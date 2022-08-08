Умер советский космонавт Анатолий Филипченко

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических кораблей, скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщили в Роскосмосе.

«В воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко. Госкорпорация «Роскосмос» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Филипченко, память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Свой первый космический полет Филипченко совершил в октябре 1969 года. В экипаж корабля «Союз-7», командиром которого назначили Филипченко, вошли также Владислав Волков и Виктор Горбатко. Полет длился пять суток. Одновременно в космосе находились корабли «Союз-6» и «Союз-8».

Анатолий Филипченко родился 26 февраля 1928 года в деревне Давыдовка Воронежской области. Был военным летчиком, в 1965 году после подготовки был назначен космонавтом. Второй полет совершил в декабре 1974 года в качестве командира корабля «Союз-16» совершил второй космический полет. После этого работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Филипченко награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также различными орденами и другими госнаградами других стран.