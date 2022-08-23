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Госдеп заявил о взаимодействии с Россией по инспекциям в рамках СНВ-3
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США привержены беспрерывной реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), санкции против Москвы «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» инспекций в США, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
«Мы по-прежнему привержены беспрерывной реализации ДСНВ. Мы считаем, что он также необходим сегодня, как и во время вступления договора в силу», – заверил он. «Мы приостановили инспекционную деятельность из-за ковида весной 2020 года. Однако обе стороны <…> в соответствии с договором продолжили предоставлять декларации с данными и уведомления», – приводит слова представителя Госдепа ТАСС.
По его утверждению, санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине, «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» российской стороной инспекций в США. «По этому поводу мы взаимодействовали с Россией, мы продолжим взаимодействовать с РФ по дипломатическим каналам в попытке возобновить инспекции», – отметил американский чиновник.
В свою очередь корр. ТАСС на это заметил, что, по мнению Москвы, проведению инспекций препятствуют не сами санкции и прочие ограничительные меры Вашингтона, а их последствия. В связи с этим журналист спросил у Прайса, работает ли американская сторона над урегулированием этого. «Мы взаимодействуем с РФ по этому поводу. Мы ясно дали понять, что санкции и другие меры, которые мы ввели, никоим образом <…> не противоречат нашим обязательствам по ДСНВ», – ответил представитель Госдепа.
Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против России экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у России первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.
В МИД подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
В частности, как пояснили в МИД РФ, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. Кроме того, затруднения для следующих в США российских инспекторов и членов экипажей российских воздушных судов возникают вследствие ужесточения визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется.
СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»
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Россия имеет внушительный арсенал тактического ядерного оружия, который заставляет нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса, пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Калп уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.
По его мнению, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Он напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
Подобное предложение академика вызвало широкую дискуссию в экспертной среде. «Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – уточнил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Однако он усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – отметил эксперт.
В то же время капитан III ранга запаса Максим Климов рассказал, что сегодня возвращение такого оружия на флот крайне необходимо в качестве эффективного фактора сдерживания. «Это резко повысит противолодочные возможности нашего флота, поскольку тактическое ядерное оружие наиболее эффективно именно для этих целей, а также для поражения стационарных объектов. Оно позволит обеспечить боевую устойчивость морских стратегических ядерных сил», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил, что «в первую очередь тактическое ядерное оружие следует вернуть на противолодочные надводные корабли и другие корабли, которые в советское время предназначались для этих целей».
«Реакция США на возвращение тактического ядерного оружия, безусловно, будет крайне болезненной. Они попытаются оказать политическое давление на нас и вести торг, поскольку уже неоднократно давали понять, насколько сильно их беспокоит этот вопрос», – полагает Климов.
Даже если сейчас Россия воздерживается от применения своего тактического ядерного оружия, дальнейшее наблюдение за ним было бы разумным. Оно, скорее всего, останется источником престижа и предполагаемой безопасности для Москвы.
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The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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В США возмутились освоением Россией Арктики
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Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
«За 20 лет существования (Арктического) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации выражает обеспокоенность тем, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и «позволил» Москве существенно там закрепиться. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», – жалуется Фрэнси.
Россия, отмечает автор публикации, делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией. Кроме того, страна приступила к разведке нефти, а еще заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.
Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в «поле битвы будущего». В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу «очнуться» из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.
Москва неоднократно заявляла, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике.
На Западе назвали четыре столпа устойчивости экономики России
Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций странами Запада благодаря четырем важным факторам, заявил обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.
Во-первых, автор выделил беспрецедентные шаги ЦБ. «Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и Евросоюза. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», – передает РИА «Новости» его слова.
Во-вторых, по мнению Эпископоса, важную роль в ослаблении влияния санкций, по мнению обозревателя, также сыграла система «параллельного импорта».
«От джинсов Levi's до iPhone – множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок», – отметил он.
Третьим важным экономическим фактором публицист назвал отказ многих государств, в том числе сверхдержав, соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и отказываться от экономических контактов с Россией.
«Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода», – рассказал автор.
Четвертой причиной несостоятельности системы санкций обозреватель назвал их плохую продуманность: по его словам, ограничительные меры сказываются на странах Европы значительно сильнее, чем на самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции.
«У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом ЕС по отказу от импорта энергоресурсов из России. Поскольку Германия, как сообщается, балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций», – резюмировал автор.
Ранее в Британии заметили, что российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС».
Американцы назвали Украину «черной дырой»
Читатели американского издания Newsweek отреагировали на данные о поставках Украине западного оружия, опубликованные системой мониторинга Ukraine Support Tracker.
Согласно данным UST, Соединенные Штаты обязались оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 млрд долларов. При этом новые заверения о военной помощи Киеву со стороны Европы в июле «стали совершенно пустыми»: к августу ни одна крупная страна ЕС «не взяла на себя существенных новых обязательств».
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают», – написал пользователь HH Victor.
«[Президенту США Джо] Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с Хантером (сын Байдена – прим. ВЗГЛЯД) преступлениях в этой стране», – заявил Willysp.
«А я-то думал, что «всемогущий» Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает! Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз «подпереть» Байдена», – выразил мнение Malcolm Tent.
«Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для вооруженных сил США», – указал Roger Vincent.
В начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как помощь Украине разоряет Соединенные Штаты.
Американский историк назвал истинную цель США на Украине
Поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, Соединенные Штаты стараются максимально ослабить позиции России, заявил философ, историк и лингвист Ноам Хомский мексиканской газете El Universal.
Автор считает, что Вашингтон желает отобрать у Москвы возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путем, что способно накалить обстановку в мире до предела. Такое решение, по мнению философа, НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее – так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией», – отметил Хомский.
Также историк выразил свое разочарование готовностью европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы избежать статуса «предателя» западных ценностей.
«Европа теперь поддерживает эту точку зрения. Американцы всегда придерживались такой политики, но Германия и Франция вели некий альтернативный дипломатический процесс. Однако на этом саммите они просто взяли и приняли позицию Соединенных Штатов», – подчеркнул исследователь.
Также ученый отметил несправедливость подобного отношения к украинскому конфликту, напомнив как об американских методах насаждения собственного порядка в Ираке, Сирии или Ливии, так и о том, как происходящее на Украине подается в СМИ.
«Очень интересно следить за тем, что пишут в США. Там постоянно называют происходящее на Украине «неспровоцированным» конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах», – добавил лингвист.
Кроме того, давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря на постоянные протесты Москвы и предупреждения опытных американских политиков, Хомский назвал провокацией.
«Россия еще 30 лет назад – задолго до Путина – дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Некоторые высокопоставленные представители США это поняли: Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Джейк Мэдлок и глава ЦРУ Уильям Бернс. Понимание это существует уже давно. С 90-х годов они пытаются предупредить американских чиновников, что попытки включить Украину в НАТО будут безрассудством и провокацией», – резюмировал эксперт.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
Американский публицист раскрыл неожиданные вызовы для санкционной политики Запада
Экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе раскрывают целый ряд неожиданных проблем для санкционной политики Запада, выразил мнение обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest.
По словам автора, экономика России сократилась во втором квартале на четыре процента, что оказалось меньше ожидаемого, при этом рубль отнюдь не превратился в «руины», как утверждал в марте президент США Джо Байден, а стал одной из самых сильных мировых валют этого года, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что российские власти успешно внедрили широкий спектр схем по «параллельному импорту», а ряд западных компаний, которые ушли с местного рынка, были заменены «преемниками», предлагающими практически идентичную продукцию.
При этом «самым большим долгосрочным вызовом» для Запада, вероятно, является тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Россией.
«И Индия, и Китай за последние полгода ускорили темпы импорта энергоносителей из России <...> Доходы России от экспорта энергоносителей резко возросли после введения Западом санкций в начале этого года», – заявляет Эпископос.
Автор сослался на мнение экспертов, которые уверены, что для проявления последствия санкций в полной мере, могут потребоваться годы, однако даже в этом случае нет никакой гарантии, что экономический спад будет в таком масштабе, который вызовет значимые изменения во внешней политике России.
«Европейские потребители, тем временем, страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный тем, что эксперты назвали плохо продуманным планом ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей», – напоминает обозреватель.
С учетом сообщений о том, что Германия уже балансирует на грани рецессии, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций нанесет удар по экономике России, резюмирует Эпископос.
СМИ: США выступили против прекращения выдачи виз россиянам
Соединенные Штаты не поддерживают идею запрета на выдачу виз российским гражданам, сообщили в пресс-службе официального представители Госдепартамента, передает телеканал CNN.
«США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести грань между действиями правительства России и его политикой на Украине и народом России», – приводит текст заявления ТАСС.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон с момента начала российской специальной военной операции на Украине ввел визовые санкции в отношении почти 5 тыс. человек. «Мы продолжим выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению, и будем привлекать их к ответственности за их поведение», – утверждал дипломат.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.
Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно.
СМИ: Россия и Китай продемонстрируют неповиновение Западу на G20
Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 в Индонезии могут воспользоваться случаем и совместно продемонстрировать неповиновение западному господству и подтвердить свою международную значимость, считает издание South China Morning Post со ссылкой на мнение аналитиков.
По мнению аналитиков газеты, напряженность между Москвой и Пекином с одной стороны и Западом с другой, скорее всего, омрачит встречу «Большой двадцатки» и будет иметь последствия для других стран, независимо от их позиции по таким вопросам, как конфликт на Украине или напряженность в отношениях между США и Китаем, передает РИА «Новости».
Издание приводит слова президента Индонезии Джоко Видодо, который отметил, что «соперничество крупных стран действительно вызывает беспокойство», он подчеркнул, что его страна хочет сделать мирным и стабильным этот регион, «чтобы мы могли обеспечить экономический рост, и я думаю, не только Индонезия: азиатские страны хотят того же».
Отмечается, что в случае, если Си Цзиньпин поедет на Бали, это станет его первой поездкой за границу с начала пандемии, за это время он лишь раз выезжал за пределы материкового Китая – в начале июля в Гонконг.
Как заявил основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг, решение Си Цзиньпина призвано отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии.
При этом решение российского лидера приехать на саммит, по мнению аналитика, «носит еще более символический характер – это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок».
Также он выразил сомнение, что внешний мир увидит в этом фундаментальный признак готовности Китая открыться или признак возвращения России на мировую арену.
Эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо, в свою очередь, отметил, что «личное присутствие двух лидеров также можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики».
«Си Цзиньпин воспользуется этим событием, чтобы прямо изложить позицию Пекина по различным политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности в современном мире», – заметил он.
По мнению аналитика, в случае если все лидеры «двадцатки» лично примут участие в саммите, это покажет, что внешняя политика Индонезии свободна и активна, не подчиняется какой-то одной стороне и стремится к глобальной безопасности и миру.
Резюмируя, эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин указал, что западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20, но Джакарта не поддалась давлению, «так что это возможность для России».
Ранее Видодо заявил о намерении президента России Владимира Путина посетить саммит G20 на Бали. Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
В страны Балтии прибыли три десантных корабля ВМС США
Три десантных корабля и ракетный эсминец военно-морских сил США прибыли в Литву, Латвию и Эстонию, сообщила пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.
«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса "Оса" USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа "Сан-Антонио" USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге, а ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллин, Эстония», – приводит сообщение РИА «Новости».
Как отмечает пресс-служба, присутствие кораблей и 22-го экспедиционного отряда морской пехоты в странах Балтии «демонстрирует приверженность США региональным союзникам и партнерам», а также подчеркивает «способность ВМС США в Европе и Африке обеспечивать гибкие и динамичные возможности где и когда это необходимо».
Сообщается также, что десантные корабли прибыли в порты стран Балтии после двухнедельных двусторонних учений вместе с вооруженными силами Финляндии вблизи финского архипелага и в районе Ханко.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец ВМС США «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения оставались у Тайваня.
В Госдепе США прокомментировали убийство Дугиной
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Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.
«Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», – приводит слова руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Как утверждает сотрудник Госдепа США, что «этот принцип применим во всем мире». «Мне нечего рассказать помимо того, что вы все слышали, – того, что Украина отрицает любую причастность к нападению на этого человека», – сказал он. В ответ на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было», – ответил Прайс.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Россия призвала США выполнить обязательства по ликвидации химоружия
США должны прекратить уклоняться от своих обязательств по ликвидации химического оружия, заявило посольство России в Вашингтоне.
Посольство назвало в Telegram лживыми «утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием». Как указали дипломаты, американской стороне «хорошо известно, что в 2017 году» Россия «полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ», что официально подтверждено ОЗХО.
При этом, как указывает посольство, США – «единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала». Российские дипломаты призвали США «прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств». Кроме того, посольство потребовало от властей США «не вмешиваться во внутрироссийские дела».
Напомним, глава американского государства Джо Байден в марте заявил, что вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие. Однако в апреле именно отступающие украинские войска провели самую настоящую химическую атаку в Рубежном – они взорвали цистерну с кислотой, когда ветер дул в сторону войск ЛНР.
В субботу в Минобороны России заявили, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В». В Запорожской области обвинили Запад в причастности к применению ВСУ химоружия.
В Севастополе сообщили о нерешимости Киева атаковать Крым без одобрения США
Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.
«Это очередной виток эскалации, который связан с позицией США по отношению к происходящему. Никогда бы Зеленский и его окружение не решились бы на нанесение хоть и точечных, но ударов по территории Крыма без разрешения своих кураторов. Единственное, что они уважают и понимают, это силу, в том числе военную и политическую. Единственный способ с этим бороться – побеждать», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, Керчи. В субботу утром губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе утром беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет.
Власти Гибралтара решили продать конфискованную яхту бизнесмена из России
Власти Гибралтара продадут на аукционе яхту Axioma, предположительно, принадлежащую российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Выручка от торгов, намеченных на 23 августа, будет перечислена не на помощь украинским беженцам, как призывают Британия и ряд других стран, а американскому банку JPMorgan.
Как пишет The Guardian, администрация порта Гибралтара в марте арестовало судно длиной 72,5 м после введения странами Запада санкций в отношении Пумпянского. Решением Верховного суда заморской территории Великобритании яхта ориентировочной стоимостью 65 млн фунтов (77 млн долларов) была выставлена на торги, передает ТАСС.
Как поясняет газета, Axioma была задержана по требованию JPMorgan, который утверждает, что принадлежащая Пумпянскому компания Pyrene Investments должна банку 20 млн долларов. Якобы JPMorgan не вправе по закону принимать выплаты от лица, попавшего под санкции, поэтому условия предоставленного займа считаются нарушенными.
Банк и Пумпянский не стали комментировать изданию предстоящие торги.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже. Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.
Американский посол исключил кризис между США и Китаем из-за визита Пелоси
США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил американский посол в Китае Николас Бернс на телеканале CNN.
«Мы не думаем, что в отношениях США и Китая будет кризис в связи с этим визитом – мирным визитом спикера палаты представителей на Тайвань», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Бернс добавил, что Пекин «теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем».
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.