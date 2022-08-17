В Эстонии возложили цветы на место перенесенного из Нарвы танка-памятника

Жители Эстонии в ночь на среду возложили цветы на место, где был демонтирован советский танк Т-34, установленный в Нарве, сообщила эстонская газета «Постимеэс».

«Мы ожидали, что вечером на бывшем месте танка соберутся люди. <...> По нашим оценкам, там присутствовало более полусотни человек, они находились на месте примерно до часу ночи», – передает издание слова начальника отделения полиции Нарвы Индрека Пюви, передает ТАСС.

По данным портала национального телерадиовещания ERR, отдать дань уважения танку приехало всего более двухсот жителей Эстонии.

Корреспонденты «Постимеэс» добавил, что люди возлагали цветы на место, где ранее находился Т-34, а из принесенных с собой свечей они составили фразу «16 августа 2022. Помним, не забудем».

Напомним, военный музей является самым подходящим местом для старого танка – памятника Т-34, который был демонтирован и увезен из Нарвы, сообщил президент Эстонии Алар Карис.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что кроме танка-памятника Т-34, в Нарве будут перенесены еще шесть советских монументов.