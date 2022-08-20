В Швейцарии предупредили о вероятности бунтов из-за нехватки электроэнергии

Братья-наводчики ВСУ на коленях просили прощения у своих соседей

В Херсонской области задержали братьев, которые помогли украинским военным навести ракеты РСЗО HIMARS на село Брилевка, в результате обстрела которого погибла семья.

29 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО по поселку Брилевка. По данным администрации Херсонской области, после обстрела были обнаружены тела пяти человек, включая троих детей.

«Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты», – цитирует ТАСС одного из братьев.

В результате июльского обстрела железнодорожная станция была полностью уничтожена, также разрушены жилые дома на улице, расположенной рядом со станцией. От некоторых домов остались лишь печные трубы.

Целая семья заживо сгорела в собственном доме после попадания в него американской ракеты из установки HIMARS. Братья-наводчики Олег и Денис Гузье оказались местными жителями. Наводчиками они вызвались поработать добровольно и бесплатно. Куратор из ВСУ сообщил им, что нужно всего лишь положить телефон с включенной геолокацией куда-нибудь на станции и бежать.

«Подложил телефон на сцепку, получается. Положил телефон, проверил, что он включен, и ушел, чтобы меня никто не видел», – рассказал один из братьев. Через несколько часов, по его словам, по станции ударила украинская армия.

После того как наводчиков задержали, их привезли в Брилевку для следственного эксперимента, передает РенТВ.

«Если бы было возможно, я бы все изменил. Я бы никогда такого не сделал», – заявил один из наводчиков.

Денис женат на девушке из Брилевки. Дом его тещи превратился в руины, как и все здания в радиусе 100 метров. Его родственники выжили.

«Вы ж всю семью мою погубили. Ты ж ходила, солдатам показывала, где они горели. Ты же бачила все. Ты ж выросла тут вот с такого возраста. Я вас никогда не прощу. Я вас в жизни не прощу. А там Бог судья вам», – заявила наводчикам жительница Брилевки.

Один из наводчиков обратился к жителям Украины.

«Я молю вас, не делайте такого больше никогда в жизни. Не слушайте тех пропагандистов украинских. Умоляю, не надо. Вы делаете хуже только для себя и своих родных», – призвал мужчина.

Ранее российские силовики задержали в Херсоне бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск.

До этого сотрудники полиции Донецкой народной республики задержали на окраине Донецка наводчика из батальона украинской нацгвардии «Донбасс», который должен был корректировать огонь артиллерии по позициям ополчения.

Кроме того, на Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников.