Россия призвала США не размещать ракеты средней и меньшей дальности

Эксперт: Украина начнет обстреливать реакторы Запорожской АЭС американским оружием

С помощью обстрелов Запорожской АЭС украинские военные хотят посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы, сказал газете ВЗГЛЯД физик-ядерщик Александр Боровой. Атака на крупнейшую в Европе АЭС произошла в пятницу, в результате были повреждены линии электропередач и вспыхнул пожар рядом с ядерными реакторами.

«Этот обстрел не нанес ущерб ядерному реактору, но причинил большой вред потребителям электроэнергии. Восстановление линии электропередач, которая идет от Запорожской АЭС – это довольно серьезная проблема. Но самое главное – это прецедент того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают обстреливать атомные объекты», – считает советник президента Курчатовского института, физик-ядерщик Александр Боровой.

Как пояснил ученый, сильно повредить реактор советской постройки даже артиллерийским обстрелом – невозможно, конструкция прочная и способна выдержать падение самолета, «но ВСУ могут применить более серьезные средства». «Бить по атомным объектам – это абсолютное преступление. Прежде всего пострадают обычные люди. Украина только старается навредить людям, которые остались с нашей стороны», – подчеркнул собеседник.

Боровой убежден, что обстрел Запорожской АЭС – это первая ласточка и дальше «эти сумасшедшие начнут обстреливать реакторы, потому что у ВСУ теперь есть американская техника», в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. «Повредить ядерный реактор очень трудно, все сделано для того, чтобы он устоял, но все равно подобные обстрелы – это опасно. К тому же такие обстрелы должны порождать панику среди населения, ведь всем не объяснишь, насколько реактор прочный. После аварии на Чернобыльской АЭС у людей очень нервное отношение ко всем атомным объектам на Украине. Это естественно, и такая нервозность сохраняется до сих пор», – подытожил Боровой.

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в пятницу. В результате этого террористического акта, как сообщили власти Энергодара, вспыхнул пожар и были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что ВСУ преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и намеренно хотят вызвать техногенную катастрофу. «Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу», – сказал Рогов, который призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.

Это уже не первая попытка атаковать Запорожскую атомную станцию. В середине июля украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов, вооруженных боезарядами. Нападение не привело к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из дронов был сбит на подлете к станции.

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