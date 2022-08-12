СМИ: У Украины нет денег на выплаты военным

Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, сообщает Wall Street Journal.

«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», – цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко, передает РИА «Новости».

Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию. Издание пишет, что налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов.

При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.

Ранее на Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.