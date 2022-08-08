Глава Генпрокуратуры рассказал об убийствах детей боевиками «Азова»

Генпрокуратура России установила, что участники украинского нацбатальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) используют запрещенные средства и методы ведения войны, в частности, боевики идут на пытки мирных граждан и убийства детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

«Мы собрали доказательства совершения членами объединения «Азов» преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Установлены факты применения членами «Азова» запрещенных средств и методов ведения войны», – цитирует «Коммерсант» Краснова.

По его словам, прокуроры «однозначно пришли к выводам о деятельности «Азова» как националистического формирования, основанного на фашистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации».

«Преступления, совершенные боевиками «Азова», могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками «Азова» взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги», – добавил генпрокурор.

Краснов подчеркнул, что в суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, на протяжении многих лет изучающие деятельность «Азова». Эксперты представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых его боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения.

Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании «Азова» террористической организацией заявил, что участники нацбатальнона «Азов» практиковали людоедство, один из пленных сознался в этом.

Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что членов украинского националистического батальона «Азов» объединяет «непоколебимость убивать ни в чем неповинных людей».