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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 14:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Союзные силы начали ожесточенные бои под Красногоровкой
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Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне.
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Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Союзные силы начали ожесточенные бои под Красногоровкой
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Союзные силы ведут ожесточенные бои с противником под Красногоровкой на авдеевском направлении, батарея противотанковых управляемых ракет 9-го полка народной милиции ДНР вышла на рубеж и ведет боевую работу на второй линии укрепрайона украинских военнослужащих.
«Штурмовые подразделения сейчас ведут ожесточенные бои в районе Красногоровки на авдеевском направлении. Батарея ПТУР (противотанковых управляемых ракет) прикрывает огнем действия штурмовых подразделений», – сообщил источнику РИА «Новости» заместитель командира батальона 9-го полка с позывным «Хохол».
Расчеты ПТУРов применяют противотанковые ракетные комплексы «Конкурс».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Эксперт предположила мотивы убийц Дугиной
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«Я рассматриваю произошедшее как акт терроризма со стороны Киева. Вероятно, охота велась на отца Дарьи Дугиной – Александра Гельевича. После такого украинские власти нельзя считать легитимными», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась дочь философа, 30-летняя Дарья Дугина. Девушка скончалась на месте.
«Я почти уверена, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. Не удивлюсь, если выяснится, что это государство окончательно уподобилось террористическим группировкам ближневосточного образца», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.
При этом правозащитница считает, что основной целью была вовсе не Дарья. «Террористы, вероятно, охотились на ее отца – философа Александра Дугина. Он – известная фигура и воспринимается на Западе как один из самых значимых идеологов современной России», – рассуждает она.
«Этот акт терроризма преследует сразу несколько целей. Во-первых, тем самым украинские спецслужбы продемонстрировали свои возможности. Во-вторых, подобные события призваны посеять панику, страх и озлобленность среди россиян. И все это требует жесткого ответа со стороны России», – перечислила эксперт.
В субботу вечером в Московской области в районе поселка Большие Вязьмы на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находилась дочь известного философа Александра Дугина – Дарья. В результате катастрофы 30-летняя девушка погибла.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, который также был на фестивале.
По факту случившегося Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.
«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», – сказано в заявлении Следственного комитета.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. По словам Захаровой, фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
В свою очередь депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений в том, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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Украинские призывники назвали «ценник» побега в Россию
Мужчины призывного возраста, которым удалось добраться до Мелитополя, рассказали журналистам, как находят перевозчиков, которые за несколько тысяч долларов вывозят их в Россию, таким образом они бегут от мобилизации.
«Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации и их не выпускают из страны. Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тыс. долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе», – рассказал РИА «Новости» 28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб.
По его словам, он и еще несколько мужчин, которые аналогичным путем бежали от мобилизации, были задержаны на блокпосту российскими силовиками. После выяснения обстоятельств он, как и остальные, планирует доехать до России и после добраться в одну из европейских стран, куда четыре месяца назад отправил свою семью.
«Украина мне ничего не дала, поэтому нет повода за нее умирать. Так думают многие. Никто не видит перспектив оставаться и хотят уехать, но это очень сложно. Чтобы собрать деньги, пришлось влезть в долги, чтобы покинуть страну и быть подальше от войны», – заключил он.
Отвечая на вопрос об отношении российских военных, молодой парень подчеркнул, что никто его не пытал и не бил.
Дмитрий Тарануха из Запорожья в свою очередь рассказал, что перевозчика нашел через интернет по объявлению, договорился на услугу за две тысячи долларов в надежде в ближайшее время воссоединиться со своей женой и ребенком в Польше. «Деньги я собирал долго. Но я хочу уехать к семье. Поэтому я ушел от мобилизации. Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет, и я просто хочу спокойно жить вместе с семьей», – объяснил он.
В день выезда он приехал на место встречи с перевозчиком, где стоял автобус, в котором сидели 16 мужчин и четыре женщины. Когда они доехали до фильтрационного центра, к нему подошел мужчина и попросил 600 долларов за пересечение границы. По мнению собеседника агентства, человек, который взял у него деньги, был сотрудником СБУ или какого-то другого силового ведомства, так как свободно перемещался по территории центра.
Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.
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На Украине подтвердили смерть одного из руководителей СБУ
В Офисе генпрокурора Украины подтвердили гибель главы управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.
«Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – говорится в сообщении на сайте генпрокурора.
По данным следствия, 20 августа около 22.25, находясь в собственной квартире, жена подполковника Наконечного услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат его тело с огнестрельным ранением и без признаков жизни.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.
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Зеленский назвал «последнюю черту» для отказа от переговоров с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будут однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – передает РЕН ТВ слова Зеленского.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Выяснилось, как привели в действие бомбу в автомобиле Дугиной
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Взрывное устройство, установленное на автомобиле политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, привели в действие дистанционным способом, сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение», – сказал источник ТАСС.
Накануне автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла дочь политолога Александра Дугина: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки? Журналист подчеркнул, что это принципиально важный вопрос, ведь нажатие кнопки подтверждает визуальный контакт.
«То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как в нее садится Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, необходимо было принять решение: «Можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – отмечал он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Швейцарию обвинили в нарушении нейтралитета
В ситуации вокруг Украины Швейцария нарушила нейтральный статус и стала одной из сторон конфликта, заявил стратег входящей в правительство Швейцарской народной партии Кристоф Блохер.
Blick пишет, что в комментариях, опубликованных в газетах Luzerner Rundschau, Winterthurer Zeitung и Wiler Nachrichten, Блохер «обвинил Швейцарию в том, что она несет ответственность за гибель российских солдат», передает ТАСС.
Так, в колонке в Wiler Nachrichten Блохер заявил, что вооружение Украины со стороны США и ЕС осуществляется «при поддержке нейтральной Швейцарии, которая нарушила свой нейтралитет и поэтому является стороной» конфликта. Подобная поддержка, по его словам, ведет в том числе к гибели российских солдат. «Зачем Швейцария вмешалась?» – заявил он.
В июле Блохер заявлял, что «Швейцария стала воюющей стороной и воюет таким образом против России». Он сказал, что ШНП собирается провести осенью сбор подписей граждан под инициативой о проведении референдума о запрете на участие Швейцарии в экономических санкциях и других «гражданских принудительных мерах».
Напомним, депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю также заявила, что Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, поскольку утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России. МИД России тоже выступил с заявлением, что Швейцария утратила нейтральный статус.
Депутатам Рады посоветовали не приходить на работу
Украинским депутатам и другим правительственным работникам рекомендуют временно перейти на удаленную работу, сообщило украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве.
«Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что решение по дистанционной работе Верховной рады уже принято, а исключение составят только специалисты, работающие с международными делегациями и участвующие в подготовке к следующим заседаниям.
24 августа, Украина отмечает День независимости.
В Госдуме осудили «нелепые ультиматумы» Зеленского
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«Заявления Зеленского призваны оправдать затягивание конфликта в угоду реализации крупного геополитического заказа Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее президент Украины заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой – это проведение суда над нацистами, которые издевались над жителями Мариуполя.
«У России абсолютно правовая позиция в отношении подозреваемых в преступлениях в Мариуполе. У нас есть основания предполагать, что эти люди совершали преступления, противоречащие нормам российского и международного права. Следовательно, они должны понести заслуженное наказание», – рассказал парламентарий.
«Вместе с тем у нас есть политическая позиция по вопросу переговоров с Киевом – нам абсолютно не важно, что говорит сейчас Зеленский. Наши предложения и условия проведения переговоров у него на столе, он с ними знаком», – подчеркнул собеседник.
«Весь вопрос в том, если он их принимает – тогда переговоры возможны, не принимает – значит, и переговоров не будет. А всяческие угрозы и ультиматумы звучат из его уст крайне нелепо. Он выглядит очень жалким, глупым и беспомощным», – отметил Морозов.
«Сейчас переговоры зависят даже не столько от Зеленского, сколько от его хозяев. Поскольку американцы и британцы сейчас пытаются реализовать стратегию военного и экономического истощения России, главе украинского государства приходится воевать дальше», – полагает он.
«Для того, чтобы хоть как-то оправдать многочисленные жертвы на поле боя, он делает странные заявления. Не секрет, что Зеленский просто выполняет крупный геополитический заказ и совсем не заботится о судьбе своих военнослужащих», – заключил депутат.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной. «Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало», – передает РЕН ТВ слова Зеленского.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал в Донецкой народной республике по военнопленным состоится, скорее всего, в Мариуполе и будет организован до конца лета.
«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача – максимально открытое проведение трибунала», – передает ТАСС его слова.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. 29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
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На Украине ввели новые сигналы тревоги
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Новые сигналы тревоги появились на Украине: о химической, радиационной опасности и об эвакуации из города, сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
«Некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, уведомляющих о разных видах опасности... Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов. Сигнал радиационной опасности – звон в набат. Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что после такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшей информации.
Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска применили химическое оружие против российских военнослужащих с подачи спецслужб Британии и США, без отмашки которых на фронте не принимается никаких важных решений.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В».
Микробиолог Игорь Никулин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, как украинцы применили химическое оружие против российских военных.
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Огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка
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Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники.
В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовки ДНР – пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар, три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Серебрянка и Маяки в ДНР и Лиманы в Николаевской области, а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Коробочкино и Чугуев Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в ДНР, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области. Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс» в районе Каховки Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что ударом по позициям «Кракена» было уничтожено около 20 американских наемников.
В ЧВК «Вагнер» рассказали о превращении украинскими войсками домов в укрепрайоны
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Украинские военные превратили объекты гражданской инфраструктуры в укрепрайоны с огневыми точками в селе Покровское под Артемовском (Бахмутом), сообщил боец штурмовой группы ЧВК «Вагнер».
В частности, по словам военного, для этого украинские военные использовали все дома, расположение которых посчитали выгодными для обороны, а также здание почты. Оборону в селе держали не менее 100 хорошо вооруженных украинских силовиков, передает РИА «Новости».
«Этот дом – первый укреп, который мы брали в этом поселке. Никто не ожидал, что обычный дом будет использоваться как укрепление», – сказал боец ЧВК «Вагнер». Он сообщил, что «бой шел около восьми часов, несли потери украинские войска, сдаваться не хотели». «С помощью артиллерии и действий бойцов мы этот укрепрайон взяли», – сказал он.
По его словам, у украинцев «были образцы иностранного вооружения, снайперские винтовки американского производства», а также «иностранные гранатометы и минометы». «Разное вооружение использовали, и советского образца, и иностранного», – сообщил он.
Напомним, корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в Донецкой народной республике и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
Сооснователя Pink Floyd внесли в базу «Миротворца»
Один из основателей музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».
Указывается, что Уотерс включен в базу данных сайта за поддержку главы российского государства Владимира Путина и российской специальной военной операции на Украине, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, Уотерс призвал западные страны помнить о ключевом вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии. Музыкант также назвал антироссийские настроения в некоторых странах «совершеннейшим безумием». Он считает, что президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Телеканал CNN вырезал из интервью с Уотерсом его слова о том, что Владимир Зеленский поддерживал Минские соглашения, когда боролся за пост президента Украины.
СМИ нашли «афганский почерк» США в украинском кризисе
Соединенные Штаты могут потерять миллиарды долларов на Украине, как и во время бегства американских военных из Афганистана, об этом пишет испанская газета El Debato.
Ссылаясь на мнения экспертов, автор статьи Эдгардо Пинелл подчеркнул, что Вашингтон вливает миллиарды долларов в поддержку киевского режима, но, учитывая результат в Кабуле, деньги могут в итоге пройти «ниже радаров», передает РИА «Новости».
«США потратили как минимум 134 миллиарда долларов на поддержку афганского правительства, а в отчете за 2020 год, подготовленном уполномоченным конгрессом Специальным управлением генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), говорится, что около 19 миллиардов долларов примерно из 63 миллиардов пересмотренной помощи утрачены из-за растрат, коррупции и злоупотреблений», – напомнил журналист.
О риске повторения афганского сценария изданию сообщил специальный генинспектор SIGAR Джон Сопко. По его мнению, между двумя кризисами и участием в них США есть определенное сходство.
«Я не говорю, что это неправильно поддерживать Украину экономически и военными средствами, не говорю, что украинский народ какой-то неправильный и собирается воровать, я этого не говорю. Но когда вы вбрасываете в страну столько денег так быстро, у вас должен быть выстроенный контроль с самого начала. На самом деле, думаю, если и есть случай, когда требуется специальный генеральный инспектор, то это как раз Украина, ведь она тратит много денег в кратчайшие сроки», – пояснил аналитик.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Россия не увидела «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского
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Постоянный представитель России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отверг предположения о возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам Гатилова, нет никакой «практической платформы» для таких переговоров. При этом он отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, который «делает все возможное» для содействия диалогу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Как заявил Гатилов, «чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения». Он считает, что сейчас нет «возможности для дипломатических контактов». По его словам, Украина и некоторые страны Запада намерены сейчас «сражаться до последнего украинца», передает ТАСС.
Гатилов обвинил западные страны в том, что они используют ситуацию вокруг Украины «как средство давления на Россию и инструмент изоляции России».
Он заявил, что ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, в связи с чем назвал достигнутую в Стамбуле продуктовую сделку единственным примером, когда организация сыграла «практическую роль», касающуюся посредничества.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
ПВО сработала у военного аэродрома в Севастополе
Системы противовоздушной обороны «отработали очередные объекты» на подлете к военному аэродрому Бельбек со стороны Евпатории, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев заявил, что «традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев». Он попросил жителей «сохранять спокойствие». «И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности», – заявил он в Telegram.
Позднее он сообщил, что «системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес».
Напомним, последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. Накануне система противовоздушной обороны сработала около курорта Оленевка на западном побережье Крыма. Также в субботу Развожаев сообщил, что в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет.
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