Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

Немецкие СМИ припомнили скандалы с участием Зеленского

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал с критикой президента Украины Владимира Зеленского, вспомнив о скандалах с участием главы украинского государства.

Авторы новой биографии Владимира Зеленского Стивен Дерикс и Марина Шелкунова рассказали о событиях, происходивших на политической арене Украины до начала российской спецоперации летом и осенью 2021 года. Die Welt приводит отрывок из книги «Зеленский. Актуальная биография», содержание статьи передает ИноТВ.

Так, авторы книги напомнили о том, как 2 июня 2021 года Зеленский внес в Раду новый закон, в соответствии с которым Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен создать реестр, куда будут заноситься олигархи по ряду критериев: бенефициарное владение компанией-монополистом, участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов Украины. «Олигархи – это уже история», – написал Зеленский в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) 2 июля.

Руслан Рябошапка, уволенный Зеленским генпрокурор Украины, привел «циничный анализ» закона об олигархах, пишут авторы биографии украинского президента. Юрист читает обоснование закона и задается вопросом, выгоден ли закон гражданам. Должны ли олигархи отдавать часть своего награбленного имущества государству? Рябошапка не находит никакой информации об этом в тексте: «Речь идет о президенте, об СНБО, который у него в кармане, и о расширении его полномочий».

22 сентября Зеленский принимает участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ему звонят в три часа ночи. В Киеве неизвестные обстреляли машину его делового партнера, друга и первого помощника Сергея Шефира. Шефир не пострадал, но водителя автомобиля с ранениями пришлось доставить в больницу. Зеленский заявляет о покушении. Он записывает короткое видео в своем гостиничном номере. «Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть – внутренние или внешние, – говорит Зеленский. – Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным».

На 3 октября запланирована премьера фильма «Офшор-95» в Малой опере в Киеве. Это документальный фильм, основанный на «архиве Пандоры» – утечке более 11 млн конфиденциальных документов от фирм, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей начал публиковать сведения об офшорных счетах сотен государственных чиновников по всему миру, в том числе 35 мировых лидеров. В 2,9 терабайтах конфиденциальной информации важную роль играет фигура Владимира Зеленского, подчеркивают авторы книги.

Украинские журналисты рассказывают об этом в фильме «Офшор-95». «Расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского» – так звучит анонс. Однако премьера фильма была отменена в последний момент. За несколько часов до показа директор Малой оперы позвонил журналистам и сказал: «Мы не будем показывать фильм о президенте». Затем он прислал сообщение, в котором обосновал отмену премьеры ремонтными работами в театре и отсутствием света.

«Украинская правда» позже сообщила, что директору позвонил сотрудник СБУ. Из-за отмены премьеры в течение нескольких часов разгорается крупный скандал. Возмущение общественности настолько велико, что фильм показывают в тот же день.

Еще в 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. Расследование «Следствие.Инфо» показало, что комик вместе с братьями Шефир и еще одним сотрудником студии «Квартал-95» владеет компаниями на Британских Виргинских островах и в Белизе. «Сердцем» этой сложной сети офшорных компаний является ранее неизвестная компания Maltex Multicapital Corp., зарегистрированная на Виргинских островах.

В компаниях крутятся большие деньги, констатируют авторы книги. Сообщается, что с 2012 года Maltex Multicapital Corp. получила в общей сложности 40 млн долларов от компаний, принадлежащих Игорю Коломойскому. Компания также владеет недвижимостью в центре Лондона стоимостью 7,5 млн долларов. Незадолго до президентских выборов Зеленский передал свои доли в Maltex Multicapital Corp. Сергею Шефиру. Назначение этих офшоров неясно. Коломойский – владелец канала «1+1», с которым у студии «Квартал-95» подписан контракт. «Но почему платежи ушли за границу? Зеленский уклонялся от уплаты налогов? Или студия «Квартал-95» была причастна к отмыванию преступных денег ПриватБанка Коломойского?» – задаются вопросом авторы.

Только 17 октября Зеленский обращается к этой теме в интервью. «Во времена Януковича все структурировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ», – объясняет он. По словам Зеленского, в то время налоговая ходила к нему «если не каждый день, то еженедельно» – признак того, что правительство искало нарушения. Зеленский категорически отрицает, что занимался отмыванием денег, однако уклоняется от прямого ответа на вопрос о том, платил ли он налоги.

27 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило, что провело расследование в отношении бизнеса Зеленского и не нашло ничего противозаконного.

Как утверждают авторы книги, скандалы преследуют Зеленского в особенно «неудачное время». «В 2021 году Россия начнет наращивать войска на границе с Украиной. И в Киеве, и в западных столицах открыто говорят о возможном конфликте. Некоторые украинцы задаются вопросом, способно ли правительство Зеленского противостоять растущей угрозе», – говорится в публикации.

«Чтобы успокоить общественность», 26 ноября президент Украины решает созвать пресс-конференцию. «Журналисты не удовлетворены, они задают всевозможные вопросы, пресс-конференция длится несколько часов. Зеленский выглядит измученным», – пишут авторы книги.

Репортер интересуется, насколько высока вероятность полномасштабного конфликта с Россией. «Мы в состоянии войны уже восемь лет», – приводится в биографии ответ Зеленского. «Больше я сейчас не могу вам сказать. Могу только сказать, что я не Янукович. Я не собираюсь убегать», – отмечается в материале Die Welt.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.