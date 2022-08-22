Союзные силы начали ожесточенные бои под Красногоровкой

Эксперт предположила мотивы убийц Дугиной

«Я рассматриваю произошедшее как акт терроризма со стороны Киева. Вероятно, охота велась на отца Дарьи Дугиной – Александра Гельевича. После такого украинские власти нельзя считать легитимными», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась дочь философа, 30-летняя Дарья Дугина. Девушка скончалась на месте.

«Я почти уверена, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. Не удивлюсь, если выяснится, что это государство окончательно уподобилось террористическим группировкам ближневосточного образца», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

При этом правозащитница считает, что основной целью была вовсе не Дарья. «Террористы, вероятно, охотились на ее отца – философа Александра Дугина. Он – известная фигура и воспринимается на Западе как один из самых значимых идеологов современной России», – рассуждает она.

«Этот акт терроризма преследует сразу несколько целей. Во-первых, тем самым украинские спецслужбы продемонстрировали свои возможности. Во-вторых, подобные события призваны посеять панику, страх и озлобленность среди россиян. И все это требует жесткого ответа со стороны России», – перечислила эксперт.

В субботу вечером в Московской области в районе поселка Большие Вязьмы на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находилась дочь известного философа Александра Дугина – Дарья. В результате катастрофы 30-летняя девушка погибла.

Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, который также был на фестивале.

По факту случившегося Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.

«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», – сказано в заявлении Следственного комитета.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. По словам Захаровой, фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.

Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.

В свою очередь депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений в том, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.

Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.

Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

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