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Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме
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Специалисты из Москвы работают в Донецке и Луганске, готовя регионы к зиме, заявил президент Владимир Путин в субботу на праздничном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
«Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик, в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы, делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду», – передает ТАСС слова президента.
Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире, а также поздравил москвичей с Днем города.
Эксперты: Под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок»
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«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя боевую обстановку в Харьковской области.
«В целом можно сказать, что сейчас перемалываются наиболее боеспособные соединения ВСУ. Они же станут главной целью во время предстоящего наступления ВС РФ. Если бы боеспособные подразделения ВСУ остались бы в укрепрайонах, то доставили бы нам много проблем, но мы сумели выманить их на открытое пространство и теперь планомерно уничтожаем», – подчеркнул вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – прогнозирует собеседник. По мнению Сивкова, по исторической аналогии происходящее сейчас в Харьковской области сравнимо с битвой на Курской дуге – первым этапом операции «Цитадель». «Тогда немцы вклинились в нашу оборону – и попали под перекрестный огонь артиллерии, потеряли танки в огромном количестве и после этого началась наступательная операция советских войск», – указал собеседник.
Последние события в районе Балаклеи относятся к понятию боев местного значения, которые зачастую не должны попадать в общие сводки, полагает Сивков. «Просто на фоне общего наступления ВС РФ возникает иллюзия удачных действий ВСУ, но де-факто в этих местах имеются явные признаки преднамеренного создания предпосылок для формирования так называемых огневых мешков, в которых должны быть перемолоты части ВСУ», – полагает военный эксперт.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко склонен ожидать контрудара российских войск в среднесрочной перспективе. При этом он предупреждает, что украинские войска также получают подкрепление, сейчас к этому району подходят несколько механизированных бригад ВСУ. По оценке Онуфриенко, российским войскам удастся остановить атаку ВСУ и при лучшем раскладе отбросить противника к вечеру воскресенья. Но для этого нужно будет усилить Балаклейскую группировку ВС РФ резервами.
Главной целью, по мнению эксперта, станет защита путей снабжения группировки в районе города Изюма на юго-востоке Харьковской области. Наши войска контролируют район Изюма с апреля, группировка ВС России «нависает» с севера над оплотом ВСУ в Донбассе – агломерацией Славянск–Краматорск. Кроме того, необходимо обезопасить Купянск – важный железнодорожный (и в целом транспортно-логистический) узел на востоке Харьковщины, отмечает Онуфриенко.
«Изюмскую группировку ВС России можно снабжать даже через территорию ЛНР, хотя этот маршрут менее удобен, чем через Купянск. В общем, в ближайшие дни здесь нас ждут маневренные бои по всей линии соприкосновения», – прогнозирует собеседник. Впрочем, добавил Онуфриенко, даже если российские войска на этом участке боевых действий не получат подкрепление, то ВСУ остановятся сами в ближайшие три дня, потому что у них не хватит сил развить наступление. «Что же касается контрнаступления, то для его осуществления нужно перебросить сюда, например, воздушно-десантную дивизию», – считает эксперт.
Ранее украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. На это, в частности, указывал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, находящийся в регионе.
В пятницу начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Минобороны России опубликовало видео передислокации наших войск, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20. РИА «Новости» в Telegram-канале показало переброску реактивных систем «Ураган», а военкор Александр Коц продемонстрировал перевозку на Изюмско-Купянское направление тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Позже появились сообщения о развертывании комплексов ПВО С-300 и «Панцирь».
Как в свою очередь сообщил днем глава харьковской администрации Виталий Ганчев, российские войска ведут бои с ВСУ в пригородах Балаклеи. Украинские силовики столкнулись там с серьезным сопротивлением – в правительстве ДНР рассказали о том, что атаки ВСУ героически сдерживал российский СОБР.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина
Фанаты турецкого «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России и надели маски, изображающие Владимира Путина, сообщил портал Haberler.
На опубликованных кадрах видно находящуюся на улице группу болельщиков в масках российского лидера, держащую в руках большой триколор, и фаната, который также надел на лицо изображение Путина, передает «Р-Спорт».
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.
Напомним, в июле «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо».
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Москва пообещала странам Прибалтики ответ на их решение ограничить въезд россиянам
Москва ответит странам Прибалтики на решение ограничить въезд россиянам по шенгенским визам, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще раз хотелось бы сказать, что, безусловно, ответ будет. Но ответ будет в интересах нашей страны. Мы отвечать будем так, как будет выгодно нашей стране и нашему народу», – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге, сообщает РИА «Новости».
При этом Захарова подчеркнула, что ответ России будет продуманным, и Москва не собирается закрываться от жителей Евросоюза.
«Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», – сказала она.
Напомним, что Польша, Литва, Латвия и Эстония будут вместе вводить ограничения для поездок граждан России, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши. В заявлении говорится, что эти государства «ограничивают возможность въезда в Шенгенскую зону для российских граждан в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».
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Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Эрдоган согласился с Путиным про отсутствие поставок зерна с Украины в бедные страны
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он согласен со словами своего российского коллеги Владимира Путина о том, что зерно с Украины идет не в бедные страны, как это первоначально предполагалось.
«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России. Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции [против Москвы]», – передает ТАСС его слова.
Это тему он пообещал обсудить в Самарканде.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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Путин: У Москвы записаны все ходы по поставкам зерна с Украины
В этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить до 50 тонн и больше, урожай хороший, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом, где обсуждалась зерновая сделка.
По словам главы государства, за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, передает ТАСС.
Путин отметил, что у России по зерновой сделке с Украиной «все ходы записаны». «Это делается при посредничестве Турецкой Республики, ООН. И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и прежде всего в интересах беднейших стран», – сказал он.
«Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины, но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет», – подчеркнул он.
Напомним, в Кремле сообщили, что идет подготовка к разговору президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему с «зерновой сделкой» пора кончать.
Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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СМИ: Введение потолка цен на нефть из России вызовет панику на рынках
Введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, сообщает газета Financial Times.
«Если план сработает, то введение потолка цен изменит энергетический рынок и соотношение сил между производителями и потребителями, а последствия будут ощущаться еще долгое время после окончания боевых действий на Украине. Для Кремля это будет серьезным ударом. Однако риск колоссален и успех зависит не только от содействия Китая и Индии, но и от того, согласится ли [президент РФ Владимир] Путин продавать нефть по указанной Вашингтоном цене», – передает ТАСС со ссылкой на газету.
Обозреватель издания Дерек Броуэр заявил, что планы G7 согласовать потолок цен могут сработать не так, как задумывалось. Отмечается, что план едва ли станут соблюдать Китай, Индия и многие другие страны. Автор материала указывает, что нарушение поставок российской нефти вызовет панику на рынках.
Бывшего аналитика ЦРУ США Хелимы Крофт заявил, что решение Москвы начать полноценную энергетическую войну грозит расколоть западное единство.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе
Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
«Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.
Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.
Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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В восстановленном мемориале «Саур-Могила» зажгли Вечный огонь
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В восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» на востоке Донецкой Народной Республики зажжен привезенный из Москвы Вечный огонь, следует из трансляции Первого канала.
После зажжения огня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник возложили цветы у подножия Солдата Победы. Затем была объявлена минута молчания, передает ТАСС.
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Масштабная реконструкция мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР, которую провели специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, заняла рекордные 90 дней, сообщили в ведомстве. «На объекте были задействованы 270 военных строителей. Также в восстановлении мемориала участвовали добровольцы из студенческих отрядов из 18 регионов страны», – сказали в Минобороны.
При восстановлении мемориала был также отражен подвиг современных защитников Донбасса, участвовавших в сражениях 2014 и 2022 годов. Как отметили в Минобороны РФ, исторический облик Саур-Могилы был воссоздан полностью, также была восстановлена аллея Славы и все ее пилоны – «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам» – пострадавшие в ходе боевых действий.
Ранее в четверг к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике обратился президент России Владимир Путин, отметив важность возрождения памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года.
Мемориальный комплекс «Саур-Могила» расположен на кургане высотой в 277,9 м над уровнем моря. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех героических событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал. Летом 2014-го курган вновь стал горячей точкой. Стремясь занять высоту, украинская армия фактически стерла памятник с лица земли.
Кириенко: Решение о восстановлении «Саур-Могилы» принял Путин
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Решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой народной республике принял президент России Владимир Путин, деньги были выделены из резервного фонда главы государства, сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко при открытия комплекса.
«Самое главное, что все получилось и мы успели. Потому что решение о восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» принимал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это решение принималось в конце мая месяца, и вообще это был такой вызов, потому что за три месяца не просто воссоздать. Я помню, что в советские годы этот мемориал строился очередями, такими этапами. Это заняло несколько лет. Здесь за три месяца его восстановили полностью. Не случайно президент принял это решение, и даже финансирование на это специальным решением президента Владимира Владимировича Путина было выделено из резервного фонда президента России», – приводит слова Кириенко ТАСС.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике, отметив важность возрождения памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков. В тот же день в восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» вновь зажгли Вечный огонь.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, Российскому военно-историческому обществу (РВИО) и российским строителям за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила».
Мемориальный комплекс «Саур-Могила» расположен в ДНР на кургане высотой в 277,9 м над уровнем моря. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех героических событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал. Летом 2014-го курган вновь стал горячей точкой. Стремясь занять высоту, украинская армия фактически стерла памятник с лица земли.
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Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости».
«Разрешаю», – сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.
«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.
Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города.
В ЕР предложили дату для референдумов в Донбассе
Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях необходимо проводить в День народного единства, 4 ноября, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
По его словам, День народного единства – это историческая дата, объединяющая «все пространство русского мира», и проведение референдумов в этот день будет символично, передает РИА «Новости».
«Эта социология только подтверждает очевидное. «Единая Россия» с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы», – сказал Турчак.
В начале августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что власти области хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года также рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
В Госдепе США заявили, что в случае проведения референдумов о вхождении «находящихся под российским контролем районов Украины» в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции.
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Кадыров заявил об отправке бойцов элитных подразделений в Донбасс
В зону специальной операции в Донбассе направились чеченские бойцы из элитных подразделений – полка «Север» и батальона «Юг», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа – воины двух элитных специальных подразделений – полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона «Юг» ФСВНГ РФ», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что бойцы присоединятся к союзным войскам и будут выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, в числе бойцов есть обладатели краповых беретов, и многие из них уже бывали в регионе.
«Задачи остаются прежними: нейтрализация украинских нацистов, защита мирного населения Донбасса и оказание помощи», – заключил глава республики.
Ранее он сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР.
Путин обратился к участникам открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике.
«Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие: открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила», – сказал глава государства в видеообращении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Как подчеркнул российский лидер, восстановление мемориального комплекса – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года.
«Эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны. Нацисты построили на Донбассе одну из самых мощных оборонительных линий. Советские бойцы взламывали, пробивали ее в долгих кровопролитных боях и так же, как в грандиозном сражении под Прохоровкой, одержали здесь крупнейшую стратегическую победу», – отметил Путин.
«Саур-Могила, как и Сапун-гора, Мамаев курган, стали для нас великими святынями, за которые насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды. Поэтому так важно было восстановить мемориальный комплекс, возведенный здесь в 1967 году. Построенный на средства шахтеров и жителей близлежащих городов и поселков, он по праву назывался народным, был почитаем и по-особому любим. Здесь семьями отмечали День Победы, обязательно приходили сюда 8 сентября – в годовщину освобождения Донбасса от гитлеровцев», – сказал глава государства в обращении к участникам церемонии открытия восстановленного мемориала.
«Но в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспеченные нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически разрушен. Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточенных боев отбили высоту, повторив подвиг предков. В честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы. Отрадно, что этот величественный комплекс восстановлен максимально бережно. Его первоначальный облик сохранен: на легендарной высоте снова стоит обелиск, а рядом, как прежде, возвышается фигура советского солдата-победителя», – отметил российский лидер.
«Мы помним наших родных – фронтовиков и их боевых товарищей, несгибаемых тружеников тыла, в их честь храним и восстанавливаем мемориалы и никогда не сможем понять и принять стремление уничтожить, разрушить то, что напоминает, рассказывает о героизме предков, об их мужестве, страданиях и жертвах. С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов. Для России все это немыслимо. Мы – плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории», – подчеркнул Путин в обращении к участникам церемонии открытия комплекса «Саур-Могила».
Напомним, в начале августа на мемориальный комплекс Саур-Могила близ Донецка доставили 9-метровую фигуру Солдата Победы – один из ключевых элементов мемориала. В восстановлении мемориального комплекса приняли участие российские студенты.
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