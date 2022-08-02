МВД решило расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»

МВД планирует включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в «Витрину данных ГИБДД», сообщили в ведомстве.

Как отмечает ГИБДД, «Витрина данных» – это информационный ресурс, который аккумулирует в себе все сведения, необходимые автомобилисту, компании, владеющей парком автомобилей, представителям заинтересованных структур и ведомств. В ней содержатся сведения об эксплуатируемых транспортных средствах, передает РИА «Новости».

«В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на «Витрине» массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях», – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Кроме того, в МВД рассказали, что «Витрина» позволяет гражданам через личный кабинет на портале госуслуг получать сведения, содержащиеся в государственном реестре транспортных средств.

Когда именно сведения о водительских удостоверениях, диагностических картах и ДТП могут быть включены в ресурс, не уточняется. «Витрина данных ГИБДД» заработала в России 1 июля этого года.

В начале апреля руководитель ГИБДД Михаил Черников заявлял, что открытая цифровая платформа ГИБДД, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД, должна включать в себя медицинские сведения о них.