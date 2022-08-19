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19 августа, пятница | Последнее обновление — 06:35 | vz.ru
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Самолет-разведчик Турции пролетел над буровыми Eni и Total на шельфе Кипра
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Турецкий самолет-разведчик в четверг пролетел над тем районом газового месторождения на кипрском шельфе, где итальянская и французская энергетические компании Eni и Total ведут буровые работы, сообщают кипрские СМИ.
Сначала телеканал «Мега» информировал о том, что самолет пролетел над северной частью шестого блока исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр, где в настоящий момент находится буровая платформа компании Tungsten Explorer, осуществляющая работы по поручению Eni и Total. При этом, как отмечено на сайте газеты «Сайпрус мейл», СМИ Греции стали сообщать, что высота полета этого воздушного судна якобы составила менее 1,4 тыс. метров над землей, передает ТАСС.
Однако Кипрское информационное агентство эту информацию существенно скорректировало, приведя слова «хорошо информированного источника», который дал понять, что самолет летел значительно выше того коридора, который был установлен властями Кипра как зона, не предназначенная для пролета.
«Этот самолет подал в Евроконтроль план полета, которому он и следовал. При этом он не нарушал выданный нашей стороной NOTAM (уведомление для пилотов самолетов, содержащее оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию) на пять морских миль (в радиусе) и на высоту в 3 тыс. метров. Он пролетел на высоте 29 тыс. метров», – привело агентство слова своего источника. Он добавил, что это был военно-разведывательный самолет.
5 августа Кипрская телерадиовещательная корпорация (RIK) информировала о том, что Eni и Total, совместно занимающиеся разведкой природного газа на кипрском шельфе, обнаружили крупные запасы голубого топлива в шестом блоке кипрской ИЭЗ.
Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны. Под предлогом справедливого распределения газовых ресурсов между греками-киприотами и турками-киприотами Анкара неоднократно осуществляла в пределах этой зоны геологоразведочное бурение и сейсмические исследования. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, обвинявшей Анкару в «пиратстве», и становились причиной введения Евросоюзом антитурецких санкций.
В ЕС увеличение торговли России и Турции вызвало раздражение
Часть европейских стран потребовали у Анкары дополнительной информации по ее отношениям с Москвой из-за роста российско-турецкого товарооборота, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», – сказал один из неназванных чиновников ЕС, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
Представитель министерства торговли Турции заявил, что речь не идет о «выдающемся изменении» в росте торговли с Россией.
Издание также указывает, что рост относительно невысок. Согласно турецкой статистике, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль составили 2,04 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году, он дошел до показателя в 730 млн долларов.
При этом в ЕС понимают ценность турецкого лидера Тайипа Эрдогана как переговорщика с российским коллегой Владимиром Путиным, указывает издание.
«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <...> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», – заявил один из собеседников.
Ранее газета New York Times опубликовала статью о том, что сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны.
До этого в Турции заявляли, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
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В офисе генсека ООН высказались о сроках полного прекращения огня на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждал усилия по урегулированию на Украине, однако до конкретных переговоров по остановке боевых действий еще далеко, заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак.
По его словам, на переговорах, в частности, обсуждались миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и миссия по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке.
«Сказать что-то большее про усилия по прекращению боевых действий нельзя. Очевидно, что на сегодняшний день боевые действия продолжаются», – цитирует ТАСС Хака.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Также стало известно, что Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины.
Напомним, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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Стала известна тема переговоров на встрече Эрдогана с Гутерришем и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине, говорится в сообщении управления по коммуникациям администрации турецкого лидера.
В администрации Эрдогана подтвердили планы трехсторонней встречи, отметив, что на ней будут обсуждаться шаги для прекращения конфликта на Украине «дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки», передает РИА «Новости».
Напомним, трехсторонняя встреча Гутерриша, Зеленского и Эрдогана пройдет во Львове в четверг.
До этого Гутерриш проводил телефонные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, они обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.
В ООН назвали разговор генсека и министра обороны России очень хорошим.
Появились сообщения о массированном обстреле территории Сирии со стороны Турции
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Подконтрольная курдам территория на севере Сирии подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны Турции, сообщают СМИ. Однако сирийские курды не подтверждают, что на севере страны уже идет турецкая операция.
Жителям приграничных с северной Сирией регионов Турции рекомендовано оставаться в укрытии. Предположительно, речь идет о начале военной операции Турции, пишет «Московский комсомолец».
Сирийское агентство SANA сообщает, что самолеты турецких ВВС совершают интенсивные разведывательные полеты над приграничными с Турцией районами в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. Полеты происходят на фоне сообщений о продолжающейся концентрации турецких войск, передает ТАСС.
Сообщается, что жителей турецких территорий призвали не покидать дома, для оповещения турецкие военные использовали громкоговорители в мечетях. SANA считает, что Турция готовится к «новой агрессии на сирийских территориях».
Однако представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер заявил, что «никаких атак не было». В СДС «заметили, что увеличили число атак беспилотников в районе, они нацелены на гражданских, руководство самоуправлений, что нехорошо для стабильности в районе». Как заявил Сакер, США и Россия уверили курдов, что военной операции Турции не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВВС Турции нанесли удар по военным объектам в окрестностях Алеппо, трое сирийских военных погибли, шесть военнослужащих получили ранения.
В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».
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Эрдоган обсудил с Зеленским пути завершения конфликта на Украине
На трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Антониу Гутерришем обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине, пишет Reuters.
«Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш согласны, что ситуация на Украине должна быть урегулирована за переговорным столом», – приводит РИА «Новости» слова президента Турции Реджепа Эрдогана.
«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Президент Турции призвал международное сообщество прилагать больше усилий для урегулирования кризиса на Украине. Со своей стороны он добавил, что Анкара готова оказать содействие России и Украине в возобновлении стамбульского процесса переговоров между сторонами конфликта.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Также стало известно, что Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины.
Напомним, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
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В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией
Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.
Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.
Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
Подписан контракт на поставку Турции второго полка С-400
Контракт на поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на международном форуме «Армия-2022».
«Хочу отметить, что соответствующий контрактный документ уже подписан. Он в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. <...> ЗРС С-400 «Триумф» является уникальной системой. И я могу с полной уверенностью заявить, что нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим ТТХ могла бы приблизиться к ЗРС С-400 «Триумф», – передает ТАСС ответ Шугаева на вопрос о сроках подписания контракта по поставкам Турции второго полка С-400.
Шугаев также отметил, что в настоящее время идет практическая реализация указанного контракта.
По его словам, военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары развивается в рамках договоренностей.
«Сложившаяся в текущем году сложная политическая обстановка негативно повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнерами. Тем не менее ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Планируем и дальше работать с турецкими партнерами на транспарентной и взаимовыгодной основе», – сказал он.
Шугаев отметил также, что Россия осуществляет поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Индии по согласованному сторонами графику.
«Поставка осуществляется по согласованному сторонами графику в соответствии с контрактными обязательствами», – отметил Шугаев, отвечая на вопрос о том, как идет выполнение контракта по поставкам ЗРС С-400 в Индию.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
Жертвами удара турецких ВВС стали трое сирийских военных у Алеппо
ВВС Турции нанесли удар по военным объектам в окрестностях Алеппо, трое сирийских военных погибли, сообщило минобороны Сирии.
Еще шесть военнослужащих получили ранения. Как сообщило военное ведомство Сирии, турецкие ВВС «сегодня после обеда… нанесли удары по некоторым военным объектам», передает РИА «Новости».
Неделю назад газета Turkiye со ссылкой на свои источники сообщила, что президенты Турции и Сирии Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонные переговоры по предложению российского лидера Владимира Путина.
В начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».
Эрдоган собрался инициировать встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил из Львова телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.
«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», – сообщил корреспондент телеканала из Львова, передает РИА «Новости».
Тем временем телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине.
«Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом «Нет конкретного вопроса для решения лидеров». Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию. Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить «дорожную карту». Затем делегации могут начать работу по воплощению этой «дорожной карты» в жизнь». Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша», – отметил телеканал.
Путин ранее заявлял, что возможность встречи с Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
В Кремле также говорили, что президент России не отказывается от встречи с Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву.
Зеленский заявил о планах Турции взять «шефство» над Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области.
«Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Накануне Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины. В четверг представители Анкары и Киева в присутствии Зеленского и президента Турции Тайипа Эрдогана подписали соответствующий меморандум.
Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции по экстрадиции
Швеция и Финляндия до сих пор не удовлетворили запросы Турции по экстрадиции в соответствии с ожиданиями Анкары, процесс членства этих стран в НАТО будет заторможен в случае невыполнения обязательств, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
«Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем «да» членству. В противном случае процесс будет заторможен. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции... Экстрадированный ими человек не имеет отношения к террористическим преступлениям», – передает РИА «Новости» слова министра.
Ранее правительство Швеции приняло решение экстрадировать из королевства человека, чье имя значится в списке людей, депортации которых требует Турция.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Турция пообещала принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины
Представители Анкары и Киева подписали меморандум, предусматривающий участие Турции в восстановлении инфраструктуры Украины, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», – говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской), сообщает ТАСС.
Документ был подписан в присутствии президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что во Львове начались трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Эрдоган выразил желание обсудить с Путиным обмен пленных между Москвой и Киевом
Президент Турции Тайип Эрдоган после контактов во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что хотел бы обсудить с Путиным вопрос обмена пленных между Москвой и Киевом.
«Всех, кто следит за событиями, интересует, что произошло с процессом обмена пленными. Конечно, на встрече мы обсудили тему обмена военнопленных и те инициативы, которые есть у нас в связи с этим. И в этом контексте мы с господином Путиным, российской стороной продолжим оценку всех итогов нынешней встречи», – сказал он на пресс-конференции во Львове, сообщает ТАСС.
Ожидалось, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Эрдоган прибыл во Львов на переговоры с Зеленским и Гутерришем
Кортеж президента Турции Тайипа Эрдогана прибыл во Львов из аэропорта польского города Жешув, где ранее приземлился его самолет, сообщает телеканал «Хабертюрк».
Сообщается, что в старинном замке Потоцких во Львове вначале пройдет встреча Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, на которой планируется обсудить реализацию зерновой сделки, перспективы украинского урегулирования и двустороннее сотрудничество, передает РИА «Новости».
После этого во Львове начнутся переговоры в трехстороннем формате с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, которые будет посвящены Украине.
В свою очередь в офисе украинского лидера заявили, что Зеленский также уже прибыл во Львов.
По информации офиса, во Львове Зеленский заслушал доклад местных властей по организации эвакуации людей из районов, где идут боевые действия, а также посетил раненых военнослужащих.
Напомним, ожидается, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Стартовали переговоры генсека ООН Гутерриша, Зеленского и Эрдогана
Во Львове начались трехсторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
В центре внимания переговоров остается реализация зерновой сделки и перспективы урегулирования на Украине, передает ТАСС.
До этого во Львове прошли переговоры Эрдогана и Зеленского. Заявлений после переговоров не последовало.
В ходе встречи обсуждалась зерновая сделка. По данным турецких телеканалов, Эрдоган намерен после всех переговоров предложить распространить зерновую сделку на процесс урегулирования на Украине.
Отмечается, что он может предложить восстановить переговоры между Россией и Украиной, обеспечить временное прекращение огня и выступить посредником по обмену пленными.
Напомним, в четверг состоялись переговоры Зеленского и Гутерриша. Украинский лидер заявил, что обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
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