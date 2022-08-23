Госдеп заявил о взаимодействии с Россией по инспекциям в рамках СНВ-3

США привержены беспрерывной реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), санкции против Москвы «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» инспекций в США, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Мы по-прежнему привержены беспрерывной реализации ДСНВ. Мы считаем, что он также необходим сегодня, как и во время вступления договора в силу», – заверил он. «Мы приостановили инспекционную деятельность из-за ковида весной 2020 года. Однако обе стороны <…> в соответствии с договором продолжили предоставлять декларации с данными и уведомления», – приводит слова представителя Госдепа ТАСС.

По его утверждению, санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине, «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» российской стороной инспекций в США. «По этому поводу мы взаимодействовали с Россией, мы продолжим взаимодействовать с РФ по дипломатическим каналам в попытке возобновить инспекции», – отметил американский чиновник.

В свою очередь корр. ТАСС на это заметил, что, по мнению Москвы, проведению инспекций препятствуют не сами санкции и прочие ограничительные меры Вашингтона, а их последствия. В связи с этим журналист спросил у Прайса, работает ли американская сторона над урегулированием этого. «Мы взаимодействуем с РФ по этому поводу. Мы ясно дали понять, что санкции и другие меры, которые мы ввели, никоим образом <…> не противоречат нашим обязательствам по ДСНВ», – ответил представитель Госдепа.

Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против России экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у России первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.

В МИД подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

В частности, как пояснили в МИД РФ, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. Кроме того, затруднения для следующих в США российских инспекторов и членов экипажей российских воздушных судов возникают вследствие ужесточения визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется.