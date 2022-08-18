ЕС решил перейти в «наступление» в Латинской Америке в противовес России и Китаю

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 14:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военные ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
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Да, мы, «варвары», такие. Мы уважаем честность и честь. Мы презираем лжецов и лицемеров. Мы ценим правду и человеческое достоинство. Мы горим не похотью, а любовью, не завистью, а гордостью, не стремлением к элитарности, а подлинным демократизмом.
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ЕС решил перейти в «наступление» в Латинской Америке в противовес России и Китаю
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Евросоюз готовится к дипломатическому и коммерческому наступлению в странах Латинской Америки, чтобы попытаться противостоять влиянию в регионе России и Китая, пишет испанская газета El Pais.
По ее информации, Брюссель встревожен продвижением России и Китая в государствах Латинской Америки. Издание считает, что ЕС пренебрегал своими отношениями с регионом почти десятилетие, сосредоточившись на других проблемах. В свою очередь Китай увеличил свои инвестиции в Латинской Америке в 26 раз с 2000 по 2020 год. Как говорится в европейском документе, разосланном главам МИД ЕС, КНР является «первым или вторым по важности торговым партнером стран Латинской Америки и Карибского бассейна, вытесняя Евросоюз и превосходя США во многих странах», передает ТАСС.
Газета также пишет о политическом влиянии России в регионе. Брюссель попытается остановить растущую дистанцию с Латинской Америкой благодаря «качественному скачку» в отношениях, кульминацией чего станет саммит в ходе испанского председательства в Совете ЕС во второй половине 2023 года.
Издание напоминает, что глава дипломатии ЕС, испанец Жозеп Боррель изначально поставил перед собой цель восстановить присутствие и влияние в Латинской Америке, однако пандемия нового коронавируса помешала установлению более тесных связей. Кроме того, по версии El Pais, ситуация вокруг Украины показала, что многие латиноамериканские государства не разделяют европейской реакции на конфликт.
В отчете ЕС говорится, что в регионе существует реальный «риск социального протеста и политической дестабилизации». Помимо этого, Латинская Америка вступила в новый политический цикл с приходом к власти в ряде стран тех, кого Брюссель характеризует как «кандидаты против истеблишмента». Газета пишет, что Брюссель уже ощущает конкуренцию со стороны Пекина и Москвы в поиске поддержки региона на многосторонних форумах. «ЕС необходимо систематически продвигать свое многостороннее обязательство со странами Латинской Америки и Карибского бассейна ввиду роста конкуренции со стороны Китая, России и других [стран]», – считают в сообществе.
Бюджет Еврокомиссии на сотрудничество с регионом в период с 2021 по 2027 год составляет 3,4 млрд евро. Как считает департамент Борреля, эти средства следует использовать «стратегически и ради максимального влияния». Брюссель также изучает подготовку инвестиционного пакета, который на основе государственного и частного капитала и кредитов мог бы привлечь 8 млрд евро. Как пишет газета, речь не идет об альтруизме, поскольку три страны региона – Боливия, Аргентина и Чили – обладают крупными запасами лития, а Венесуэла, Аргентина и Бразилия обладают значительными запасами нефти и газа.
Напомним, в конце июля Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждалась российская спецоперация на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее Соединенных Штатов. Кроме того, германские источники писали, что Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке.
Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
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СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у Чехии и Болгарии за помощь Киеву
У чешских и болгарских ремонтных предприятий отозваны лицензии по вертолетам «Ми» за сотрудничество с Украиной, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», – цитирует Шугаева РИА «Новости».
Он пояснил, что приостановлена поставка запчастей и комплектующих для авиатехники и другой техники, находящейся в недружественных странах.
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В Китае поймали США на попытке обмануть мир про Украину
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США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, пишет обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.
Эксперт напомнил о постоянном расширении НАТО на восток вопреки законным опасениям России, отметив, что Штаты не могут избежать обвинений в качестве главного «инициатора» конфликта на территории бывшей советской республики
«Украинский кризис – это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костер, и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», – написал Линьлинь.
По его словам, США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, потому что таким образом они получают возможность усилить контроль над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные меры.
Ранее в Пекине заявляли, что Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав. Также в Китае заявляли, что коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму
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«Стоит полагать, что в Крыму произошла очередная целенаправленная диверсия, имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в Джанкойском районе Крыма.
«Я считаю, что произошедшее было диверсией. Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа. И тут неожиданно происходит нечто подобное с возгоранием и детонацией боеприпасов. Сейчас говорят о том, что сперва загорелась трансформаторная подстанция. Может быть, с нее все и началось, но потом огонь почему-то аккуратненько перекинулся на склад, а не куда-нибудь еще», – заметил собеседник.
«Думаю, тут можно говорить о целенаправленных операциях. И понятно, что в Крыму действует группа профессионалов. К сожалению, пока у нас нет информации о том, что их поймали и ведут с ними следственные мероприятия», – отметил он.
«С нашей стороны в Крыму также ведется очень серьезная контрразведывательная деятельность. Это сложное, многоплановое мероприятие. Те, кто планируют диверсии, пытаются опередить действия наших контрразведчиков на несколько шагов, поэтому от их профессионализма зависит, как быстро будут пойманы диверсанты. Кроме того, возможно там действует не одна диверсионная группа, а несколько. Наверняка у них есть «сочувствующие», которые помогают в этой деятельности. Я уверен, что наши контрразведчики всех поймают и привлекут к ответственности», – подчеркнул эксперт.
«Что касается собственно диверсий, то у них есть три цели. Во-первых, команде Зеленского необходим медийный резонанс. В двух предыдущих случаях украинские патриоты кричали, что ВСУ якобы нанесли удары американскими HIMARS. В ответ наши ура-патриоты призывали ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Однако диверсионные мероприятия в прифронтовой зоне являются обычным делом», – полагает Леонков.
«Во-вторых, такие действия призваны отвлечь внимание общественности от поражений ВСУ на фронте. Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. В-третьих, появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – отмечает собеседник.
«Украина пытается показать, что все деньги, которые ей выделяли страны Запада, были потрачены не зря. Вместе с тем американцы уже сказали о том, что новых поставок HIMARS ожидать не стоит. Это же касается фантазий на тему передачи Украине самолетов F-16. То есть Украине начинают лимитировать военную помощь, основываясь на достигнутых результатах на поле боя», – заключил Леонков.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было.
В День Военно-морского флота, 31 июля, штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
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В ЕС увеличение торговли России и Турции вызвало раздражение
Часть европейских стран потребовали у Анкары дополнительной информации по ее отношениям с Москвой из-за роста российско-турецкого товарооборота, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», – сказал один из неназванных чиновников ЕС, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
Представитель министерства торговли Турции заявил, что речь не идет о «выдающемся изменении» в росте торговли с Россией.
Издание также указывает, что рост относительно невысок. Согласно турецкой статистике, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль составили 2,04 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году, он дошел до показателя в 730 млн долларов.
При этом в ЕС понимают ценность турецкого лидера Тайипа Эрдогана как переговорщика с российским коллегой Владимиром Путиным, указывает издание.
«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <...> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», – заявил один из собеседников.
Ранее газета New York Times опубликовала статью о том, что сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны.
До этого в Турции заявляли, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
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Минтранс Литвы попросил банки принять оплату транзита в Калининград
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Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград.
«Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом», – приводит агентство ELTA сообщение министерства, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве также подчеркнули, что банки, Ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.
Ранее сообщалось, что литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков накануне в интервью газете ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что компромиссный вариант оплаты на переговорах с Литвой «все же будет найден».
В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.
Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.
Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.
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СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями
Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, сообщает Financial Times.
В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.
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Цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров
В ходе торгов во вторник цена газа в Европе поднялась выше 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6 доллара за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис.
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На Западе призвали объявить российские алмазы «кровавыми»
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США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» («конфликтных»), то есть добытых в зоне конфликта, из-за ситуации на Украине, сообщили СМИ.
«Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», – передает ТАСС со ссылкой на The New York Times письмо представителя Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».
Газета также сообщает, что вопрос присвоения российским алмазам подобного статуса был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне. Тогда решение, которое, согласно правилам организации, должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем. После этого возникли споры о том, должна ли Россия принимать участие в работе Кимберлийского процесса. Представители США и Великобритании бойкотировали заседания, проводимые представителями России.
The New York Times отмечает, что США и ряд других стран ввели ограничения на экспорт необработанных алмазов из России в связи с ситуацией на Украине. Однако после обработки в других странах отметка о происхождении камня меняется. Так, многие алмазы, попадающие в США, добываются на территории Российской Федерации, но помечены как камни индийского происхождения.
В пресс-службе российского Минфина заявили, что попытки правительств западных стран присвоить алмазам из России статус «кровавых» являются «политической демагогией», передает РИА «Новости».
Напомним, американская компания Tiffany прекратила работать с алмазами из России, а также с бриллиантами российского происхождения вне зависимости от места, где они были огранены.
Цена газа в Европе поднялась выше 2,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на закрытии торгов в понедельник превысила 2400 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 11%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2412 долларов за 1 тыс. кубометров, или 228,895 евро за МВт·ч, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.
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Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы
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Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
По мнению специалиста, в бывшей советской республике понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет «боеприпасная диета», которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях, пишет РИА «Новости».
«И я думаю, что их больше всего беспокоит, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», – заявил Кофман.
При этом военный эксперт оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
При этом политолог Конрад Ренкас заявил, что польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины.
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Железная дорога повреждена из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму
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Сдетонировавшие боеприпасы на складе возле населенного пункта Майское в Крыму повредили железнодорожное полотно, сообщают экстренные службы.
«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение источника.
Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы.
«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом врио министра транспорта региона Николай Лукашенко отметил, что более 30 автобусов задействованы для перевозки пассажиров поездов, чей маршрут изменен из-за ЧП.
«Сейчас три поезда дальнего следования, которые прибыли утром в республику, со станции Владиславовка передислоцированы на станцию Айвазовское в Феодосии. Порядка 34 единиц автобусов выдвинулось с разных районов, чтобы обеспечивать беспрепятственный проезд отдыхающих к месту назначения. До 14.00 еще три единицы поездов дальнего следования будут приходить, будем обеспечивать перевозку. Они будут прибывать на станцию Владиславовка, мы будем обеспечивать перевозку на станции Симферополь, Севастополь, Евпатория», – сказал он.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке.
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Объявлено об ухудшении психического здоровья европейцев
Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала граждан подписать петицию, чтобы объявить 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по утверждению парламентариев, вызывает серьезную озабоченность.
«Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии», – говорится в заявлении ЕНП, передает РИА «Новости».
По словам депутатов, сейчас психические проблемы особенно негативно сказываются на молодых людях.
В ЕНП считают, что объявление 2023 года годом психического здоровья позволит привлечь внимание к оказанию качественных услуг в этой области.
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