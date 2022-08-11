Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 14:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении
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Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
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Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины.
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Похоже, что в августе на российско-украинском фронте все же произойдет сражение, которое определит дальнейший ход событий на Украине.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российскую сторону забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить импортировать газ.
«Забирайте же ее. Она здесь», – передает ТАСС его слова.
При этом Шольц назвал верным стремление снизить зависимость от российского газа с учетом падения его импорта.
«Мы должны сделать так, чтобы все знали, что есть проблема – энергоснабжение. Потому что мы просто не можем полагаться на предложения последних нескольких десятилетий, которые всегда говорили, что Россия будет поставлять газ, что бы ни происходило. Ответ таков: газовых санкций со стороны Европы нет, а поставки [газа] все равно сокращаются. Это верный признак того, что мы поступили правильно, когда начали в конце прошлого года заниматься вопросом о том, что на самом деле происходит», – считает Шольц.
Ранее в посольстве России сообщили, что поставка в Германию отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта, нужно подтверждение, что она не подпадет под санкции.
В Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока».
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил: турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
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В Германии объяснили «странную» популярность Путина у немцев
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В Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России, пишет обозреватель Герхард Лехнер в статье для австрийской газеты Wiener Zeitung.
Автор публикации назвал обманчивым впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев, подчеркнув, что у Москвы внушительное число сторонников, передает РИА «Новости».
«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой», – отметил Лехнер.
По его словам, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций.
«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины. Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира», – говорится в публикации.
В начале июля британский журнал The Spectator писал, что большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не согласны с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине. По данным соцопросов, большинство восточных немцев – 58% – хотят, чтобы Берлин не «провоцировал Россию» (среди западных немцев такого мнения придерживаются 40%). Газета ВЗГЛЯД анализировала подобные настроения среди жителей Восточной Германии.
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Молдавия пригрозила Газпрому оставить Приднестровье без российского газа
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Если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну сказал, что Молдавия «никогда не согласится с этим». По его словам, «контракт есть контракт – он определяет объем газа для обоих берегов Днестра, этот контракт должен соблюдаться». Как заявил Спыну, если контракт Газпрома с «Молдовагазом» окажется «разорван, то и Приднестровье останется без газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Вице-премьер Молдавии заверил, что Кишинев не хочет лишать Тирасполь газа, но без российских поставок приднестровцам придется справиться с резким ростом цен. «Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену – нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра», – сказал Спыну, добавив, что поставки на левый берег Днестра отдельно от правого «невозможны».
По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Молдавию уличили в попытке шантажировать Газпром
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«Газ в Молдавию заходит со стороны Приднестровья. Поэтому не очень понятно, как они собираются ограничить поставки российских энергоресурсов в ПМР», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну пригрозил оставить Приднестровье без газа в случае расторжения контракта с Газпромом.
«Это банальные попытки шантажа со стороны Кишинева. Они уже откровенно показывают, что избрали тактику затягивания, а долг перед Россией, судя по всему, платить не собираются. А он составляет порядка 700 млн долларов», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И понятно, почему до сих пор не проведен аудит, о котором говорит Спыну. Наша страна рассматривает его как некую формальную процедуру, призванную показать, откуда образовалась задолженность. Молдавия же считает это отличным способом заплатить меньше или не платить вовсе», – напомнил он.
Собеседник также добавил, что подписание нового контракта с государством стало возможным только благодаря политической воле Москвы. «Мы не хотели, чтобы люди зимой замерзли. Теперь Молдавия этим манипулирует», – говорит Юшков.
«И нынешние попытки приплести к делу Приднестровье – шантаж политического руководства нашей страны. Россия-то поддерживает ПМР. Но упускается из виду, что остановка снабжения со стороны Кишинева ударит по самой Молдавии», – рассуждает эксперт.
«В Приднестровье есть газовая электростанция, которая питает не только сам регион, но и большую часть Молдавии. В случае перекрытия вентиля без электричества останется огромное число людей. Более того, топливо поступает в Кишинев со стороны Украины, а значит, сначала заходит на территорию Приднестровья. Так что не очень понятна планируемая механика», – подчеркнул собеседник.
«В общем, Кишинев, скорее всего, хочет получить очередную скидку от Москвы. Они как бы говорят: в случае отсутствия таковой платить за очередные поставки им снова будет нечем», – заключил Юшков.
Накануне вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил: если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, потому что Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю.
По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в прошлый четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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В Молдавии признали отсутствие денег для платежа Газпрому в августе
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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить – это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа», – сказал Чебан в интервью изданию Newsmaker.md, сообщает «Интерфакс».
Он надеется, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.
«При существующей методологии расчета тарифов не вижу, как мы можем просить повышать его. Даже если мы будем просить повышения тарифа, Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь, – это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал. Объемы потребления газа в августе не такие большие. Я думаю, что это должны принимать во внимание все акционеры. Тем более что со стороны правительства есть понимание и готовность отсрочить нам платежи по выплате НДС в бюджет», – заключил Чебан.
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
Латвия возобновила импорт российского газа
Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро.
Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Данные отчета Газпрома свидетельствуют, что экспорт природного газа в Латвию в 2020 году составил 1,6 млрд кубометров, а в 2019 году – 1,7 млрд кубометров.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Молдавия подписала контракт об аудите долга перед Газпромом
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Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co, проверка будет завершена до 30 января 2023 года, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
«Агентство публичной собственности подписало договор о приобретении услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед Газпромом и «Факторинг-Финанс» с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании», – написал он в своем Telegram-канале.
Спыну уточнил, что обе компании обязуются провести аудит долгов за газ, поставленный в Молдавию, до 30 января 2023 года.
По его словам, контракт был заключен процедурой прямых переговоров в соответствии с положением комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13.07.2022.
Ранее глава компании Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить Газпрому авансом за газ, потребленный в августе, у компании сейчас недостаточно для этого денег.
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Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов
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Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.
Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.
Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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Болгария задумалась о возобновлении поставок газа из России
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Новое правительство Болгарии рассматривает возможность возобновления поставок российского газа, заявил министр энергетики страны Росен Христов.
Христов заявил, что новый кабмин – «правительство технократов», поэтому изучает «все варианты, включая возобновление поставок от Газпрома». Он сказал, что «приоритетом» считаются «альтернативные поставщики». Однако, добавил Христов, он «не станет тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», если поставок от этих «альтернативных поставщиков» окажется «недостаточно», передает РИА «Новости» со ссылкой на bTV.
На фоне энергетического кризиса «Булгаргаз» внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60%. Глава комиссии Иван Иванов заявил телеканалу БНТ, что компания после прекращения поставок покупала его у посредников, а затем перепродавала с 20-процентной наценкой.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Пушков призвал реализовать стремления Болгарии к зиме без российского газа
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики Болгарии Росена Христова о том, что новое правительство республики рассматривает возможность возобновления поставок российского газа.
«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, – провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Христов ранее заявил, что изучает «все варианты, включая возобновление поставок от Газпрома». Он сказал, что «приоритетом» считаются «альтернативные поставщики». Однако, добавил Христов, он «не станет тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой».
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Западные СМИ признали энергетическую победу России
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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению автора, это можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже 11 млн в январе. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», – передает РИА «Новости» его слова.
Вторым показателем автор назвал цену на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. «По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», – сказал он.
Последний показатель успеха России, по мнению Бласа, носит политический характер – еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас.
«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», – предупредил автор.
Как при этом отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», – резюмировал Блас.
Тем временем федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Немецкие СМИ припомнили скандалы с участием Зеленского
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Немецкая газета Die Welt опубликовала материал с критикой президента Украины Владимира Зеленского, вспомнив о скандалах с участием главы украинского государства.
Авторы новой биографии Владимира Зеленского Стивен Дерикс и Марина Шелкунова рассказали о событиях, происходивших на политической арене Украины до начала российской спецоперации летом и осенью 2021 года. Die Welt приводит отрывок из книги «Зеленский. Актуальная биография», содержание статьи передает ИноТВ.
Так, авторы книги напомнили о том, как 2 июня 2021 года Зеленский внес в Раду новый закон, в соответствии с которым Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен создать реестр, куда будут заноситься олигархи по ряду критериев: бенефициарное владение компанией-монополистом, участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов Украины. «Олигархи – это уже история», – написал Зеленский в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) 2 июля.
Руслан Рябошапка, уволенный Зеленским генпрокурор Украины, привел «циничный анализ» закона об олигархах, пишут авторы биографии украинского президента. Юрист читает обоснование закона и задается вопросом, выгоден ли закон гражданам. Должны ли олигархи отдавать часть своего награбленного имущества государству? Рябошапка не находит никакой информации об этом в тексте: «Речь идет о президенте, об СНБО, который у него в кармане, и о расширении его полномочий».
22 сентября Зеленский принимает участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ему звонят в три часа ночи. В Киеве неизвестные обстреляли машину его делового партнера, друга и первого помощника Сергея Шефира. Шефир не пострадал, но водителя автомобиля с ранениями пришлось доставить в больницу. Зеленский заявляет о покушении. Он записывает короткое видео в своем гостиничном номере. «Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть – внутренние или внешние, – говорит Зеленский. – Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным».
На 3 октября запланирована премьера фильма «Офшор-95» в Малой опере в Киеве. Это документальный фильм, основанный на «архиве Пандоры» – утечке более 11 млн конфиденциальных документов от фирм, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей начал публиковать сведения об офшорных счетах сотен государственных чиновников по всему миру, в том числе 35 мировых лидеров. В 2,9 терабайтах конфиденциальной информации важную роль играет фигура Владимира Зеленского, подчеркивают авторы книги.
Украинские журналисты рассказывают об этом в фильме «Офшор-95». «Расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского» – так звучит анонс. Однако премьера фильма была отменена в последний момент. За несколько часов до показа директор Малой оперы позвонил журналистам и сказал: «Мы не будем показывать фильм о президенте». Затем он прислал сообщение, в котором обосновал отмену премьеры ремонтными работами в театре и отсутствием света.
«Украинская правда» позже сообщила, что директору позвонил сотрудник СБУ. Из-за отмены премьеры в течение нескольких часов разгорается крупный скандал. Возмущение общественности настолько велико, что фильм показывают в тот же день.
Еще в 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. Расследование «Следствие.Инфо» показало, что комик вместе с братьями Шефир и еще одним сотрудником студии «Квартал-95» владеет компаниями на Британских Виргинских островах и в Белизе. «Сердцем» этой сложной сети офшорных компаний является ранее неизвестная компания Maltex Multicapital Corp., зарегистрированная на Виргинских островах.
В компаниях крутятся большие деньги, констатируют авторы книги. Сообщается, что с 2012 года Maltex Multicapital Corp. получила в общей сложности 40 млн долларов от компаний, принадлежащих Игорю Коломойскому. Компания также владеет недвижимостью в центре Лондона стоимостью 7,5 млн долларов. Незадолго до президентских выборов Зеленский передал свои доли в Maltex Multicapital Corp. Сергею Шефиру. Назначение этих офшоров неясно. Коломойский – владелец канала «1+1», с которым у студии «Квартал-95» подписан контракт. «Но почему платежи ушли за границу? Зеленский уклонялся от уплаты налогов? Или студия «Квартал-95» была причастна к отмыванию преступных денег ПриватБанка Коломойского?» – задаются вопросом авторы.
Только 17 октября Зеленский обращается к этой теме в интервью. «Во времена Януковича все структурировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ», – объясняет он. По словам Зеленского, в то время налоговая ходила к нему «если не каждый день, то еженедельно» – признак того, что правительство искало нарушения. Зеленский категорически отрицает, что занимался отмыванием денег, однако уклоняется от прямого ответа на вопрос о том, платил ли он налоги.
27 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило, что провело расследование в отношении бизнеса Зеленского и не нашло ничего противозаконного.
Как утверждают авторы книги, скандалы преследуют Зеленского в особенно «неудачное время». «В 2021 году Россия начнет наращивать войска на границе с Украиной. И в Киеве, и в западных столицах открыто говорят о возможном конфликте. Некоторые украинцы задаются вопросом, способно ли правительство Зеленского противостоять растущей угрозе», – говорится в публикации.
«Чтобы успокоить общественность», 26 ноября президент Украины решает созвать пресс-конференцию. «Журналисты не удовлетворены, они задают всевозможные вопросы, пресс-конференция длится несколько часов. Зеленский выглядит измученным», – пишут авторы книги.
Репортер интересуется, насколько высока вероятность полномасштабного конфликта с Россией. «Мы в состоянии войны уже восемь лет», – приводится в биографии ответ Зеленского. «Больше я сейчас не могу вам сказать. Могу только сказать, что я не Янукович. Я не собираюсь убегать», – отмечается в материале Die Welt.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Глава МВД Германии извинилась за фото с Кличко
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Главе МВД Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные в Киеве в июле, сообщает Die Welt.
На кадрах Фезер с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром украинской столицы Виталием Кличко пьет шампанское на балконе и смеется. Чиновница заявила, что сожалеет о фото.
«Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», – рассказала она, передает РИА «Новости».
По словам главы МВД, фото в целом соответствует атмосфере в столице Украины. Фезер рассказала, что люди делают покупки, высаживают цветы и занимаются своими делами.
Комментаторы уличили Фезер в лицемерии.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что текущий энергетический кризис стал причиной «сокрушительного приговора» для будущего немецкой экономики.
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Власти Германии исключили запуск «Северного потока – 2»
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Власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования сложной ситуации с нехваткой газа в стране, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Я говорю: да, оно [правительство ФРГ] исключает это. Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом», – передает его слова ТАСС.
Хебештрайт добавил, что германское правительство приняло ряд различных мер для того, чтобы избежать тяжелой ситуации, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ.
«Ясно также, что мы твердо находимся на стороне Украины и будем поддерживать санкции, о которых договорились в ЕС и международном сообществе», – сказал он.
«К тому же ясно, что запуск «Северного потока – 2» как трубопровода не разрешен и в настоящий момент не будет разрешен», – добавил представитель правительства.
Хебештрайт подчеркнул, что эта магистраль не будет использоваться в контексте поиска решений для выхода из ситуации с нехваткой газа.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
В Турции заявили о договоренности по закупке российского газа в рублях
Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
«Да, лидеры достигли принципиальной договоренности. Сейчас мы обсуждаем возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах. В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Донмез отметил, что все подробности, касающиеся оплаты за поставляемый в Турцию газ в рублях, будут уточнены в ближайшие дни.
«Процент оплаты в рублях пока называть не хотим, в ближайшее время цены, график и другие детали будут уточнены», – передает ТАСС его сообщение.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Bloomberg написало, что президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации.
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Германии предсказали разорение на фоне украинского кризиса
В результате кризиса на Украине и роста цен на энергоносители экономика Германии к 2030 году потеряет более 260 млрд долларов, прогнозирует Reuters.
Согласно исследованию Института занятости (IAB), на которое ссылается издание, это неизбежно приведет к негативным последствиям на рынке труда.
«По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7%, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек», – приводит текст статьи РИА «Новости».
По данным СМИ, гостиничный бизнес и индустрия развлечений стали одними из наиболее пострадавших отраслей.
«Энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство металлов, также могут ощутить на себе последствия кризиса», – отмечается в статье.
В исследовании говорится, если цены на топливо, которые уже подскочили на 160%, снова резко поднимутся, объем производства Германии в 2023 году будет почти на 4% ниже, чем до конфликта на Украине.
«Согласно этим предположениям, через три года число занятых в ФРГ сократится на 660 тыс. человек, а в 2030 году – еще на 60 тысяч», – заключило агентство.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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