Депутат Татьяна Дьяконова проверила ход работы по возведению моста в Чаплыгине

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова проверила, как идут работы по возведению нового моста через реку Становая Ряса в Чаплыгине Липецкой области, который включен в народную программу «Единой России».

Работы проходят в несколько этапов: нужно разобрать старый мост, ему более 60 лет, три года назад он был признан аварийным. И возвести временную переправу на соседней улице, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Мы видим сегодня, что в Чаплыгине проходят масштабные строительные работы. Возводится очень важный для города инфраструктурный проект, который соединяет две его части, – говорит Татьяна Дьяконова. – Работы очень много, окончание строительства запланировано на конец следующего года. Важно, чтобы жители города, проживающие в разных частях, не оказались оторванными, не почувствовали дискомфорт в связи с этим. Поэтому оперативно, а главное – качественно – строится временный мост».

Как рассказали Дьяконовой строители, временный мост рассчитан под современную нагрузку и отвечает всем нормам безопасности. По нему уже в сентябре смогут ходить все машины, которым разрешено ездить по дорогам общего пользования.

В свою очередь глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов отметил, что второй этап – возведение капитального моста – начнется вовремя, а, значит, по новому мосту, строительство которого обойдется в 440 млн рублей, можно будет передвигаться в конце следующего года.

Всего в этом году в Липецкой области в рамках нацпроекта стартовал ремонт семи мостовых сооружений, три из них, включая чаплыгинскую переправу, согласно контрактам, сдадут в 2023 году.