Газпром в 2022 году увеличил экспорт газа по «Силе Сибири» в Китай на 60,9%

За семь месяцев 2022 года Газпром по газопроводу «Сила Сибири» увеличил экспорт газа в Китай на 60,9%, следует из данных российской компании.

В частности, в июле поставки по «Силе Сибири» регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

«В январе–июле 2022 года Газпром, по предварительным данным, добыл 262,4 млрд куб. м газа. Это на 12% (на 35,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2% (на 3 млрд куб. м)», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. м – на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Отмечается, что Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

«Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса. По первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, снижение мирового спроса на газ за семь месяцев 2022 года составило около 35 млрд куб. м относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 31 млрд куб. м.», – сказано в сообщении.

При этом, по данным Gas Infrastructure Europe, на 30 июля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 42,8 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 29,6 млрд куб. м. Вместе с тем в некоторых странах Европы, например, в Германии и Бельгии, в отдельные сутки июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России нужно получить возможность быстро менять направление поставок сырья. Поэтому в перспективе возможно объединение ориентированной на Европу газотранспортной системы с «Силой Сибири».