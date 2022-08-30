Москва призвала к диалогу стороны в Ираке

Взгляд
30 августа, вторник  |  Последнее обновление — 10:40  |  vz.ru
Разделы

Болгария упустила последний шанс на газ из России

Возобновить переговоры о поставках газа сможет только новое правительство Болгарии REUTERS
Болгария вновь продемонстрировала непоследовательность в отношениях с Россией. Сначала София попросила Москву возобновить поставки газа и даже согласилась платить в рублях. Затем болгарские министры объявили, что не будут обсуждать новый договор. Сейчас Болгария вынуждена покупать российский газ у посредников дороже, чем могла бы. Чем вызваны такие метания из крайности в крайность болгарских властей? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия буквально перемолола наступающие силы ВСУ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для ВСУ потерей сотен убитых солдат, десятков танков и нескольких самолетов. Зачем Киев предпринял эту авантюру и как дальше может развиваться ситуация на этом направлении? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мэр Одессы просит о переговорах с Россией

Геннадий Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года кадр из видео
«Надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации». Эти слова о переговорах Украины с Россией произнес не кто-нибудь, а один из самых известных украинских политиков, мэр Одессы Геннадий Труханов. Почему он сразу отрекся от призывов к переговорам с Россией и что означают его слова в реальности? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Научное просвещение – это способ прийти в себя

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так. Подробности...

Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой культуры как раз и стала Алла Пугачева. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Зачем Западу нужна «Великая Албания»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Главврач США подыграл России и Китаю

Национальная катастрофа Британии

Обсуждение: 10 комментариев

Наступление на Николаев

Перейти в раздел…

Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...

В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсоне прогремели пять взрывов
    Херсонская область сообщила о защитных рубежах В США призвали Зеленского понять необходимость переговоров Эксперт: Восьмой пакет антироссийских санкций вызовет раскол внутри ЕС Трасс придумала, как обеспечить Британию газом и нефтью
    Штурман Ка-52 рассказал о провале неожиданного наступления ВСУ Москва ответила на слова вице-премьера Сербии о «злоупотреблении» отношениями Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение Удорожание прохода через Босфор осложнит экспорт российского зерна
    В Харьковской области рассказали об угрозах Киева расправиться с учителями NYT: В Россию прибыла первая партия иранских боевых беспилотников Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию Официально утверждены выходные и праздничные дни 2023 года

    Главная тема


    Почему мэр Одессы просит о переговорах с Россией

    «господа бывшие партнеры»


    Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане

    рекордный экспорт зерна


    В Италии назвали «секретный триумф» Путина

    жизнь в эмиграции


    Боровой обвинил Волкова в подрыве российской оппозиции в Литве

    Видео

    результат русофобии


    Польша готовится к жизни без электричества

    спецоперация на украине


    Как Горловка живет под обстрелами ВСУ

    выход из кризиса


    Запад стремительно теряет волю к военной поддержке Украины

    драконовские меры


    Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как рождалась «Русская весна» на Украине

    компрадорская культура


    Игорь Караулов: Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

    исторический фаворитизм


    Вадим Трухачёв: Зачем Западу нужна «Великая Албания»

    фрагмент великой истории


    Герман Садулаев: Надо навести порядок в своем прошлом

    на ваш взгляд


    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?

    Москва призвала к диалогу стороны в Ираке

    30 августа 2022, 10:17

    Текст: Александра Юдина

    Москва призывает противоборствующие стороны в Ираке к диалогу, внимательно следит за развитием ситуации, заявил источник в российском МИД.

    «Следим за тем, как будут развиваться события. Нужно, конечно, всем успокоиться и вести конструктивный диалог», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

    Отмечается, что Москва находится в хороших отношениях со всеми политическими лидерами. «Не думаю, что есть какая-то серьезная опасность (для российских граждан в Ираке). Но будем анализировать ситуацию, потому что главный приоритет – это безопасность наших представителей, сотрудников и граждан», – добавил он.

    Лидер движения шиитского имама Муктада Ас-Садр заявил в понедельник об уходе из политической жизни Ирака и закрытии основных учреждений садристов из-за отсутствия компромисса с властями о досрочных парламентских выборах. После этого его сторонники окружили Дворец республики в знак протеста.

    Иракские службы безопасности применили огнестрельное оружие. У здания парламента Ирака, расположенного в «зеленой зоне» Багдада, начались ожесточенные вооруженные столкновения, в районе прогремело несколько мощных взрывов.

    Жертвами вооруженных столкновений в Багдаде стали 20 человек, еще более 300 человек получили ранения. Представители правительства и ряда политических сил Ирака обсуждают прекращение огня.


    На финской границе начали отбирать евро у россиян
    		    29 августа 2022, 18:50
    Фото: SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россияне во время пересечения границы с Финляндией начали сталкиваться с тем, что пограничники отбирают у них наличные евро. Сотрудники погранслужбы Финляндии утверждают, что на вывоз евро в Россию наложены ограничения, в качестве решения проблемы они предлагают забрать евро во время следующей поездки.

    «Петербуржец Юрий в конце прошлой недели ездил по делам в Европу – летал в Белград через Хельсинки. В четверг уехал туда, а в субботу вечером возвращался обратно через Ваалимаа – Торфяновку на машине. Деньги брал с собой наличными, за границей нигде не снимал», – пишет «Фонтанка».

    Юрий рассказал изданию, что, «когда прошли паспортный контроль на финской границе, подошли таможенницы», они осмотрели автомобиль «и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?»

    «Я сказал, что есть 1390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги – рубли, динары, евро – дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию», – рассказал мужчина.

    Издание отмечает, что на выбор финны предложили два пути решения проблемы.

    «Первый вариант – я прямо сейчас на границе могу передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию. Либо второй вариант – я смогу забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз. Мне сказали, что нет никакого ограничения по времени, когда я могу это сделать», – отметил Юрий.

    В свою очередь он выбрал второй вариант. Деньги забрали, с подробной описью, с указанием, какую именно сумму у него изъяли и какими купюрами. А также, по его настоянию, показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых его лишили валюты.

    На русском языке в выдержке прямо прописано: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение – деньги для «личного пользования»:

    «Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», – пишет издание.

    В памятке указывается, что «у данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню».

    В чате «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы, описаны похожие случаи изъятия валюты у россиян.

    «Похожая ситуация с вывозом санкционных товаров: если купить айфон и принести его на такс-фри с чеком, то почти со 100-процентной вероятностью можно его лишиться, но большинство путешественников просто выбрасывают коробку и снимают пленки», – заключает издание.

    Ранее премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (78)
    Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане
    		    30 августа 2022, 03:07
    Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Афганистану ответил на недовольство постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Москва якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.

    Небензя заявил, что в словах Томас-Гринфилд «можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана». «Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», – приводит его слова ТАСС.

    Он упрекнул США за «циничность заявлений» и указал, что экономика Афганистана «была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО», которые не желают «признать свои ошибки и попытаться их исправить». Вместо этого США «упрекают» Россию в том, что она не желает «платить по чужим счетам».

    «Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам», – сказал он, призвав «для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги». Небензя рекомендовал США «сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».

    «Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», – сказал он.

    Постпред России подчеркнул, что «одним из наиболее чудовищных последствий этой военной интервенции является разразившийся в стране масштабный гуманитарный и экономический кризис». Небензя считает, что стремление западных стран по-прежнему вести диалог с афганскими властями языком ультиматумов и санкций лицемерно.

    «Вместо признания собственных ошибок, содействия в восстановлении разрушенной страны и выплаты репараций США и их союзники принялись решать афганскую проблему привычным для них способом. Они попросту, выражаясь политкорректным языком, заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT, поставив бедных афганцев на грань выживания и вынудив многих из них продавать свои органы и своих детей, чтобы хоть как-то свести концы с концами», – сказал он.

    Афганистан с приходом в эту страну США лишь укрепил свой статус очага терроризма и центра наркопроизводства, заявил Небензя.

    Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан*» Минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. ЕС также заморозил экономическую помощь Афганистану. Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (16)
    В Минобороны назвали потери ВСУ в ходе провалившегося наступления Украины под Херсоном
    		    29 августа 2022, 20:33
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
    Текст: Ольга Иванова

    Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери, сообщили журналистам в Минобороны России.

    «Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – приводит сообщение ТАСС.

    В ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась».

    Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.

    Ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», указал Стремоусов.

    Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (63)
    Венгрия решила изменить договоренности с Газпромом

    29 августа 2022, 15:32

    Текст: Ольга Иванова

    Венгрия рассчитывает достичь соглашения с Газпромом об увеличении с сентября поставок газа, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает агентство «Рейтер».

    По его словам, Венгрия продолжит переговоры с Газпромом и ожидает, что удастся заключить сделку об увеличении поставок уже с сентября. Цитат министра агентство не приводит, сообщает ТАСС.

    Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Газпром начал дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (20)
    Украинский военный разоблачил ложь о «ежедневных победах» ВСУ
    		    29 августа 2022, 11:11
    Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Украинский военнослужащий Владимир Регеша (позывной Санта), который сейчас воюет в районе поселка Пески Донецкой области, заявил, что ВСУ «ежедневно побеждают» только в украинских СМИ и соцсетях.

    «Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды, как мы, повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает «в молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений», – написал он на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Публикацию приводит Telegram-канал «Сигнал».

    Регеша рассказал, что после того, как он попросил помощи для украинских военных в Песках, его начали искать «по всему фронту, чтобы дать *** (наказать – прим. ВЗГЛЯД)».

    «В сухом остатке – *** (потеряли – прим. ВЗГЛЯД) Пески, отчитываясь куда-то «наверх», что на месте есть все и то «все» крайне эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть *** сомнения, что это обычный *** (вранье – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Регеша.

    Кроме того, он указал на тяжелую ситуацию с артиллерией. «Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров», – написал украинский военный.

    Он добавил, что ВСУ «побеждают «в «Фейсбуке», «Ютубе», «Инстаграме». И все (Facebook и Instagram* – продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ; YouTube нарушает законодательство РФ – прим. ВЗГЛЯД)».

    «В Песках полный *** (все плохо – прим. ВЗГЛЯД). Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на «контрнаступление» надежды мало», – подытожил он.

    21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    В Херсоне рассказали о потерях украинских войск в боях
    		    29 августа 2022, 18:11
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Алена Задорожная

    «С фронтов поступают вести о попытках ВСУ робко наступать на отдельных направлениях. Одновременно с этим российские военные вовлекают противника в огневые мешки и контратакуют», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсоне. Ранее власти региона опровергли сообщения украинской стороны о наступлении ВСУ на Херсон.

    «В районах населенных пунктов Высокополье и Давыдов Брод, близ Белозерки и Зеленого Гая отмечаются большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации», – сообщил из Херсона находящийся там первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

    «В это же время обозленное украинское командование без разбору бьет по населенным пунктам области. Сообщается о разрушениях в Херсоне, обстреле рынка и завода «Заря» в Новой Каховке, центра занятости и жилых домов в Бериславе и школы в Шляхово», – рассказал собеседник.

    Заявления украинского военного руководства о якобы широкомасштабном наземном наступлении на херсонском направлении – это фейк, подчеркнул Малькевич. «В интернете распространяются постановочные видео о якобы успешных действиях ВСУ, однако эти кадры взяты из архивных материалов на других направлениях, – пояснил собеседник. – Данные фейки сделаны для внутренней аудитории Украины и оперативно разоблачаются опытными пользователями».

    Российские военные «так долго ждали широкомасштабного, обещанного Киевом, контрнаступления в Херсонской области, что уже устали ждать и сами же пошли в атаку», отмечает Малькевич. «За неделю освобождены еще два населенных пункта на Николаевско-Криворожском направлении, – напомнил эксперт. – Союзные силы смогли не только выйти к границам Николаевской области, но пройти вглубь. Бои продолжаются».

    Добавим, что ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке  более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.

    Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», в свою очередь указал Стремоусов. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Крышу спецкорпуса Запорожской АЭС с ядерным топливом пробил снаряд ВСУ
    		    29 августа 2022, 16:24
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В крышу специального корпуса на территории Запорожской атомной электростанции попал снаряд ВСУ, в здании хранится топливо для реакторов, сообщили в администрации Энергодара.

    «Вооруженные формирования ВСУ сегодня ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов. На данных кадрах – попадание артиллерийского 155-мм снаряда в крышу спецкорпуса № 1 на территории атомной станции», – цитирует сообщение администрации ТАСС.

    Снаряд выпустили из Никополя, для стрельбы применялась американская гаубица М777.

    Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в спецкорпусе, куда попал снаряд, хранится свежее топливо для реакторов.

    «Пробита в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он своем в Telegram-канале.

    Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (62)
    Шольц: Украина должна стать частью ЕС
    		    29 августа 2022, 14:24
    Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.

    «Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).

    Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».

    Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.

    Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.

    Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.

    Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (77)
    Эксперт: ВМФ и ВКС обеспечат безопасность полета Путина в Калининград
    		    29 августа 2022, 14:46
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    «Сегодня нельзя исключать провокаций со стороны Прибалтики в тот момент, когда президент России полетит в Калининград. Политические элиты этих стран практически сходят с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя рабочую поездку Владимира Путина в регион 1 сентября.

    «Еще год назад я бы сказал, что опасаться нам нечего, поскольку в Прибалтике живут адекватные люди. Сейчас из-за поведения местных политических элит ситуация сильно изменилась. Но, я думаю, что Военно-морской флот и Воздушно-космические силы смогут обеспечить безопасность нашего президента. Скорее всего, сам борт будет сопровождаться нашими истребителями, и по маршруту следования будут расположены российские корветы», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

    При этом эксперт обратил внимание на то, что борт №1 с президентом полетит над нейтральными водами Балтийского моря. «Единственная формальная проблема может возникнуть при прохождении воздушного коридора над эстонским островом Вайндло. Но я уверен, что наши специалисты смогут избежать сложностей», – пояснил он.

    «Нельзя исключать любых провокаций со стороны и Эстонии, и Латвии, и Литвы, и даже Польши. Политические элиты этих стран в буквальном смысле сошли с ума. И с такими людьми опасно находиться рядом, поскольку даже банальную вилку они могут использовать не по назначению», – заключил Межевич.

    Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Во второй половине недели президент будет в Калининграде, в первую очередь ко Дню знаний, 1 сентября, поездка [приурочена], но не только. Будем вас информировать», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По словам Пескова, Путин в середине этой недели проведет совещание с членами правительства.

    «В середине недели состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что с 1 сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя.

    При этом «Российские железные дороги» (РЖД) предложили властям Литвы несколько вариантов оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики, в регионе рассчитывают на положительное разрешение ситуации. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Украина лишилась дешевых дынь и арбузов
    		    29 августа 2022, 19:25
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    На Украине в несколько раз выросли цены на арбузы и дыни из-за отсутствия поставок из Херсона, стоимость узбекских бахчевых в стране достигает 300 гривен за килограмм.

    Арбузы в среднем на Украине стоят 30-40 гривен за килограмм, а дыни – 20-50 гривен за килограмм, стоимость продукции из Средней Азии может достигать 300 гривен, пишет Страна.ua.

    Отмечается, что ранее Украину бахчевыми снабжала Херсонская область, которая перешла под контроль России.

    Сейчас в Херсоне арбузы продают по 50 копеек за килограмм. В то время как, в торговых сетях большинства регионов Украины продают импортные арбузы и дыни – из Турции, Греции, Румынии и других.

    Но порядка 20% предложения – отечественная продукция (из Закарпатья, Днепропетровской, Полтавской и других областей). При этом, как отмечают украинские СМИ, ценники на закарпатские и полтавские арбузы практически такие же, как и на турецкие.

    Возмущенные жители Украины обвиняют местных фермеров в спекуляции в тяжелое для страны время. Аграрии же в свою очередь, говорят о резком увлечении расходов на все – от семян до логистики. И утверждают, что никаких «спекуляций» нет, и сверхприбылей они не зарабатывают.

    «В принципе ситуация с арбузами показательна: как только на рынке начинает доминировать дорогой импорт, цены отечественных производителей тут же под него подтягиваются. Продавать дешево никто не будет. Такая же ситуация будет характерна для многих сегментов плодоовощного рынка, по которым намечается дефицит отечественной продукции, в частности, по луку», – отметил руководитель проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.

    По его словам, в случае с арбузами и дынями, выращенными в не совсем благоприятных для них регионах, аргумент «неурожая» можно приводить практически всегда.

    «Арбузу нужен полив, солнце и жара. В Закарпатье идут дожди, регион постоянно заливает. Понятно, что для бахчи это – ЧП», – отметил эксперт.

    Между тем, жители Украины уверены, что если бы была конкуренция с херсонскими арбузами, то не было бы цен по 30 гривен за килограмм. Они считают, что фермеры просто используют монопольное положение на рынке.

    Ранее на Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Совбез: СБУ курировала сеть крупных нарколабораторий в России
    		   29 августа 2022, 17:18
    Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Украинские спецслужбы содействовали распространению наркотиков в России, прежде всего популярной у молодежи «синтетики», и «крышевали» сеть крупных нарколабораторий, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.

    «Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России», – рассказал он в интервью «Российской газете».

    По словам замсекретаря СБ России, основной упор был сделан на работу с молодежью, «и именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков «синтетику»: соли и спиды».

    «Достоверно известно, что Служба безопасности Украины «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье», – добавил Гребенкин.

    Также он добавил, что «в настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию с Украины, а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории».

    По его словам, «через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (34)
    Мошеннические кол-центры на Украине начали переезд на запад страны

    29 августа 2022, 16:56

    Текст: Вера Басилая

    Проведение специальной военной операции (СВО) позволило ликвидировать мошеннические кол-центры в Донбассе и на Украине, количество звонков из подобных структур сократилось более чем в пять раз, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.

    По его словам, большинство мошеннических звонков поступало «с юго-восточной и центральной части Украины». «В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой народной республики и ряде населенных пунктов Харьковской области», – цитирует «Российская газета» Гребенкина.

    Он добавил, что «по этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины». По его словам, количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз.

    Ранее в МВД отказались связывать уменьшение числа телефонных мошенничеств с СВО.

    Напомним, в Бердянске раскрыли сеть кол-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (22)
    Трамп потребовал немедленно провести внеочередные президентские выборы
    		    29 августа 2022, 21:34
    Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп потребовал в своем Twitter немедленно провести внеочередные выборы президента.

    По его словам, ФБР «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, зная, что если бы этому делу дали ход, то победа Трампа на выборах 2020 года была бы очевидной, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

    Экс-президент назвал такие действия мошенничеством и вмешательством в выборы на уровне, невиданном ранее в США. Он призвал объявить выборы 2020 года непоправимо скомпрометированными и немедленно провести новые выборы.

    В июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение президента Джо Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как заявил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента. Трамп также рассматривает возможность выдвижения на пост президента США.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Боровой обвинил Волкова в подрыве российской оппозиции в Литве
    		    30 августа 2022, 00:56
    Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Оппозиционер в эмиграции Константин Боровой обвинил бывшего сотрудника ФБК* Леонида Волкова (признан иноагентом) в подрыве российской оппозиции в Литве и «реализации планов российских спецслужб».

    «В МИД Литвы. Я поддерживаю заявление Александра Сотника», – заявил Боровой в Facebook*. По его словам, «группа Леонида Волкова реализует в Литве планы российских спецслужб и в целом Кремля по ликвидации российской оппозиции, по продвижению пропагандистских установок Кремля».

    Он утверждает, что «финансирование этой деятельности осуществляется ближайшим окружением Путина». Как заявил Боровой, «для диагностики этой работы достаточно проанализировать источники финансирования проектов этой группы».

    Александр (Саша) Сотник – еще один эмигрант, популярный у оппозиции. Он направил МИД Литвы заявление, в котором назвал Волкова и ФБК* провокаторами и «пособниками» властей России.

    Напомним, Боровой переехал в США. Волков (признан иноагентом) в России обвиняется в мошенничестве и заочно арестован. Источники из его окружения сообщили, что покинувшие Россию соратники Алексея Навального получают финансирование из подконтрольных Госдепартаменту США фондов. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (14)
    Цены на газ в Европе упали на 19%
    		    29 августа 2022, 13:43
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    В понедельник стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 19% – до 275,8 евро за МВтч, или 2 тыс. 884 долларов за 1 тыс. куб. м с учетом действующего курса на международном рынке, пишут «Ведомости».

    Bloomberg связывает падение цен на газ с заявлением министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны заполняются быстрее плана, несмотря на ограничение поставок из России. По данным на 26 августа, уровень заполнения составил 82,2%.

    По словам германского министра, правительство ФРГ планирует заполнить газовые хранилища на 85% уже в следующем месяце. «Октябрьский показатель хранения 85% должен быть достигнут к началу сентября», – приводит его слова «Коммерсант» со ссылкой на Spiegel.

    «Европейские цены на газ, по нашему мнению, превысили фундаментальные показатели, что вызвано сочетанием проблем со спросом и предложением и плохой ликвидностью на рынке… Спрос на газ в Северо-Западной Европе оказался выше нашего прогноза, это было компенсировано более высоким, чем ожидалось, предложением, в результате чего строительство хранилищ соответствовало нашим ожиданиям», – цитирует Bloomberg пятничный отчет Goldman Sachs.

    Ранее в понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.

    На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (17)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •