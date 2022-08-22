Мир предупредили о резком подорожании кофе

Снижение урожайности кофе в Бразилии может вызвать резкий рост цен на этот товар во всем мире, сообщила The Wall Street Journal.

Урожай кофе в Бразилии традиционно привязан к двухгодичным циклам, когда по четным годам фермеры собирают большие объемы арабики. Однако в прошлом году плантации пострадали сначала от засухи, а потом от заморозков, что практически лишило надежд на богатый урожай, передает ТАСС. Из-за негативных ожиданий фьючерсы на кофе в 2021 году уже начали бить рекорды последних 10 лет. Стоимость фунта бразильской арабики поднималась до 2,58 доллара и стабилизировалась в районе 2,23 доллара, что выше показателей прошлых лет.

Помимо Бразилии от непогоды пострадали и плантации в Колумбии, также влиятельном на мировом рынке экспортере кофе. По некоторым оценкам, как

Сложившаяся ситуация угрожает перебоями в поставках кофе в международном масштабе. К проблемам добавляются не только падение урожайности, но и трудности в мировой логистике и рост стоимости перевозки. По оценкам Международной организации по кофе, объем потребления этого напитка в мировом масштабе будет только расти, обгоняя темпы производства.

Между тем на фоне таких прогнозов аналитики рейтингового агентства Fitch, пишет The Wall Street Journal, не думают, что цены продолжат сильно расти. По их оценкам, они остановятся на среднем уровне в 2,15 доллара за фунт кофе. Однако волатильность стоимости сохранится как следствие снижения бразильского экспорта и нехватки запасов на складах.

Ранее гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов, кроме того, существенное влияние на конечную стоимость этого продукта оказывают ритейлеры.