Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу

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5 августа, пятница | Последнее обновление — 16:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава французского бюро Amnesty International призвал Киев убрать вооружения из жилых зон
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Поток украинского медиасознания настолько же творчески неудержим, насколько по своему содержанию интеллектуально убог. Но при всей своей ущербности он потрясающе эффективен внутри страны.
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Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу
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«Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом народной милиции Донецкой народной республики.
«Президент подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», – сообщается на сайте Кремля.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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Сухогруз с украинским зерном остановился у Босфора
Груженый зерном с Украины сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из одесского порта, прибыл к Стамбулу. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic («Марин трафик»).
Согласно его данным, судно остановило двигатель и находится в пяти морских милях от береговой линии, где находится населенный пункт Кумкёй, расстояние до входа в пролив Босфор составляет около семи морских миль, передает ТАСС.
Подразделение проверки начнет досмотр судна утром в среду.
Ранее во вторник сообщалось, что Razoni успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан).
Сухогруз Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном с украинским продовольствием, который вышел в море после договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля. Сухогруз должен подойти к Стамбулу во вторник к 15.00, где его ждет досмотр.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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Кремль: Решение о формате участия Путина в саммите G20 пока не принято
На данный момент еще не выработано решение об очном или заочном участии российского президента Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«По Индонезии пока по-прежнему не принято решение. Еще есть время. Мы работаем в формате «Двадцатки» и будем продолжать работать», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре.
«У нас и октябрь, и ноябрь будут достаточно насыщены. Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток», – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что на форуме ожидаются иностранные гости, их количество прорабатывается.
Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.
США признали отставание от России и Китая в сотрудничестве с Африкой
Страны БРИКС, включая Россию и Китай, продвинулись гораздо дальше в сотрудничестве с Африкой, чем США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Вы правы, Соединенные Штаты находятся в позиции догоняющих по нескольким направлениям», – заявил Прайс в эфире CNN, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос о том, что уже 10 лет США отстают в плане развития сотрудничества в Африке, из-за чего многие страны континента не поддерживают западную позицию по ситуации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему представители руководства африканских стран категорически отказываются поддерживать антироссийские санкции.
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Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде.
Законом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка, передает РИА «Новости».
Как отмечалось ранее, требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.
Также Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.
Ранее Минтруд разработал законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала на образование ребенка: родители смогут направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.
Политолог назвал главные причины роста экономики Ярославской области
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«Тот факт, что Путин провел уже вторую встречу с Евраевым за два месяца, означает доверие президента к врио губернатора. Доверие – это не личностная категория, а оценка заслуг человека, которому поручили управлением регионом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В среду президент Владимир Путин провел беседу с руководителем Ярославской области Михаилом Евраевым.
Во время встречи с главой государства были оценены успехи Михаила Евраева в экономической сфере, считает политический обозреватель радио «Говорит Москва», член Российской ассоциации политконсультантов Александр Асафов. В качестве примера эксперт отметил работу антисанкционного штаба в регионе, созданного в Ярославской области в начале марта. «Евраев одним из первых глав субъектов РФ создал такой штаб и начал оперативно принимать необходимые меры. Отчасти благодаря этому, сегодня область показывает высокие результаты, что важно как образец и на федеральном уровне», – сказал эксперт.
Евраев был назначен врио губернатора в октябре прошлого года, но за время его работы в области утроилось количество системообразующих предприятий, напомнил собеседник. «Не могло остаться без внимания федерального центра и достаточно оригинальное решение Евраева – о предоставлении бизнесу льготных займов под оборотные средства и инвестиции», – добавил Асафов.
Собеседник напомнил, что при появлении нового главы региона, не связанного с местными элитами, всегда появляются опасения – договорится или нет новый руководитель с предшественником, примут его или будут саботировать его решения местные финансово-промышленные группы.
«В случае с Ярославской областью многие наблюдатели думали, что тут «будет искрить», что сторонники бывшего губернатора, а ныне депутата Госдумы Анатолия Лисицына не воспримут Евраева. Но ничего подобного не произошло, потому что Евраев, образно говоря, человек-баланс. Он сторонник эффективного управления с соблюдением баланса интересов, экономики, бизнеса и социальной политики без перекосов в какую-либо сторону. То же самое касается и его отношения к группам влияния», – указал Асафов.
Президент Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области назвал «удовлетворительным» социально-экономическое положение в регионе. «Растет валовой региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. В целом работа вами налажена в последнее время», – сказал президент.
«Есть проблемные вопросы. Это дорожные сети, прежде всего, местного, регионального значения. Действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно. Этому нужно уделять внимание. Экология – вы упомянули о зеленых маслах, смесях нефтепродуктов различных – тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно», – поручил глава государства.
Евраев доложил президенту, что по итогам прошлого года индекс промышленного производства региона составил 106,8%, а объем инвестиций в основной капитал – 112,4% при плановых показателях 103,9%. По его словам, в регионе было введено 760 тысяч квадратных метров жилья, а за первые полгода 2022-го – уже 551 тысяча. Глава региона пообещал, что в следующем году проблема обманутых дольщиков будет полностью решена.
Первый сухогруз с украинским зерном решено проверить утром
Досмотр первого сухогруза с украинским зерном представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) проведут в 10.00 утра в среду, сообщил телеканал A Haber.
Минобороны Турции не сообщало время начала проверки судна. Сейчас сухогруз находится у Босфора, а рядом с ним катер береговой охраны Турции, передает ТАСС.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Песков предостерег от попыток «играть с содержанием» встречи Путина и Шредера
Запись беседы российского лидера Владимира Путина с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером у Кремля имеется, поэтому извратить ее содержание ни у кого не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием», – передает ТАСС его слова.
Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.
«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать «Северный поток – 2». То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа – и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию», – отметил Песков.
По словам представителя Кремля, даже если запустить сейчас «Северный поток – 2», по нему получится прокачать до конца года только половину от изначально зарезервированного объема газа.
«Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили «Северный поток – 2», то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов, не больше. Половина пошла на наше внутреннее потребление», – пояснил Песков.
При этом пресс-секретарь добавил, что экс-канцлер Германии не изъявлял желания стать посредником для урегулирования ситуации на Украине или решения газовых вопросов.
Ранее в Кремле подтвердили, что Шредер на встрече с Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации.
До этого экс-канцлер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране. Также Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
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В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – сообщается на сайте Кремля.
Добавляется, что Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Напомним, как заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, Армения надеется, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также у президента возможна встреча по внутрироссийской повестке.
«Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Попросим Новака как сопредседателя межправкомисии... Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией», – добавил Песков на вопрос, кто проинформирует прессу об итогах состоявшихся переговоров.
Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.
«Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом.
При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.
Путин отметил рост экономических показателей в Ярославской области
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на рост производства, инвестиций и других экономических показателей в Ярославской области, сообщила пресс-служба Кремля.
«Я посмотрел: действительно, по основным показателям у вас положение вполне удовлетворительное. Растет валовой региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. Но наверняка есть вопросы, на которые нужно обращать особое внимание», – передает ТАСС его слова.
Отмечается, что на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым также обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в том числе дорожное строительство и модернизация общественного транспорта, туризм и экология.
Также Путин поручил Евраеву обратить особое внимание вопросам борьбы с онкозаболеваниями, так как эта тема является острой, над ней нужно постоянно работать.
Евраев доложил, что в этом году в области строятся два объекта – онкобольница и детская поликлиника. «То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте», – подчеркнул врио губернатора.
Глава государства, в свою очередь призвал не забывать об этом, так как в России есть соответствующая программа и финансирование.
Кроме того, российский лидер затронул тему экологии в регионе, обратив внимание на слова Евраева про ликвидацию объектов накопленного вреда на берегу Волги – это «гудронные пруды и зеленые масла». «Вы упомянули об этих зеленых маслах, смесь различных нефтепродуктов. Тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно», – подчеркнул Путин.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил об удвоении оборота промышленного парка «Мастер» в Ярославской области.
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В Кремле допустили объединение прямой линии и пресс-конференции Путина
Прямая линия может быть объединена с большой пресс-конференцией президента Владимира Путина, мероприятие может пройти ближе к зиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока так и не назначили [дату проведения прямой линии]. Она будет, но надо понять когда», – передает его слова ТАСС.
Песков подчеркнул, что в августе прямой линии «точно не будет». «Там посмотрим, осень или зима, может, после пресс-конференции заключительной, будем смотреть», – сказал представитель Кремля.
При этом Песков напомнил, что уже был прецедент объединения этих двух форматов.
Ранее Песков сообщал, что сроки проведения прямой линии с президентом могут определиться в сентябре.
Песков допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом темы БРИКС
Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить тему БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, [что президенты обсудят эту тему], но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет», – передает ТАСС его слова.
При этом представитель Кремля заметил, что «обсуждать тут нечего» на вопрос, будет ли обсуждаться Конвенция Монтре.
«Конвенция Монтре – это краеугольный камень, очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран и в том числе для наших отношений с Турецкой Республикой. Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна», – пояснил он.
Песков допустил, что лидеры стран на переговорах в Сочи будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе трансграничную операцию Анкары на севере этой страны.
«Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться. У Турции есть законные озабоченности по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или [того], что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии», – сказал он.
Представитель Кремля также добавил, что Путин может провести «встречу по внутренним делам» после переговоров с Эрдоганом.
«Еще мы не исключаем встречу по внутренним делам по завершении саммита. Будем вас оперативно об этом информировать», – резюмировал Песков.
Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.
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Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сочи, где в пятницу состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
По данным телеканала ТРТ, встреча Эрдогана и Путина запланирована на 15.00 сначала лично, а далее состоятся переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.
Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
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