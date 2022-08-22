Американский производитель обуви Crocs сменил оператора в России

Американский производитель и продавец обуви Crocs пополнил список иностранных компаний, пересмотревших схему работы в России. Управление закрытыми с марта магазинами бренда начало переходить к новой структуре бывшего главы российского Crocs Эрика Пети, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», корпоративные магазины обувного бренда Crocs в России, закрывшиеся в марте на фоне спецоперации на Украине, возобновляют работу под управлением нового оператора – ООО «Клэр». К этой компании, в частности, перешло управление объектом в торговом центре «Афимолл» в Москве. Он уже открыт, как и, например, точка в «Метрополисе».

В контактных данных к вакансиям в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Клэр» создано в Москве в мае 2022 года, основной владелец с долей 85% – Эрик Пети, который в 2008–2014 годах был гендиректором «Крокс Си-Ай-Эс». Еще 15% «Клэр» принадлежат Евгению Трегубенко – совладельцу юридической RT-Group, которая сопровождает сделки M&A в России для иностранных инвесторов.

Эрик Пети (исходно гражданин Франции, текущий статус не уточняется) хорошо известен в российском ритейле и ресторанном бизнесе. В 2000-е годы он работал на руководящих должностях в «Бразерс и компания» Мераба Елашвили, которая развивала в России сеть Sbarro. С 2014 года возглавляет российское представительство финской одежды Reima.

Близкий к Crocs в России источник издания подтвердил, что местные магазины компании планируется передать под управление «Клэр», которая должна работать и с партнерами, управляющими точками по франшизе.

Ранее в понедельник «Коммерсант» сообщил, что компания Bosch начала искать покупателя на российские активы.