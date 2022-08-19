Работавшего на СБУ предателя поймали в Краснодаре

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19 августа, пятница  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
Разделы

США тоже оказались на грани энергетического кризиса

В США низкие запасы газа и снижается добыча Cliff Owen/AP/ТАСС
Разрываемая от газового кризиса Европа может оказаться в одной лодке с США. Там эксперты тоже увидели риски для возникновения энергетического кризиса этой зимой. Однако у Вашингтона, в отличие от Европы, есть возможность спасти свой внутренний рынок от коллапса. Причем ценой усугубления кризиса в ЕС. Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
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Зачем Санду ввела спецназ в пророссийский регион Молдавии

Кишинев отправил спецназ в автономию, жители которой требовали дружить с Россией politia.md
Едва митинговая волна в Гагаузии пошла на спад, как на улицах городов молдавской автономии появилась бронетехника полицейского спецназа. Поскольку митинги шли там под лозунгами «Мы за дружбу с Россией», то присланный по приказу президента Майи Санду спецназ гагаузы восприняли как явную угрозу. Теперь от местного руководства требуют срочно лететь в Москву на переговоры и начинать дружить с Россией через голову Санду. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Запад переносит свои колониальные комплексы на Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами. Подробности...

Предубеждение к русским на Украине – это ненадолго

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Будущую дружбу народов и стран определяет не «безоблачное» общее прошлое, а вовлечение в единое экономическое и культурное пространство. Это особенно хорошо видно на примере Соединенных Штатов. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Исключительность либералов ведет в рабство

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В США допустили участие американских войск в конфликте на Украине

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    Как Крымский мост сводит с ума украинское руководство

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    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

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    Работавшего на СБУ предателя поймали в Краснодаре

    19 августа 2022, 09:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает ЦОС ФСБ.

    «ФСБ России в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

    Выявлено, что россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.

    Добавляется, что заведено дело о госизмене.

    Ранее ФСБ задержала готовившего поджоги зданий в Минводах сторонника «Правого сектора*».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ


    Провокацию ВСУ у Запорожской АЭС решили показать в режиме онлайн с воздуха
    		    18 августа 2022, 16:06
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Беспилотные летательные аппараты начнут трансляцию ситуации на Запорожской атомной электростанции, где, по данным Минобороны России, планируется провокация украинских войск, заявили в администрации Запорожской области.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.

    Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

    Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.

    Коментарии (52)
    Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области
    		    18 августа 2022, 20:36
    Фото: МЧС России/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Людей вывозят из двух белгородских сел Тимоново и Солоти после возгорания на складе с боеприпасами, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Напомним, в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов повреждены девять многоквартирных и около 70 частных домов, в основном – их окна и крыши.

    По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.

    Коментарии (98)
    Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ

    18 августа 2022, 22:37

    Текст: Антон Никитин

    В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.

    «Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.

    Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.

    Коментарии (14)
    Украинские солдаты избили жительницу Мелитополя

    18 августа 2022, 14:59

    Текст: Ольга Иванова

    Жительница подконтрольного ВС России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в Запорожье за необходимыми документами.

    Алена Фомина рассказала журналистам, что въехала в город беспрепятственно, однако в выдаче необходимой справки в исполнительной службе ей отказали. Но уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где представились сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщает РИА «Новости».

    По словам женщины, ее назвали коллаборанткой, «отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы». На следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских солдат в балаклавах и с автоматом. В этот момент, утверждает женщина, с ней находился ее ребенок, который спал.

    «Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно... Били по лицу, хватали за волосы... Ребят, но так не делается... Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям», – приводит издание слова женщины.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    В Запорожской области объяснили последствия отключения ЗАЭС

    18 августа 2022, 19:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Остановка Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) запустит энергетический кризис на Украине, для повторного запуска реактора нужны годы, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    «Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория», – сказал Рогов в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что сейчас доля электроэнергии больше, до недавних дней объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 млн рублей каждый день.

    «Эта электроэнергия решала все текущие проблемы, плюс подконтрольные Зеленскому территории сегодня являются экспортерами этой энергии, на чем зарабатываются немалые деньги как раз высшим руководством данного режима», – добавил Рогов.

    По его словам, ЗАЭС работает лишь на 17-20% от мощности, но пока не законсервирована.

    «Остановить реактор – это не проблема, это 5-10 секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис», – заключил Рогов.

    Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.

    Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

    Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить еще мощность до минимальных значений.

    Коментарии (14)
    Минобороны показало карту распределения радиоактивных веществ в случае выброса с ЗАЭС
    		    18 августа 2022, 12:25
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российские специалисты считают, что из-за действий Киева на ЗАЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и Фукусиме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    «По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», – заявил Кириллов в ходе брифинга, расшифровка которого опубликована в Telegram-канале Минобороны.

    После аварии на АЭС «Фукусима» поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тыс. человек, «а последствия сброса радиоактивной воды в океан почувствуют на себе потомки», отметил он.

    Что касается Чернобыля, загрязнению радиоактивными изотопами подверглись более 20 европейских стран, от прямого воздействия облучения умерли около 4 тыс. человек, более 5,5 млн человек получили повышенную дозу радиации, добавил Кириллов.

    Генерал подчеркнул, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров».

    Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, отметил Кириллов, представив на брифинге карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС.

     

    По словам Кириллова, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в «ядерном терроризме».

    Возможная катастрофа на ЗАЭС приведет к массовой миграции населения и «будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций», указал он.

    По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

    Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации. Обстрелы АЭС и Энергодара практически не прекращаются.

    Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

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    Коментарии (31)
    Военкор назвал «самый горячий» участок фронта на Украине
    		    18 августа 2022, 13:56
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российский военный корреспондент Андрей Коц в своем репортаже рассказал о «самом горячем» участке специальной военной операции России на Украине.

    Он заявил, что речь идет о «Пятнашке». Формально этот участок располагается на окраине Донецка. По его словам, здесь ежедневно стреляет ствольная артиллерия и минометы, но бойцы продолжают мужественно держать свои позиции, передает «Царьград».

    В последнее время именно сюда переместились самые тяжелые бои. Здесь почти каждый день выдерживают обстрелы ствольной артиллерии и минометов, но продолжают держать позиции. С начала специальной военной операции в бригаде погибли 16 человек. Военкор подчеркивает, что, учитывая масштаб происходящего и тяжесть боев, это минимальные потери.

    «Формально часть находится в тылу – на окраине Донецка. На самом деле она вполне доступна для вэсэушников, вооруженных западной артиллерией. Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка «Шилка». Эти ЗСУ неплохо зарекомендовали себя в борьбе с корректирующими огонь беспилотниками-разведчиками», – уточнил военкор.

     

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

    Коментарии (4)
    В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
    		    18 августа 2022, 23:04
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    «Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.

    Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.

    В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет». 

    Коментарии (14)
    США тайно поставили Украине противорадиолокационные ракеты
    		   18 августа 2022, 11:06
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки, сообщили СМИ.

    Как сообщило издание «Бизнес инсайдер», сведения о том, что американские ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения средств радиолокации, используются в конфликте на Украине, появились еще в начале августа. По данным издания, такие сообщения распространяли российские блогеры, которые на местах обнаружили обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile). Позднее Пентагон подтвердил, что ракеты HARM действительно поставлялись на Украину.

    «Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары», – передает ТАСС слова замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола. При этом, какие именно ракеты поставляются, он не уточнил.

    По оценке издания, украинские военные получают ракеты AGM-88 HARM. Однако их применение «окажет лишь ограниченное воздействие» на боевые действия: авиация в конфликте не стала «решающим фактором», поскольку Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ракетах AGM-88 HARM.

    Коментарии (15)
    Киев обиделся на Deutsche Welle за «пророссийские материалы»
    		    18 августа 2022, 13:53
    Фото: IMAGO/Dominik Bund/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Представитель МИД Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкого Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) в публикации материалов с российской позицией и призвал Германию отреагировать на это.

    «Мы призываем немецких партнеров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW», – написал Николенко в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Его слова передает РИА «Новости».

    В качестве примеров Николенко привел публикации, где говорилось, что «один промах украинских защитников может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС», а также что «запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить (президента России Владимира) Путина».

    Украина ранее уже неоднократно выражала недовольство властями Германии. Так, в июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией 5 тыс. касок. А теперь уже бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью «немецкое оружие для Украины уже в пути».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (9)
    Названы две причины сокращения западной военной помощи ВСУ
    		    18 августа 2022, 11:38
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что Запад дал Украине три месяца на контрнаступление. При этом объемы поставок западного оружия для ВСУ сокращаются, пишет Politico.

    «Страны НАТО вкладывают деньги в Украину, а военных успехов у них нет. Причем большинство западных лидеров прекрасно понимают, что рассчитывать на серьезные военные успехи ВС Украины им не приходится. Вопрос лишь в том, как долго они смогут затягивать конфликт. Таким образом, «партнерам» Зеленского нужен формальный повод для сокращения помощи до минимальных значений», – считает доктор военных наук Константин Сивков.

    «Таким поводом, скорее всего, станет невыполнение требований контрнаступления со стороны ВСУ в ближайшие месяцы, а также отсутствие каких-либо военных побед», – предположил Сивков.

    По его словам, у Запада есть не только финансовые, но и чисто военные причины для сокращения объемов помощи. «В НАТО осознают, что военные поставки в интересах ВСУ – это, по сути, передача зарубежных технологий в распоряжение ВС России. Наши специалисты в результате боев захватывают западные образцы техники, изучают, а потом изобретают средства борьбы с ней», – отметил собеседник.  

    «В итоге украинские военные в ближайшие три месяца, как указывает Daily Telegraph, вряд ли рискнут хоть где-то пойти в контрнаступление. И это станет поводом для еще большего сокращения западной военной помощи. Чего ждать в итоге? Думаю, мы увидим массовый побег представителей украинской власти. А разрозненные подразделения противника будут сдаваться нашим войскам. Но капитуляцию никто подписывать не станет», – уверен эксперт.

    «Еще одна проблема заключается в том, что происходящее на Украине Запад воспринимает отчасти как собственное поражение, которое возымеет тяжелые геополитические последствия. В результате лидеры стран-участниц НАТО будут увеличивать военные бюджеты и готовить свои армии к крупным военным конфликтам. Ранее те же европейцы всерьез этим вопросом не занимались», – заключил Сивков.

    Напомним, издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.

    По версии Daily Telegraph, на саммите G20 в ноябре глава российского государства Владимир Путин может предложить перемирие при условии сохранения за Россией контроля за Донбассом, Крымом и рядом освобожденных в ходе спецоперации областей Украины. Издание считает, что страны Запада будут готовы согласиться на такое предложения и побудить Украину пойти на уступки.

    На этом фоне в июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики. Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».

    Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.

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    Коментарии (4)
    В США допустили участие американских войск в конфликте на Украине
    		    19 августа 2022, 07:46
    Фото: Ralf Hirschberger/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов, выразил мнение профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.

    В публикации Миршаймер описывает несколько вариантов сценария вмешательства США в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Так, по мнению автора, в случае, если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.

    Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая намерение администрации президента США Джо Байдена не допустить такого исхода, Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.

    Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.

    Ранее сухопутные войска США объявили об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл в Европе в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.

    Коментарии (33)
    Противопехотные мины «Лепесток» нашли в Белгородской области
    		    18 августа 2022, 20:30
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Большое количество лепестковых мин обнаружено после обстрелов со стороны Украины на территории Шебекинского городского округа Белгородской области, одному ребенку оторвало кисть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «У нас было несколько обстрелов территории Шебекинского городского округа в районе Середы, поэтому до сих пор и не можем принять решение по возврату туда жителей. И «Лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», – цитирует ТАСС Гладкова.

    По его словам, опасность последствия обстрелов не только в Шебекинском округе, но и в других районах, также заключается в том, что дети находят неразорвавшиеся снаряды и патроны.

    «У нас есть большая трагедия, уже она случилась, мальчик потерял кисть, пытаясь разобрать один из патронов. И сейчас давал распоряжение, чтобы в каждой школе провели родительские собрания, <…> мы должны быть бдительными», – добавил губернатор.

    О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными.

    С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова.

    Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.

    Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.

    В начале августа Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток». Кроме того, в ООН обратились Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана.

    Коментарии (31)
    Названа возможная цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС
    		    18 августа 2022, 11:08
    Фото: AP Photo/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Украинские войска могут ударить по месту хранения отработанного ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, возможна провокация и на самом объекте, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Я не готов сказать, что это именно будет, – у наших спецслужб и армии больше вводных. Но очевидно одно: что боевики Зеленского способны на все что угодно. Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

    Кроме того, по его словам, также возможен удар по системе охлаждения энергоблоков или провокация на самой атомной станции. «Это могут быть какие-то «спящие» на атомной станции. Если у людей хватает мозгов корректировать удары, где гарантия, что где-то на атомной станции не сидит какой-то «спящий», какой-то «подснежник», который просто нарушит технологическую цепочку», – сказал Рогов.

    По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

    Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации.

    Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

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    Коментарии (14)
    Системы ПВО сработали в Керчи
    		    18 августа 2022, 21:42
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    В Керчи сработали системы ПВО, опасности для города и Крымского моста нет, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», – написал Крючков в своем Telegram-канале.

     

    Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».

    Коментарии (18)
     
     
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