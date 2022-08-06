Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем. Заявление прозвучало в пятницу на митинге в Уокешо (штат Висконсин).

Трамп выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года республиканцы возьмут большинство мандатов и «покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси». «Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» – изумился республиканец, выразив мнение, что поездка спикера «послужила оправданием» для действий Китая, передает ТАСС.

«Китай с Тайванем – следующие», – отметил он. «Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) туда поехала», – констатировал Трамп.

Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

Кроме того, Трамп считает, что при администрации нынешнего лидера Джо Байдена ситуация на Украине будет только усугубляться. Бывший американский лидер возложил на нынешнего президента США ответственность за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, рост цен на энергетику и потерю США энергетической независимости. «Мы – страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов», – констатировал Трамп.

По его мнению, Соединенные Штаты позволили России «опустошить страну Украину», далее ситуация «будет становиться только хуже». «Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило», – отметил Трамп.

Ранее экс-президент, комментируя действия администрации Байдена в ситуации вокруг Украины, озвучивал мнение о том, что конфликт следует завершить заключением сделки, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.

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