает китайское издание The Global Times.
Как утверждается в статье, в мире думают, что у России весьма «вялая» экономика, однако следует взглянуть на эту страну под другим углом. Автор публикации Ван Вэнь отмечает, что даже в Китае многие ученые скептически смотрят на российскую экономику, сравнивая ее чуть ли не с небольшими провинциями. Журналист отметил, что все это лишь поверхностное видение, передает РИА «Новости».
В частности, особо подчеркивается, что даже после распада Советского Союза Россия по своим размерам почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США, которые находятся на втором, третьем и четвертом месте в мире.
Сейчас американская экономика многократно превосходит российскую, однако Россия смело вступает в противостояние с США и даже со всей западной системой. Россия смогла породить большое количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики, космических исследований, которые оказали свое влияние на мир после XIX века, отмечается в статье.
Кроме того, за последние 800 лет русские сражались почти со всеми мировыми державами: с монголами, с Византией, с турками-османами, с наполеоновской, австро-венгерской, британской и германской империями, а также с нацистской Германией. Российский народ научился отважно сражаться, пишет автор.
Россия, резюмирует издание, последние 200 лет стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
Госдеп выступил с угрозами в адрес россиян
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Координатор американской санкционной политики в Госдепе Джеймс О'Брайен пригрозил «последствиями» россиянам, которые поддерживают позицию властей России по Украине.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже», – сказал О'Брайен. По его словам, «те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Блинкен и Столтенберг заявили о «критической фазе» ситуации на Украине
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Вероятно, боевые действия на Украине затянутся на месяцы, но сейчас наступила «критическая фаза», заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Блинкен заявил, что ситуация на Украине вступает в критический период, и призвал Запад сохранить поддержку Киева. По его словам, «Украина добивается реального, очевидного прогресса» в контрнаступлении. Однако, как заявил глава Госдепа, «это, вероятно, будет продолжаться в течение значительного периода времени», поскольку на Украине «находится огромное количество российских войск», передает Associated Press.
Столтенберг также сказал, что российская спецоперация «вступает в критическую фазу». По его мнению, Украина добилась успеха, но Столтенберг предупредил, что в ближайшие месяцы единство поддерживающих Киев стран подвергнется испытанию «давлением на поставки энергоносителей и ростом стоимости жизни», вызванным, по его словам, СВО. Он призвал продолжить поставки помощи Украине.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
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Американские СМИ предупредили об угрозе уничтожения авиации США «ужасным способом»
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Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» угрожает военно-воздушным силам США, пишет американский журнал The National Interest.
По словам авторов, имеются в виду самолеты разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машин радиоэлектронного подавления. Отмечается, что они могут быть уничтожены «жутким способом», передает ФАН.
Специалисты, анализирующее российское и китайское вооружение, утверждают, что такие средства способны лишить ВВС США возможности вести длительные операции с применением авиации не только в Тихо-Азиатском, но и в европейском регионе, подчеркивают авторы статьи.
Достаточно оснастить российские и китайские истребители типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами «воздух-воздух», чтобы нанести удары по самолетам американской авиации, включая воздушные судна заправщиков и разведчиков, заключает NI.
Ранее издание National Interest расшифровало «ядерный сигнал» России Североатлантическому альянсу.
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США назвали дату вступления в силу запрета на морские перевозки нефти из России
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Запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с декабря, на перевозки продуктов переработки нефти – с февраля, сообщил минфин США.
В сообщении говорится, что США «в составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС», начнут «имплементацию политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти» из России. Сообщается, что «запрет вступит в силу 5 декабря», а «применительно к морской транспортировке нефтепродуктов» – 5 февраля, передает ТАСС.
Речь идет о «запрете на оказание услуг» по морской перевозке российской нефти, из которого делается «важное исключение» – для «юрисдикций или действующих лиц, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной коалицией» или дешевле.
«Преследуется достижение трех целей: обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке; ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители; сокращение доходов Российской Федерации от нефти», – сказано в сообщении.
Американские власти считают, что потолок цен на российскую нефть смогут совместно определять государства, которые согласятся войти в «коалицию» по установлению данных ограничений.
Кроме того, минфин США сообщил, что американская сторона намерена наказывать физические лица и компании, которые будут «осуществляют значительные закупки» российской нефти дороже готовящихся ценовых ограничений, передает РИА «Новости».
Также наказание грозит «лицам, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».
При этом американское эмбарго на закупку российской нефти останется в силе и после введения потолка цен на нефть, сообщили в ведомстве.
В свою очередь, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что достижение соглашения о потолке цен «только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая». По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен. При этом Харрис утверждал, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению «потолка» на стоимость российской нефти.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
США призвали не волноваться о том, куда поставляется продовольствие с Украины
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Зерновой рынок является глобальным, поэтому не так важно, куда именно идут поставки с Украины в рамках зерновой сделки, заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.
Как отметил О'Брайен, «одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам». По его словам, «это в некотором смысле вводящая в заблуждение дискуссия», передает ТАСС.
О'Брайен заявил, что «это глобальные рынки». По его версии, «вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения». В результате это «дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», сказал он.
Напомним, Россия указывала, что украинские злаки в рамках зерновой сделки не попадают беднейшим странам, а поставляются в ЕС. Кроме того, сообщалось, что поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
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Экс-советник генсека НАТО заявил о способности России уничтожить США
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Глава американского государства Джо Байден ограничивает поставки оружия Украине, так как опасается ядерного арсенала России, заявил экс-советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьера Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.
Объясняя украинскому «Пятому каналу», почему США «не поставляют больше» оружия Украине, Карбер заявил, что «у России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», передает РИА «Новости».
Как заявил Карбер, речь идет о тысячах ядерных боеголовок, президент США «должен учитывать существенную угрозу», ведь его «первоочередная ответственность – защита американского населения». При этом Карбер сказал, что сам он действовал бы более радикально, будь он президентом США.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал условие применения ядерного оружия Россией. Он указал, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны, это прописано в российской военной доктрине.
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США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.
«Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».
Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.
В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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США объяснили подход к потолку цен на нефть из России
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США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости, сообщил замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Адейемо заявил, что США и их союзники пытаются «лишить» Москву доходов, необходимых для ведения спецоперации на Украины, а также «подорвать способность России вести войну в будущем». Однако в нефтяной промышленности России «дела идут даже лучше, чем до начала» спецоперации и введения соответствующих санкций, передает ТАСС.
Как заявил Адейемо, «летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году, это более чем компенсировало снижение объемов экспорта». Для США, их «союзников» и «жителей Украины» подобная ситуация «неприемлема», сказал он.
Замминистра финансов США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, «на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически». Это, по мнению США, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок, передает РИА «Новости».
По его словам, у России не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. «В итоге Россия будет вынуждена продавать или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей», – сказал Адейемо, добавив, что «с точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла».
Он заявил: «Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен».
По его словам, подход Вашингтона заключается в том, что «российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок при условии, что компании, закупающие ее и предоставляющие услуги, будут добросовестно придерживаться лимита цен».
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
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Лавров заявил об обязанности США и генсека ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участия всех делегаций в Генассамблее всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным.
«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН - обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», – передает ТАСС слова министра, сказанные в интервью, опубликованном на сайте МИД России.
Также глава Сергей Лавров попросил коллег уже не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН делегации из России нужны американские визы.
«Я сказал своим коллегам: не надо больше им напоминать, у американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею», – сказал глава МИД России.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
Опрос: Все больше демократов в США верят в возможность мужчин забеременеть
Согласно результатам социологического опроса, результаты которого опубликовал телеканал Fox News, в Соединенных Штатах растет доля тех, кто согласен с утверждением, что мужчина может забеременеть.
«22% демократов согласны с утверждением о том, что некоторые мужчины могут забеременеть, причем среди белых женщин-демократов, имеющих образование, таковых уже 36%», – передает сообщение телеканала «Царьград».
В июле на слушаниях в Конгрессе США по вопросу отмены прав на аборты произошла перепалка между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс из-за спора о возможности мужчин беременеть.
В том же месяце Трамп выступил с «революционным» для американской политики заявлением. Он сказал, что в мире существует только два пола – мужской и женский. «Сейчас вы не можете учить детей Библии, но вы можете учить детей тому, что мужчины могут забеременеть. (...) Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров – есть мужчины и есть женщины. Два гендера», – подчеркнул Трамп. Его слова были встречены бурными овациями.
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В Японии признали победу России над западными санкциями
Японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
Автор статьи подчеркнул, что Россия направила освободившийся объем энергоресурсов из-за западных санкций в Китай, Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Читатели газеты отметили, что Запад хотел нанести сокрушительный удар по России, но только навредил собственной экономике, спровоцировал энергетический кризис в Европе. Кроме того, антироссийские санкции привели к росту инфляции в США, передает канал «360».
«Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!» – отметил один из комментаторов.
Ранее Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph написал, что предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
США назвали сбои в экспорте продовольствия Россией из-за санкций исключениями
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Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен прокомментировал проблемы с экспортом российского продовольствия из-за западных санкций, заявив, что такие случаи являются исключениями.
Комментируя проблемы с экспортом российского продовольствия, О'Брайен сообщил, что посольствам США направлена просьба «вступить в контакт с правительствами стран пребывания» по этому вопросу. Утверждается, что США «шли на контакт» с руководством других стран «всякий раз, когда слышали жалобу», передает ТАСС.
О'Брайен утверждает, что санкции в целом не направлены на блокирование экспорта Россией продовольствия, но признал, что срыв поставок Россией агропромышленной продукции другим странам из-за западных санкций действительно имеет место, хоть и в качестве исключения.
Однако из его слов следует, что речь идет в том числе о целых странах: «Есть жалобы, что порой сложно индивидуальным компаниям или странам осуществлять платежи через традиционные механизмы». Он также сообщил, что «есть конкретные компании, у которых были сорваны индивидуальные транзакции».
США, как утверждается, «интенсивно работают над тем, чтобы убедиться, что эти проблемы не срывают покупку людьми зерна». Если кто-то решит «закупать его у России, то они смогут это сделать», заявил О'Брайен. В Госдепе создан отдел для урегулирования такого рода ситуаций. В целом, по его словам, «российское продовольствие продолжает двигаться».
«Согласно самой свежей имеющейся у нас информации, экспорт Россией пшеницы и удобрений кажется полностью соответствующим своей модели с 2012 года или даже, возможно, увеличивается», – сказал он, добавив, что США «не видят сбоев в способности России отправлять продовольствие на рынок». С его точки зрения, Вашингтон «добросовестно работает над тем, чтобы избежать каких-либо перебоев» с поставками российского продовольствия на мировые рынки.
Кроме того, комментируя критику Москвой однобокости пакетной сделки по транспортировке украинского зерна через Черное море, он выразил мнение, что Россия, по сути, вообще не нуждается в каких-то отдельных договоренностях, касающихся поставок ею продовольствия за рубеж, так как у России «есть доступ к рынкам за счет других средств».
«Мы сделаем все возможное, чтобы заняться конкретными жалобами. Мы только (сейчас) слышим их. Россия и ООН лишь начали взаимодействовать по конкретным запросам в рамках договоренности ООН. И, думаю, мы увидим прогресс в этой сфере в течение следующих нескольких недель», – сказал О'Брайен, не отрицая, что Россия идет в рамках этого процесса на «конструктивное взаимодействие» с партнерами.
22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.
Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – пояснил он.
Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
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Российские военные захватили американский БТР в качестве боевого трофея
Российское Минобороны опубликовало видео боевой работы танковых подразделений Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления украинских войск на южном направлении специальной военной операции.
Как сообщает в Telegram министерство, «экипажи танков Т-90 Южного военного округа подавили огнем и уничтожили предпринявшего попытку прорыва обороны противника». При совместных действиях экипажей танков и мотострелковых подразделений «было подбито два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США», при этом «американский бронетранспортер был эвакуирован с передовой российскими танкистами в качестве боевого трофея».
Напомним, в России 11 сентября отмечается День танкиста. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных, работников ОПК и ветеранов, подчеркнув грамотную работу танкистов в ходе спецоперации на Украине.
Россия и Китай отработали на учениях «Восток-2022» разгром авианосных групп
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В ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» ВС России и Китая координировали действия боевых кораблей и авиации, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
Так, было отработано «нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника», передает ТАСС.
Учения «Восток-2022» проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах Восточного военного округа (ВВО), а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Всего в учениях было задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
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Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС из-за России
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Cesky rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы. «В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», – приводит его слова РИА «Новости».
На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.
По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций, которые наносят больше вреда самой Европе. По его словам, «санкции провалились», потому что боевые действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.