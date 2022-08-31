Эксперт: Вслед за новой аудиторией в российские соцсети пришли рекламодатели

С уходом из России западных социальных сетей отечественные площадки заметно расширили свою аудиторию, а наши блогеры получили преимущества как в плане заработка, так и техподдержки. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области информационных технологий Сергей Гребенников. 31 августа в мире отмечается День блога.

«Благодаря уходу западных платформ, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие российские социальные онлайн-сервисы получили рекордный приток новых пользователей. В свою очередь, российские платформы получили стимул для развития: начали активно внедрять новые функции и инструменты, поддерживать авторов, привлекать малый и средний бизнес», – говорит член Общественной палаты, замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

Вслед за притоком пользователей в соцсети Рунета пришли и рекламодатели: авторы контента и бренды стали запускать именно здесь свои рекламные кампании. «Для российских площадок открылись новые возможности, но смогут ли они использовать их в долгосрочном плане, зависит от стратегий самих платформ и от пользовательских привычек», – полагает собеседник.

Теперь отечественные платформы совершенствуют инструменты продвижения бизнеса и поддержки авторов контента, поясняет эксперт. «Так, «ВКонтакте» развивает ленты новостей и рекомендаций, партнерскую программу, платформу для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовую программу VK Talents и многие другие сервисы. На платформе «Бизнес ВКонтакте» предпринимателям доступны инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Yappy – аналог TikTok – больше интересен подросткам и молодежи. Были запущены и новые российские соцсети (например, ЯRUS и TenChat), у которых есть свои особенности и аудитория», – перечисляет замдиректора РАЭК.

Среди других преимуществ отечественных платформ Гребенников отметил возможность непосредственного контакта с их представителями. «Например, у Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть) так и не появилось полноценного представительства в нашей стране. Споры могли продолжаться бесконечно, поскольку писать приходилось в общую службу сервиса. Еще один минус западных площадок: длительное время ожидания ответов на вопросы», – посетовал собеседник.

«Российские платформы действуют в нашем правовом поле, в том числе, в части модерации контента. Их правила игры более понятны пользователям, поэтому и блогерам легче общаться с клиентами, формировать и развивать личный бренд и достигать других своих целей», – подытожил замглавы РАЭК.

Напомним, с 2005 года 31 августа в мире отмечается День блога. В этот день блогеры активно пишут рецензии на чужие блоги и дают на них ссылки. Участники этого флешмоба стараются написать не менее пяти рецензий. С 2007 года проводится конкурс лучших блогов Best of Blogs. Официальными языками конкурса считаются арабский, бенгальский, китайский, немецкий, английский, французский, голландский, персидский, португальский, русский, испанский, индонезийский, украинский, турецкий и хинди.