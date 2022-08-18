ЕС решил перейти в «наступление» в Латинской Америке в противовес России и Китаю

Евросоюз готовится к дипломатическому и коммерческому наступлению в странах Латинской Америки, чтобы попытаться противостоять влиянию в регионе России и Китая, пишет испанская газета El Pais.

По ее информации, Брюссель встревожен продвижением России и Китая в государствах Латинской Америки. Издание считает, что ЕС пренебрегал своими отношениями с регионом почти десятилетие, сосредоточившись на других проблемах. В свою очередь Китай увеличил свои инвестиции в Латинской Америке в 26 раз с 2000 по 2020 год. Как говорится в европейском документе, разосланном главам МИД ЕС, КНР является «первым или вторым по важности торговым партнером стран Латинской Америки и Карибского бассейна, вытесняя Евросоюз и превосходя США во многих странах», передает ТАСС.

Газета также пишет о политическом влиянии России в регионе. Брюссель попытается остановить растущую дистанцию с Латинской Америкой благодаря «качественному скачку» в отношениях, кульминацией чего станет саммит в ходе испанского председательства в Совете ЕС во второй половине 2023 года.

Издание напоминает, что глава дипломатии ЕС, испанец Жозеп Боррель изначально поставил перед собой цель восстановить присутствие и влияние в Латинской Америке, однако пандемия нового коронавируса помешала установлению более тесных связей. Кроме того, по версии El Pais, ситуация вокруг Украины показала, что многие латиноамериканские государства не разделяют европейской реакции на конфликт.

В отчете ЕС говорится, что в регионе существует реальный «риск социального протеста и политической дестабилизации». Помимо этого, Латинская Америка вступила в новый политический цикл с приходом к власти в ряде стран тех, кого Брюссель характеризует как «кандидаты против истеблишмента». Газета пишет, что Брюссель уже ощущает конкуренцию со стороны Пекина и Москвы в поиске поддержки региона на многосторонних форумах. «ЕС необходимо систематически продвигать свое многостороннее обязательство со странами Латинской Америки и Карибского бассейна ввиду роста конкуренции со стороны Китая, России и других [стран]», – считают в сообществе.

Бюджет Еврокомиссии на сотрудничество с регионом в период с 2021 по 2027 год составляет 3,4 млрд евро. Как считает департамент Борреля, эти средства следует использовать «стратегически и ради максимального влияния». Брюссель также изучает подготовку инвестиционного пакета, который на основе государственного и частного капитала и кредитов мог бы привлечь 8 млрд евро. Как пишет газета, речь не идет об альтруизме, поскольку три страны региона – Боливия, Аргентина и Чили – обладают крупными запасами лития, а Венесуэла, Аргентина и Бразилия обладают значительными запасами нефти и газа.

Напомним, в конце июля Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждалась российская спецоперация на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее Соединенных Штатов. Кроме того, германские источники писали, что Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке.