Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона

Читатели Daily Mail резко негативно отреагировали на призыв премьера Британии Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен «во имя Украины».

«Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе», – передает РИА «Новости» комментарий пользователя VelvetHedgehog.

«Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной», – напомнила Lucinda72.

«Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт... Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО», – считает Sassy Sussex.

«Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!» – отметил Platinum10.

«Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс», – написал lucky ludo.

«Здесь так много украинских троллей... Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение», – призвал thomas007.

Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.

В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.