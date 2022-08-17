В Эстонии возложили цветы на место перенесенного из Нарвы танка-памятника

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17 августа, среда | Последнее обновление — 15:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД отреагировали на нарушение воздушной границы России британским самолетом-разведчиком
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Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
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Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать.
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Эстонии возложили цветы на место перенесенного из Нарвы танка-памятника
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Жители Эстонии в ночь на среду возложили цветы на место, где был демонтирован советский танк Т-34, установленный в Нарве, сообщила эстонская газета «Постимеэс».
«Мы ожидали, что вечером на бывшем месте танка соберутся люди. <...> По нашим оценкам, там присутствовало более полусотни человек, они находились на месте примерно до часу ночи», – передает издание слова начальника отделения полиции Нарвы Индрека Пюви, передает ТАСС.
По данным портала национального телерадиовещания ERR, отдать дань уважения танку приехало всего более двухсот жителей Эстонии.
Корреспонденты «Постимеэс» добавил, что люди возлагали цветы на место, где ранее находился Т-34, а из принесенных с собой свечей они составили фразу «16 августа 2022. Помним, не забудем».
Напомним, военный музей является самым подходящим местом для старого танка – памятника Т-34, который был демонтирован и увезен из Нарвы, сообщил президент Эстонии Алар Карис.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.
Эксперт объяснил суть провокации Британии с заявкой на пролет разведчика над Россией
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«Заявкой на пролет самолета-разведчика через территорию России Британия хочет в глазах Запада легализовать будущие нарушения нашего воздушного пространства», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика над территорией России.
«Действия Британии привычны – она понимает, что мы не одобрим полеты ее военных самолетов над Россией, но своим пониманием прецедентного права она хочет «задним числом» легализовать предыдущее нарушение российского воздушного пространства и привести это к норме. А затем и действовать согласно этой «норме» – залетать на территорию России», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Говоря о том, куда в идеале хочет отправить свои самолеты-разведчики Британия, эксперт сказал, что, скорее всего, Лондон хочет разведать обстановку в Центральной России. «Если их пустить на нашу территорию, то они, конечно, нарушат заранее оговоренный маршрут и будут пытаться подлететь ближе к Центральному экономическому району. А потом в ответ на наши претензии «включат дурочку» и скажут, что все перепутали», – добавил собеседник.
Не исключено, что британский самолет-разведчик хочет что-то сфотографировать на нашей территории, но вероятнее, что таким образом Запад британскими руками прощупывает ситуацию на предмет возобновления с нами взаимных наблюдательных полетов – пусть и не в том масштабе, что раньше, считает в свою очередь летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов.
«То есть Запад, вероятно, ищет точки налаживания с нами диалога и сотрудничества в целом. Москва может пойти навстречу Лондону и дать разрешение на пролет самолета-разведчика через территорию России при условии одобрения аналогичной заявки уже британской стороной», – указал он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через российскую территорию, а ВКС РФ поставлена задача не допустить нарушения границы. «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – сообщило Минобороны РФ. Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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ДНР сообщила о «колоссальных потерях» ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на угледарском направлении, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в Telegram, что «русские силы продолжают успешно продвигаться» на данном направлении. По его словам, «отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.
Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону вооруженных сил Украины и значительно продвинулись в направлении Угледара.
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Россия заявила протест Армении
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Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес российских структур в якобы причастности ко взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», сообщила пресс-служба российского диппредставительства.
«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.
«Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения», – подчеркивается в сообщении.
Посольство отметило, что сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.
Взрыв и последовавший за ним пожар на рынке «Сурмалу» произошли днем 14 августа. По предварительным данным, взрыв прогремел на складе пиротехники, что сильно затрудняло тушение огня, часть здания обрушилась. По последним данным, жертвами трагического инцидента стали 16 человек, в том числе беременная женщина и четырехлетний ребенок, двое граждан, в том числе один россиянин, числятся пропавшими без вести.
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну соболезнования по поводу гибели людей в торговом центре в Ереване.
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Российские связисты передали инструкции отправленным Киевом «на убой» украинцам
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Минобороны показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа, выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для жителей освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Связисты уверены, радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. «А еще боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – сказано в сообщении.
Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».
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Главком ВСУ признал наступление России по всей линии фронта
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Союзные силы России и республик Донбасса продолжают наступление по всей линии фронта, следует из сообщения главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром Залужный сообщил, что «по всей линии фронта противник продолжает наступать». По его словам, в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов», пишет Gordonua.com.
Как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Кроме того, у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белорруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юг», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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Минобороны: Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России
Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через территорию России, ВКС России поставлена задача не допустить нарушения границы, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Сообщается, что «Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации». Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос.
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Названы самые безопасные места в мире в случае ядерной войны
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Эскалация напряженности между США и Россией, а также между США и Китаем повышает риск глобальной войны с применением ядерного оружия, в этих условиях необходимо переехать в страны, которые меньше пострадают от ядерной катастрофы, сообщила газета Daily Mail.
Как утверждает издание, ученые рекомендуют британцам пережить атомный катаклизм, сбежав в Аргентину или Австралию. Сообщается, что эти страны имеют больше всего оснований надеяться на то, что их цивилизации выживут в течение десятилетия после радиоактивных осадков, но тем, кто в случае ядерного конфликта останется в Британии, надо иметь в виду, что вероятность умереть от голода составит 90%, передает «Московский комсомолец».
Профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, штат Нью-Джерси, объяснил The Times, что причина, по которой Австралия и Аргентина имеют преимущество, заключается в том, что они уже выращивают более устойчивые культуры, такие как пшеница, в больших количествах.
При этом издание Science утверждает, что ядерная война нарушит глобальный климат настолько сильно, что миллиарды людей могут умереть от голода, согласно тому, что эксперты называют самым обширным на сегодняшний день моделированием так называемой ядерной зимы.
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В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы
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Украина третий месяц трубит о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы, написал в журнале American Conservative Уильям Линд.
По его мнению, власти в Киеве напрасно оповестили мир о своих планах, чем снизили шансы на успех операции. «Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией.
Битва на Курской дуге – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. Там участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов.
Военной разведке СССР удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Упреждающая артиллерийская контрподготовка советских войск ослабила ударные группировки захватчика в начале наступления. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.
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Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии
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Чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, сообщили источники в военной сфере.
Sky News сообщает, что источники обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона в свете якобы исходящих от России и Китая угроз. Один из источников заявил, что глава ВВС «готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия».
«Я думаю, что его должны вызвать в министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», – приводит ТАСС слова источника.
В самих ВВС заверили, что никакой паузы на прием белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако другой источник Sky News подтвердил приостановку их приема на службу. Он счел поставленные цели «совершенно сумасшедшими», заметив, что у них нет «никакого научного или культурного обоснования».
В феврале министерства обороны США, рассуждая о ценностях американской армии, заявило, что вооруженным силам США «необходимы разнообразие, равенство и инклюзивность».
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Командование ВСУ сообщило о строительстве укрепрайонов на севере Украины
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Укрепрайоны создаются на севере Украины для улучшения обороноспособности, сообщило командование вооруженных сил Украины.
По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, самое большое внимание уделяется позициям, которые максимально близко к государственной границе.
«Развернутые там подразделения в довольно короткий срок строят оборонительные позиции и принимают меры по повышению их устойчивости», – приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Текст заявления передает ТАСС.
Наев подчеркнул, что минирование местности на подходах к украинским оборонным позициям «сохраняет существенные возможности для отражения наступления».
Ранее Наев совершил рабочую поездку в район одного из подразделений на севере Украины, ознакомился с позициями и обсудил с личным составом комплекс вопросов по улучшению оборонительной способности.
По признанию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, союзные силы России и республик Донбасса продолжают наступление по всей линии фронта.
Так, 14 августа силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Кроме того, Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области.
Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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В Китае поймали США на попытке обмануть мир про Украину
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США пытаются убедить мир в своей невиновности в ситуации на Украине, но международное сообщество не верит Вашингтону, пишет обозреватель китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлинь.
Эксперт напомнил о постоянном расширении НАТО на восток вопреки законным опасениям России, отметив, что Штаты не могут избежать обвинений в качестве главного «инициатора» конфликта на территории бывшей советской республики
«Украинский кризис – это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костер, и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество», – написал Линьлинь.
По его словам, США заинтересованы в разжигании конфликта с Россией, потому что таким образом они получают возможность усилить контроль над Европой, используя как предлог предпринимаемые Москвой ответные меры.
Ранее в Пекине заявляли, что Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав. Также в Китае заявляли, что коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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На Украине решили остановить сахарные заводы из-за цен на газ
На Украине 10 сахарных заводов остановят работу из-за высоких цен на газ, заявили в украинской ассоциации производителей сахара «Укрцукор».
«Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ.
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Минобороны: Украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром
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В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Марьинки ДНР, в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов, больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше трех тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов», – отметил Конашенков.
«Высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки ДНР, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева», – перечислил представитель Минобороны.
«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.
Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное ДНР, Малиновка Харьковской области, Гуляйполе, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области», – сообщил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Коробочкино Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая ДНР и города Херсона. Также перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов ДНР.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили семь пунктов управления украинских войск.
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Французы раскритиковали Макрона из-за переговоров с Зеленским
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за новости о том, что он намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
«Постоянное и бесполезное общение...» – передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.
«Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС», – добавил другой.
«Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь», – поддержал Alinver.
«Успокоить этого клоуна будет сложно», – отметил statocaster.
«Напомним, Украина уже пробовала шантажировать Чернобыльской АЭС, требуя финансового участия от Европы», – возмутился edmano.
Ранее стало известно, что Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины.
Напомним, Макрон в ходе переговоров с Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.
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В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока – 2»
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Германия может пойти на «позорный» запуск «Северного потока – 2» осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, выразил мнение главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky.
По информации эксперта, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем, пишет РИА «Новости».
«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и ей, возможно, придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток – 2», – предположил Кованда.
По мнению аналитика, трудности, с которыми может столкнуться Германия, сыграют на руку Москве.
«Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как «энергопереход». Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа», – отметил экономист.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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