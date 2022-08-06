Россия призвала США не размещать ракеты средней и меньшей дальности

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 04:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия не увидела сигналов о готовности Украины к переговорам
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия призвала США не размещать ракеты средней и меньшей дальности
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США и их союзники должны принять обязательства не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности, заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Белоусов отметил, что Россия уже взяла на себя в одностороннем порядке такое обязательство, чтобы не допустить «новую губительную гонку ракетно-ядерных вооружений». Россия не будет размещать, «подпадавшие под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности системы в тех регионах, где не будут развертываться такие средства американского производства». Белоусов призвал «США и их союзников принять аналогичные обязательства».
Он заверил, что «у России не было и нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования». По его словам, «утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину и покрывать тех, кто несет истинную ответственность за развал» ДРСМД, передает ТАСС.
Белоусов заявил, что Австралия, Великобритания и США должны предоставить полную информацию по договоренностям о создании атомных подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS. Отмечается, что в Австралии «фактически предполагается размещение военной инфраструктуры ядерных государств», а «планируемое приобретение Австралией атомных подводных лодок, являющихся, по сути, оружием неограниченной дальности, вынуждает другие страны учитывать столь радикальное наращивание ее военного потенциала».
В январе, перед тем, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, США, по сообщениям СМИ, предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, из которого сами и вышли в 2019 году.
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Эксперт: Украина начнет обстреливать реакторы Запорожской АЭС американским оружием
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С помощью обстрелов Запорожской АЭС украинские военные хотят посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы, сказал газете ВЗГЛЯД физик-ядерщик Александр Боровой. Атака на крупнейшую в Европе АЭС произошла в пятницу, в результате были повреждены линии электропередач и вспыхнул пожар рядом с ядерными реакторами.
«Этот обстрел не нанес ущерб ядерному реактору, но причинил большой вред потребителям электроэнергии. Восстановление линии электропередач, которая идет от Запорожской АЭС – это довольно серьезная проблема. Но самое главное – это прецедент того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают обстреливать атомные объекты», – считает советник президента Курчатовского института, физик-ядерщик Александр Боровой.
Как пояснил ученый, сильно повредить реактор советской постройки даже артиллерийским обстрелом – невозможно, конструкция прочная и способна выдержать падение самолета, «но ВСУ могут применить более серьезные средства». «Бить по атомным объектам – это абсолютное преступление. Прежде всего пострадают обычные люди. Украина только старается навредить людям, которые остались с нашей стороны», – подчеркнул собеседник.
Боровой убежден, что обстрел Запорожской АЭС – это первая ласточка и дальше «эти сумасшедшие начнут обстреливать реакторы, потому что у ВСУ теперь есть американская техника», в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. «Повредить ядерный реактор очень трудно, все сделано для того, чтобы он устоял, но все равно подобные обстрелы – это опасно. К тому же такие обстрелы должны порождать панику среди населения, ведь всем не объяснишь, насколько реактор прочный. После аварии на Чернобыльской АЭС у людей очень нервное отношение ко всем атомным объектам на Украине. Это естественно, и такая нервозность сохраняется до сих пор», – подытожил Боровой.
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в пятницу. В результате этого террористического акта, как сообщили власти Энергодара, вспыхнул пожар и были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что ВСУ преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и намеренно хотят вызвать техногенную катастрофу. «Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу», – сказал Рогов, который призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.
Это уже не первая попытка атаковать Запорожскую атомную станцию. В середине июля украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов, вооруженных боезарядами. Нападение не привело к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из дронов был сбит на подлете к станции.
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Россия призвала США вернуть ядерное оружие на свою территорию
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США должны вернуть в страну свое ядерное оружие, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», – цитирует РИА «Новости» Белоусова.
Ранее директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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США уведомили российских дипломатов об аресте Винника
Американское руководство сообщило российским дипломатам об аресте россиянина Александра Винника, ранее экстрадированного из Греции в США, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.
«Утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина. В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах», – сказала Шумова в беседе с ТАСС.
Она пояснила, что вскоре будет организован телефонный разговор с Винником, ему окажут необходимое консульско-правовое содействие.
Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.
В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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Посольство обвинило США в «охоте» на россиян
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Посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
В посольстве отметили передергивание фактов и искажение информации в заявлениях ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда. В этой связи дипломаты напоминают, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан, передает РИА «Новости».
«Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев. Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», – говорится в заявлении дипмиссии.
Сотрудники посольства подчеркнули, что решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства.
В посольстве заявили также, что доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками, свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. «Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее», – говорится в заявлении посольства.
Российские дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. «Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими Вооруженными Силами «военных преступлений» преследует лишь одну цель – исказить истинное положение дел», - заявили они. По мнению посольства, тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по «накачке» киевского режима смертоносными вооружениями.
Напомним, в четверг в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей. Глава американского государства Джо Байден назвал приговор американке «неприемлемым», и заявил, что приложит все усилия для ее освобождения.
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Захарова назвала похищением экстрадицию Винника в США из Греции
Российская сторона возмущена недружественными действиями Греции, выдавшей США россиянина Александра Винника, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
«Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции», – цитирует Захарову ТАСС.
Она пояснила, что Москва считает передачу Винника США «незаконным актом американского правового произвола» и «по сути похищением». Это действие греческих властей свидетельствует о «конфронтационном курсе» против России.
Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.
В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.
Между тем в окружном суде США Северного округа Калифорния заявили, что Винник предстанет перед судом в пятницу.
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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Лавров не увидел желания Блинкена общаться в Камбодже
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не увидел желания госсекретаря США Энтони Блинкена поговорить с ним в Камбодже на полях АСЕАН.
«Наверное, Кирби забыл дать ему поручение, потому что мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, Лавров в Камбодже принимает участие в мероприятиях по линии АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности. «АСЕАНовская неделя», которая стартовала в минувшую субботу, стала вторым за месяц многосторонним мероприятием, где присутствуют Лавров и Блинкен.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен искать контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по обмену заключенными.
При этом Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был утвержден президентами двух стран.
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Орбан не увидел возможности для мира на Украине без переговоров России и США
Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в США.
Орбан выступил на Конференции консервативных политических действий в Далласе. По его словам, «стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает» конфликт на Украине, «снижая шансы на мир». Орбан сказал, что лишь «сильные лидеры способны достичь мира». «Нам нужна сильная Америка с сильным лидером», – приводит его слова ТАСС.
Премьер-министр Венгрии считает, что «будущее Запада под большим вопросом», Запад «находится в войне с самим собой». Он заявил, что с «с подобным кризисом» на Западе «не сталкивались уже долгое время». «Мы видели, какое будущее хочет предложить глобалистский правящий класс. Но мы думаем о другом будущем. Глобалисты могут идти в ад, а я приехал в Техас», – заявил он.
Орбан сказал, что Венгрия продолжит бороться с проблемой нелегальной миграции, несмотря на давление со стороны ЕС. По его словам, «система охраны границ работает». Так, «во время великого миграционного кризиса 2015 года 400 тыс. нелегальных мигрантов прибыли к границам» Венгрии, что «почти в три раза больше, чем было у Чингисхана, когда он вторгся в Европу». В 2022 году страна «уже пострадала от 160 тыс. попыток незаконного пересечения границы». В связи с этим «на венгерских границах ловят каждого нелегального мигранта и сопровождают его обратно на другую сторону границы».
В ЕС хотят, чтобы Венгрия «отказалась от политики нулевой миграции, потому что они знают, что это решающая и последняя битва будущего». «Но будущее – это самое важное, что мы можем дать нашим детям и внукам. Так что в Венгрии мы никогда не сдадимся», – сказал он.
«Пригласив меня, вам удалось привести в замешательство многих людей. Например, левые СМИ. Я уже вижу завтрашние заголовки: ультраправый, европейский расист, силач-антисемит», – заявил Орбан, добавив, что «не хочет предлагать им идеи, они знают, как писать фейковые новости». Вместо этого он решил «сказать правду» – в Венгрии «проводят политику нулевой терпимости к расизму и антисемитизму». «Так что обвинения в наш адрес - это фейк, а те, кто делает такие заявления – просто идиоты», – заявил он.
Напомним, Венгрия отказалась считать Брюссель «начальником». Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Премьер Венгрии негативно оценил идею возможного введения Евросоюзом эмбарго на поставки газа из России, сравнив ее с «попыткой биться об стену».
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Лавров направил письмо Гутерришу по поводу пренебрежения США обязанностями
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что недавно направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу насчет пренебрежения США своими обязанностями как страны-хозяйки штаб-квартиры организации.
«У США как у страны-хозяйки штаб-квартиры есть перед ООН и перед всеми членами юридические обязательства делать все, чтобы любая страна-член ООН могла нормально, комфортно участвовать в работе любых органов Организации. Соединенные Штаты, конечно, манкируют этой своей обязанностью. Вот недавно я отправил письмо генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу], который в свою очередь обязан добиваться от страны-хозяйки штаб-квартиры, чтобы она вела себя прилично», – передает ТАСС слова Лаврова.
При этом Лавров, отвечая на вопрос относительно участия РФ в Генассамблее ООН в сентябре, подчеркнул, что «Россия не может быть не представлена в ООН, и западным странам не дано эти вопросы решать». «Что касается уровня нашего присутствия там – будет ли это делегация из Москвы, или, как вы сказали, наши американские коллеги будут в духе своего свободолюбия запрещать приезд нашей делегации – посмотрим», – отметил министр.
Глава дипведомства также напомнил, что соглашение, которое было достигнуто между ООН и США насчет пребывания штаб-квартиры организации, предполагает право генерального секретаря даже возбуждать арбитраж, если Вашингтон будет нарушать свои обязанности. «Вот на данном этапе уже несколько лет генеральный секретарь почему-то не может или не хочет воспользоваться этим своим правом, – указал Лавров. – Мы ему напоминаем о том, что оно у него есть, и оно должно не просто лежать в кармане, а им нужно активно пользоваться».
Россия, по словам министра, начала напоминать генсеку об этом праве еще когда администрация Барака Обамы на последних неделях своего пребывания в Белом доме преступно отобрала у России объекты дипломатической недвижимости. «Будем надеяться, что все-таки США осознают, что даже для их репутации на международной арене им важно избегать впечатления, что они боятся дискуссий, что они пытаются перекрыть каналы дискуссий в спорах, обсуждениях, переговорах стран, чья позиция противоречит американской», – заключил Лавров.
Напомним, 4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.
Китай призвал страны заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми
Всем ядерным странам необходимо заключить многосторонний договор о неприменении ядерного оружия первыми, заявил посол по вопросам разоружения МИД КНР Ли Сонг на Обзорной конференции Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО).
«Всем ядерным державам следует по примеру Китая придерживаться политики неприменения (ядерного оружия) первыми, заключить многосторонний договор о взаимном неприменении первыми ядерного оружия и воздерживаться от обозначения какой-либо страны в качестве цели для ядерного удара», – цитирует его РИА «Новости».
Ли Сонг добавил, что ядерным державам следует прилагать все усилия для недопущения нерегламентированных пусков ядерного оружия.
Ранее директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
Во вторник в министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержена принципу не применять его первым.
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МИД заявил о готовности обсуждать с США обмен заключенными в рамках спецканала
Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был утвержден президентами двух стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Насчет конкретной темы лиц, которые осуждены в России и в США... Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.
Он подчеркнул, что спокойной и профессиональной работы американцы по многим темам «не выдерживают».
«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами (России и США) Путиным и Байденом», – подчеркнул Лавров.
Ранее американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В четверг в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен искать контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по обмену заключенными.
Россиянина Винника доставили на суд в США
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Гражданин России Александр Винник впервые предстал перед судом в США, его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют, сообщил минюст США.
Указывается, что Винник «предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско». Минюст выразил признательность Греции за «сотрудничество в переводе подзащитного в США», передает РИА «Новости».
Помощник генпрокурора Кеннет Полайт-младший заявил, что Винник экстрадирован в США «после более чем пяти лет разбирательств». По словам Полайта, россиянин должен «понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей, где было отмыто свыше 4 млрд долларов криминальных доходов».
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем. Он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско.
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Гражданина США в ДНР обвинили в разжигании межнациональной розни
В ДНР гражданин США Суеди Мурекези обвинен в участии в антироссийских митингах и разжигании межнациональной розни, сообщил его адвокат Сергей Литвишко.
Литвишко сообщил, что Мурекези «вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля – начале марта». Гражданину США предъявлено «обвинение в разжигании межнациональной розни». Мурекези отверг обвинение, заявив, что на митингах оказался случайно, передает ТАСС.
Мурекези родился в Руанде, но в 1994 году вместе с семьей «переехал в Америку на фоне геноцида руандийских тутси», сказал адвокат, подчеркнув, что Мурекези «в военных действия на территории ДНР не участвовал, а подрабатывал в ночных клубах Херсона».
Напомним, двое американских наемников в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Дрюке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Молния убила пожилую пару неподалеку от Белого дома
В четверг в Вашингтоне во время грозы молния ударила в районе Лафайет-парка, который находится через дорогу от Белого дома, погибли два человека, сообщают СМИ.
В результате удара молнии пострадали четыре человека, двое из них – пожилая супружеская пара из Висконсина – скончались. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация США «огорчена трагической гибелью людей» и «скорбит» вместе с их семьями, передает РИА «Новости».
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Пентагон отметил важность диалога с Россией по СНВ-3
Для США и России важен диалог о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол.
Кол отметил, что договор «истекает в 2026 году». Как заявили в Пентагоне, «по мере того, как приближается 2026 год будет важно приступить к детальному диалогу о том, как продлить его, расширить или изучить возможность заключения других договоренностей в сфере контроля над вооружениями, которые будут подразумевать действия, не предусмотренные нынешним соглашением», передает ТАСС.
США выразили уверенность, что «ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана». Они призвали «все ядерные державы присоединиться к общим усилиям по сокращению ее рисков», передает РИА «Новости».
Кол сказал, что Россия и Китай «значительно укрепляют» ядерный потенциал, что, как он считает, представляет риск стабильности в мире. При этом, по его словам, «программа ядерной модернизации США не является расширением американского ядерного потенциала и не нарушает СНВ-3». Кол признал, что США не могут в одиночку справиться с существующими в мире ядерными угрозами.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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Китай указал на «черную руку» США в кризисах на Украине и Тайване
У украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США», заявил посол Китая во Франции Лу Шае.
Лу Шае заявил, что «США хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России. Лу Шае отметил, что влияние США, в частности, «постепенно уменьшается» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, американцы стремятся «нарушить обстановку», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.
В свою очередь, посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести «полную ответственность» за такое развитие событий.
По мнению китайской стороны, «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны». В посольстве напомнили, что свыше 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу «одного Китая». Посольство отвергло «обвинения в том, что Китай нагнетает напряженность». Указывается, что «именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе».
Напомним, события вокруг Тайваня стали очередным примером того, как Соединенные Штаты готовы разжигать конфликты в любом конце планеты. Подобные действия стали одним из важнейших инструментов для сохранения за США статуса единственной сверхдержавы, который оказался под угрозой.
Вашингтон пытается отвлечь внимание России от Украины, сплотить американский истеблишмент, а также показать всем – России, Китаю, «глобальному Югу», своим союзникам и клиентам – американскую мощь и возможности разжигать и тушить конфликты.
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