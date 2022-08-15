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В МИД России призвали США воздержаться от провокаций в ходе визита Лаврова на ГА ООН
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Москва рекомендует Вашингтону воздержаться от провокаций в отношении прилета спецборта главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре, заявили в МИД России.
«Вашингтону следует воздержаться от провокационных действий, которые могут привести к срыву участия главы российской делегации в работе ГА ООН. Все вопросы, связанные с пролетом российского спецборта, должны быть согласованы в установленном порядке по двусторонним каналам между авиационными властями России и США», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вернувшиеся с Украины морпехи США поддержали Россию
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В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат не верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган.
«Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», – передает РИА «Новости» слова Дугана.
При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными. «Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», – добавил он.
Ранее нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа заявила, что в Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни, и они страдают от «уникальных психологических расстройств».
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Москва допустила асимметричный ответ на действия США
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Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», – сказал он в интервью ТАСС.
«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры – как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность – каждое действие рождает противодействие», – отметил Дарчиев.
Как подчеркнул Дарчиев, продолжается «развязанная Вашингтоном «визовая война», в результате которой диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности. «С 2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту украли шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих нашей стране на праве частной собственности. Доступ к ним российских дипломатов, как законных представителей собственника, наглухо закрыт», – напомнил он.
Представитель российского дипведомства также обратил внимание на «один из свежих примеров агрессивного поведения Вашингтона» – отказ пропустить в закрытое для России американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза высылаемых из США сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. «Ни о какой даже минимальной нормализации условий функционирования наших диппредставительств в таких обстоятельствах говорить не приходится», – констатировал он.
Дарчиев заявил также, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.
Россия предупредила США об угрозе разрыва дипотношений
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США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений меду двумя странами, Дарчиев ответил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» в нынешней «турбулентной ситуации». По его словам, «западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», передает ТАСС.
Однако он указал «в данном контексте» на «обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Как заявил Дарчиев, если данное предложение «будет реализовано, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва». «Американская сторона предупреждена», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией
США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер Wall Street Journal.
Экс-госсекретарь США отметил, что «все, что можно сделать, – это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель», передает РИА «Новости».
Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше «лучшей ролью» для этой страны он считал «что-то вроде Финляндии», которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь – из-за проводимой РФ спецоперации – он «считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО».
Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса», пишет газета.
Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Между тем, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
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Названы условия прекращения отношений между Россией и США
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В Москве надеются, что в США понимают, если Конгресс объявит Россию «страной – спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», – ответила Захарова на вопрос о том, понимают ли в США, что в случае такого шага «об отношениях можно забыть», передает РИА «Новости».
Накануне директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран – спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Блинкен выразил беспокойство планами ДНР предъявить обвинения наемникам
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США обеспокоены предстоящим рассмотрением в Верховном суде ДНР обвинений в адрес граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии». По его словам, Москва «и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», передает ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Восточный фланг НАТО обратился к США за помощью
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Страны на восточном фланге НАТО обращаются к США с просьбами ускорить поставки им вооружений, пишут СМИ.
Так, власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство. Как заявил канцлер минобороны Эстонии Кусти Сальм, «с точки зрения боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», требуются РСЗО HIMARS, беспилотники Reaper и контрбатарейные радары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Польша ожидает от США заказанные ранее ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16, а также танки Abrams. Власти Польши и США недавно обсудили необходимость обеспечения того, чтобы оборонное производство в США более оперативно реагировало на растущие угрозы.
В Пентагоне заявили, что странам Запада нужно будет восполнить военный потенциал после передачи вооружений Украине. Издание сообщает, что страны на восточном фланге НАТО также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе.
Напомним, США сообщили о переброске в Европу 2,4 тыс. военнослужащих, которые будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».
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Захарова ответила на требование Apple к RuTube
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на требование Apple удалить контент государственных российских СМИ.
«Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура - это норма. Занесло компанию», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее американская компания Apple потребовала от RuTube скрыть контент российских СМИ в iOS-приложении или сделать приложение доступным только в России.
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МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине
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Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС.
Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он.
«Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев.
В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат.
Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он.
По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он.
Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов.
СМИ: США очень быстро утрачивают позиции мирового гегемона
Мировой порядок, сложившийся после окончания холодной войны, претерпевает значительные изменения, следствием чего является постепенная утрата США статуса мирового гегемона, сообщила британская газета Daily Express.
Издание отметило, что распад Советского Союза сопровождался «заполнением пустого пространства» Вашингтоном, который «под видом демократии» продвигал присутствие своих вооруженных сил в ряде стран Европы и использовал доллар в качестве одного из рычагов влияния на глобальную политику, передает ТАСС.
Газета назвала учиненные вашингтонской администрацией войны в Афганистане и Ираке поворотным моментом в отношении к США со стороны других государств. Кроме того, жесткая риторика бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО привела к ослаблению авторитета страны.
Издание подчеркнуло, что США пока еще удерживают статус «крупнейшей экономики и военной державы мира», однако все больше других стран начинают бросать им вызов. В этом контексте газета указала, прежде всего, на Китай и Россию, которые своими действиями способствуют «изменению мирового порядка с внушающей тревогу скоростью».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад признал силу России на поле «глобальной битвы».
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Названа истинная цель Байдена в украинском кризисе
Настоящая цель президента США Джо Байдена в эскалации украинского кризиса – привести Россию к госперевороту, заявила бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, заменившая в вечернем эфире телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона.
По ее словам, США под руководством Байдена старается накалить обстановку в России, в том числе при помощи опосредованного конфликта, если не сработает экономическое давление.
«Цель – смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, «новый мировой порядок»", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы», – заявила она, передает РИА «Новости».
Габбард отметила, что экономические нападки Запада пока заканчиваются для России лучше, чем для Вашингтона. Например, это отражается на росте цен в Штатах, что оправдывается поддержкой Киева.
Ранее журналист Катрина Ванден Хевел в статье для газеты The Washington Postнаписала, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
Путин: У России много союзников и единомышленников на разных континентах
У России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Армия-2022».
По его словам, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира.
«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно», – передает слова Путина РИА «Новости».
Он также добавил, что Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение.
«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии*, Африки. Готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – сказал он.
«Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый», – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом».
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МИД объяснил отход США от «тихой дипломатии» в вопросе обмена заключенными
Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Дарчиев сообщил, что «тихая дипломатия» продолжается и «должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», передает ТАСС.
Комментируя заявления США в публичном пространстве, Дарчиев сказал, что «остается только развести руками». Он предположил, что речь идет не о «банальном недомыслии». По его мнению, «имела место попытка надавить на нас через шумиху в СМИ».
Дарчиев считает, что власти США хотели «поднабрать пропагандистские очки для правящей Демократической партии в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс». «Делу это не помогает, только мешает», – заверил он.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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Американский политолог нашел у США «неизлечимую болезнь»
Соединенные Штаты поражены неизлечимой «исторической амнезией», причиной которой является «ген глупости» в стратегической и политической ДНК страны, пишет в статье для издания The Hill политолог Харлан Ульман.
«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай «исторической амнезии» у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Он до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как напоминает Ульман, 58 лет назад Конгресс принял резолюцию о Тонкинском заливе, на основании которой США вступили в войну во Вьетнаме. Официальная версия гласила, что во время патрулирования в международных водах Тонкинского залива американский эсминец был якобы атакован несколькими северовьетнамскими торпедными катерами, при этом корабль не пострадал, жертв среди членов экипажа не было.
«Конгресс отреагировал с необычайной быстротой, что отражало напряженную атмосферу шедшей тогда холодной войны и нашу недавнюю неудачу в Карибском кризисе двумя годами ранее», – пишет политолог. При этом офицеру тактического командования, находившемуся на борту эсминца, было известно, что атаки северовьетнамцев были «сомнительными».
«Но это был не последний раз, когда американские президенты практиковали извращенный принцип «стреляй, потом возьми наизготовку, потом найди цель». Этому же «перевернутом» принципу следовал 39 лет спустя и Джордж Буш, когда «спустил с поводка» всю американскую военную мощь, чтобы обезвредить Саддама Хусейна и «оружие массового уничтожения», которого у него и не было», – подчеркивает Ульман.
Сегодняшние парадигмы в США по сути повторяют старые, времен холодной войны, считает он. Что касается тезиса «демократия против автократии», то «без большой доли лицемерия» осуществить его довольно трудно: большинство друзей Вашингтона в Персидском заливе носят титулы «король» или «наследный принц», а два члена НАТО весьма далеки от понятия «либеральная демократия».
«Эрозия так называемой «системы, основанной на правилах», отражает тот факт, что далеко не все, не говоря уж о Китае и России, всегда согласны или хотят играть по правилам Запада. Печальную историю западного колониализма и империализма помнят во многих частях мира. В условиях, когда престиж Америки продолжает падать вместе с ее влиянием, миру необходима какая-то более новая система международных отношений, кроме «основанной на правилах»», – считает политолог.
При этом в любом случае сохраняется «принципиальный вопрос»: «Излечима ли историческая амнезия Америки?» – замечает автор. По его словам, одним из объяснений этого врожденного состояния амнезии является «ген глупости» в стратегической и политической ДНК Америки. Несмотря на изменения во внешнеполитических условиях, политическое руководство США, независимо от того, кто у власти, продолжает совершать одни и те же ошибки, предавая забвению историю.
«Сегодня экономическая и военная мощь Америки в абсолютном выражении велика. Но в относительном выражении оба этих важнейших показателя падают… Действительно ли довольно мрачный диагноз об американской «исторической амнезии» указывает на неизлечимую болезнь Соединенных Штатов? Да, именно так всем нам и кажется», – резюмирует Ульман.
В мае Ульман писал, что Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.
МИД сравнил работу российских и американских дипломатов
США раскручивают маховик «визовой войны», Россия же в полной мере предоставляет консульские услуги, сообщил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Дарчиев подчеркнул, что «по вине Вашингтона запущен маховик «визовой войны», которая отразилась не только на дипломатах, но и на «обычных гражданах». Так, «получение американской визы требует неимоверных усилий». В частности, для ее получения нужно отправиться в другую страну, передает ТАСС.
«Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров – сугубо внутреннее американское решение», – заявил Дарчиев, отметив, что российские дипломаты в США испытывают «не меньший кадровый дефицит», но продолжают «в полной мере предоставлять консульские услуги вне зависимости от гражданства заявителя». По его словам, «мяч, таким образом, на американской стороне».
Напомним, еще до российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины россияне, которые хотели получить визу США, были отнесены Вашингтоном к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»). К «бездомным» заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. Заявки передаются консульству одной или нескольких соседних стран. Так, гражданам России предлагалось подавать документы в Варшаве.
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