Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища

Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».

Как подчеркнул российский дипломат, с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России, передает РИА «Новости».

«Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину [Владимиру] Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии», – сказал постпред России при ООН.

«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что «эта война будет выиграна на поле боя», – напомнил Небензя. Он отметил, что в «русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны».

«Подбадривал Киев и президент [США Джо] Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку», – подчеркнул Небензя.

В среду президент Владимир Путин назвал «странной дипломатической установкой» высказывания Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин посоветовал Боррелю «посмотреть реалиям в глаза» и «сделать правильные выводы». Российский лидер также отметил, что Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». В свою очередь замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных» за слова о «фашистской России».

В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его слов о России, однако пока не получила ее. «Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ (о том, что Боррель назвал Россию «фашистской»), то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», – сказал Лавров.

Напомним также, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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