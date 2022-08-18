Победители грантового конкурса на «Тавриде.АРТ» получили более 20 млн рублей

На фестивале «Таврида.АРТ» определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов, а также провели театрализованное арт-шествие «Мы вместе».

Всего на публичной защите Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 256 идей молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет. Больше всего проектов подали участники из Москвы, Алтайского края и Татарстана.

В качестве идей молодые люди презентовали проекты по популяризации народных ремесел и инструментов, акселератор по развитию сельского туризма, арт-пространства и театральные студии, фолк-школу, художественную выставку, фестиваль и онлайн-курсы. Проекты молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий оценивали 12 экспертов грантового конкурса Росмолодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самый крупный грант – 1,4 млн рублей – получила Софья Мамизерова из Республики Крым. В рамках ее культурно-образовательного стрит-арт-проекта «Этника» студенты дизайнерских и художественных направлений вузов и колледжей Крыма создадут муралы, посвященные коренным народам полуострова.

Одним из финалистов грантового конкурса стала Юлия Майстерчук из ДНР с проектом всероссийской студенческой олимпиады «Будущее терапии», которая пройдет среди студентов медицинских вузов. На реализацию проекта выделили 400 000 рублей.

«Мой проект важен не только для Донецка, но и для Российской Федерации. Сейчас не хватает врачей и хороших специалистов. Не все студенты-медики до конца определились, кем хотят быть. Благодаря проекту мы дадим участникам возможность разобраться в своей специальности и пополнить ряды сферы здравоохранения хорошим кадровым составом», – рассказала Юлия Майстерчук.

Кроме этого, на фестивале «Таврида.АРТ» прошло арт-шествие, участниками которого стали три праздничные платформы и более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах. Карнавальное движение «Мы вместе» прошло по семи знаковым локациям «Тавриды» и продемонстрировало главные культурные ценности многонациональной России.

Арт-шествие началось с театрализованного представления истории Руси, ее традиций и славянской культуры, а также их переосмысления человеком из ХХI века. В образе Руси-матушки предстала Татьяна Качурина (MATANYA) – резидент «Тавриды» и участница шоу «Голос». Молодая артистка работает на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой.

В представлении приняли участие барабанщики и исполнители народных танцев.

Зрители арт-шествия увидели ленточную карусель – символ единения многонационального народа. Объединение классических музыкантов и этнических исполнителей показало, как разнообразно культурное наследие наших народов и какие новые звучания рождаются при тесном взаимодействии культур.

Одним из ключевых смыслов арт-шествия стал русский язык, воплощающий в себе историю народа, путь цивилизации и культуры. Участники карнавального движения услышали отрывки из произведений известных писателей, прославивших Россию: Александра Пушкина, Льва Толстого и Антона Чехова.

Зрелищным финалом театрализованного представления стал масштабный хоровод, который в славянской культуре является неотъемлемой частью любого праздника. Участники шествия взялись за руки и продемонстрировали единение, а также желание объединять разные взгляды и культуры на территории «Таврида.АРТ».