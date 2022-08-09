Россияне стали чаще употреблять крепкий алкоголь и реже пиво

Доля крепкого алкоголя в структуре потребления в России в первом полугодии 2022 года возросла почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48,4%, а доля пива и вина снизилась на 1,6% и 1,3% – до 38,6% и 11,5% соответственно, говорится в сводном отраслевом отчете Ассоциации производителей пива, составленном на основе данных Росалкогольрегулирования, Росстата и Федерального казначейства.

«Доля пива в структуре потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт уменьшилась на 1,6% – до 38,6%. Вино потеряло практически столько же – 1,3% (доля – 11,5%). А вот крепкий алкоголь, наоборот, прибавил почти 3% и на него теперь приходится 48,4% в структуре потребления – это наивысший показатель с 2017 года», – передает ТАСС текст отчета.

Согласно исследованию, среднедушевое потребление пива в России в первом полугодии снизилось на 1% по сравнению с первым полугодием 2021 года – до 24,5 литра на человека. В январе – июне текущего года в стране было реализовано 356,6 млн дал пива – на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом продажи оказались приблизительно на уровне первой половины 2020 года. Объем производства пива в России в январе–июне возрос на 2,7% за год – до 410 млн дал. Это самый высокий показатель за последние семь лет, подчеркнули эксперты.

Средняя потребительская цена за литр пива к июню составила 165,3 рубля. За год она увеличилась почти на 13%. Основной рост пришелся на март–апрель – на фоне скачка инфляции, сложностей с логистикой и падения рубля. Но уже в мае ситуация с ценами стабилизировалась, следует из отчета.

Ранее британский поставщик алкоголя Diageo оценил потери от ухода из России в 146 млн фунтов (177,6 млн долларов) за прошедший финансовый год. Diageo выпускает алкоголь под целым рядом известных брендов, включая виски Johnnie Walker, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Tanqueray, а также пиво Guinness.