Газпром продолжил подавать газ для Европы через Украину

Эксперт объяснил провал бойкота России на министерском саммите G20

«Многие мировые проблемы стали связывать с ситуацией на Украине и тем самым объяснять давление на Москву. Хотя на деле эти проблемы имеют более глубокие корни. Бойкот же просто не мог состояться», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой о провалившейся попытке бойкотировать Россию на саммите министров стран G20.

«Ряд стран Запада надеялись, что «Двадцатка» безоговорочно поддержит решения G7 в отношении Москвы. G20 вроде как должна была проявить солидарность и присоединиться к санкционному давлению. Однако это оказалось невозможным», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«У них и не могло получиться задуманное. Дело в том, что остальные члены G20 поддерживают нашу страну, а это не было учтено лидерами G7. Более того, они исходят из того, что «Двадцатка» – не продолжение «Семерки». Это самостоятельная, более инклюзивная группа», – отметил собеседник.

Эксперт также поспорил со словами Марии Захаровой о том, что «ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальны сегодня». «Я бы не был столь категоричен. Все эти вопросы на сегодняшний день остаются в повестке дня и G20, и западного общества, и СМИ. Другое дело, что рассматривают их исключительно через призму противостояния Запада и Москвы, но на деле все обстоит сложнее», – пояснил Кортунов

«Так, например, если взять продовольственную проблему, то она имеет множество измерений. И некоторые из них вообще никак не связаны с ситуацией на Украине. Этот вопрос имеет более глубокие корни. Но в силу специфики сложившейся ситуации существует тенденция все привязывать к специальной военной операции России на Украине. И от этого никуда не деться», – резюмировал Кортунов.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», – написала она в своем Telegram-канале.

«Если бы западные СМИ имели представление об арифметике, то могли бы решить нехитрую задачку: 20-7=13. Что означает провал бойкота до его начала», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также привела ответ министра иностранных дел Сергея Лаврова на вопрос об отношении к тому, что госсекретарь США Энтони Блинкен «не захотел» с ним фотографироваться. «А я никого фотографироваться не приглашал», – сказал Лавров.

«Вчера был прием, который устроили индонезийцы, приветственный прием с концертом, они (страны G7) туда не пришли. Это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики», – добавил министр.

Ранее информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.

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