Самолет-разведчик Турции пролетел над буровыми Eni и Total на шельфе Кипра

Турецкий самолет-разведчик в четверг пролетел над тем районом газового месторождения на кипрском шельфе, где итальянская и французская энергетические компании Eni и Total ведут буровые работы, сообщают кипрские СМИ.

Сначала телеканал «Мега» информировал о том, что самолет пролетел над северной частью шестого блока исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр, где в настоящий момент находится буровая платформа компании Tungsten Explorer, осуществляющая работы по поручению Eni и Total. При этом, как отмечено на сайте газеты «Сайпрус мейл», СМИ Греции стали сообщать, что высота полета этого воздушного судна якобы составила менее 1,4 тыс. метров над землей, передает ТАСС.

Однако Кипрское информационное агентство эту информацию существенно скорректировало, приведя слова «хорошо информированного источника», который дал понять, что самолет летел значительно выше того коридора, который был установлен властями Кипра как зона, не предназначенная для пролета.

«Этот самолет подал в Евроконтроль план полета, которому он и следовал. При этом он не нарушал выданный нашей стороной NOTAM (уведомление для пилотов самолетов, содержащее оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию) на пять морских миль (в радиусе) и на высоту в 3 тыс. метров. Он пролетел на высоте 29 тыс. метров», – привело агентство слова своего источника. Он добавил, что это был военно-разведывательный самолет.

5 августа Кипрская телерадиовещательная корпорация (RIK) информировала о том, что Eni и Total, совместно занимающиеся разведкой природного газа на кипрском шельфе, обнаружили крупные запасы голубого топлива в шестом блоке кипрской ИЭЗ.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны. Под предлогом справедливого распределения газовых ресурсов между греками-киприотами и турками-киприотами Анкара неоднократно осуществляла в пределах этой зоны геологоразведочное бурение и сейсмические исследования. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, обвинявшей Анкару в «пиратстве», и становились причиной введения Евросоюзом антитурецких санкций.