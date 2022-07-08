Эксперт: Не все производители умеют выращивать картофель для «фри»

«Это крупные клубневые сорта, которые долго растут, поэтому у нас не так много их зарегистрировано в Российской Федерации», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, комментируя сообщение от компании «Вкусно – и точка» о том, что в некоторых ресторанах сети может не быть картофеля фри до осени из-за неурожая прошлого года.

Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» предупредила россиян, что в некоторых точках питания может временно исчезнуть из меню картофель фри. Объясняется, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети, поэтому продукта может не быть вплоть до осени.

«Картошка фри – была, есть и будет. Мы пока не наблюдаем угрозы того, что картофеля этого не будет. Он будет. Я надеюсь, что с середины июля уже начнет перерабатываться новый урожай. Со стороны Картофельного союза мы видим, что хоть сезон и немного опаздывает, все идет по плану», – говорит Губина.

Она объясняет, что тот картофель, который идет на переработку «фри», действительно отличается от того, что используется для варки. Более того, не все производители умеют его выращивать.

«Это действительно специальные сорта. У них повышенное сухое вещество, они устойчивы к определенным болезням. Это крупные клубневые сорта, которые долго растут. У нас не так много их зарегистрировано в Российской Федерации. К ним более высокие требования по качеству», – рассказывает собеседница.

Эксперт также выражает надежду на то, что картофеля не придется ждать до осени, как заявляют в ресторанах «Вкусно – и точка». По ее словам, сейчас уборка картофеля только начинается, и если погодные условия позволят ее осуществить, то никаких задержек с поставками нового урожая не будет. Обычно процесс сбора длится до октября.

«Сейчас идет процесс вегетации, картофель растет. Уже первый молодой картофель пошел из Астрахани, из Краснодарского и Ставропольского краев, в том числе тот, который идет на переработку – на чипсы и картофель фри. Мы сейчас не видим никаких предпосылок к тому, что будет дефицит», – делится Губина.

Ранее «Вкусно – и точка» начала проверку всех своих предприятий после найденной партии просроченных соусов.