После жесткого задержания лидера международного движения «Ухуру», который выступил против официальной позиции США по украинскому конфликту, американские активисты начали кампанию по поддержке организаций, на которые оказывается политическое давление.

Поводом для старта кампании стало то, что сотрудники ФБР накануне ворвались со светошумовыми гранатами в дом к 79-летнему лидеру международного движения «Ухуру» Омали Йешителе и его жене – выбили все двери и арестовали их по сути за то, что они не разделяют официальной позиции властей по украинскому конфликту. После этого общественные деятели выступили с требованием прекратить нарушение законных интересов и прав политических активистов, отмечает Telegram-канал Readovka.

Резко осудил погромы офисов различных движений в том числе Национальный альянс против расизма и политических репрессий, возглавляемый небезызвестной Анджелой Дэвис.

В местных СМИ тут же появились статьи, пытающиеся отвлечь внимание от происходящего внутри страны и обвиняющие в проблемах США Россию, что уже нисколько не удивляет даже самих американцев. Ознакомившиеся с делом рядовые граждане, которые не готовы вестись на уже привычную пропаганду о вмешательстве в выборы со стороны РФ, оставили массу комментариев на сайтах крупных федеральных каналов с требованием прекратить обманывать жителей.

Американские организации выступают в защиту не только граждан своей страны, но и других общественников, беспочвенно обвиняемых властями США. Так, накануне Committee to Stop FBI Repression (CSFR) и National Alliance Against Racist and Political Repression осудили политическое преследование Александра Ионова за якобы «вмешательстве в выборы в США» и «распространении российской пропаганды».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в США достали старые методички по развалу России.