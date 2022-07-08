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8 июля, пятница | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона»
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела, сейчас его состояние оценивают как критическое. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ДНР отменили мораторий на смертную казнь
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Депутаты Донецкой народной республики отменили мораторий на исполнение смертных приговоров в ДНР, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой народной республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики», который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой народной республики II созыва», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском
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Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «разбита колонна грузинских наемников», которые «отступали на нескольких десятках машин и пикапах». По его словам, «союзные силы сработали очень точно». «Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», – говорится в сообщении.
Кроме того, источник сообщил, что военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл.
Тем временем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «русская артиллерия буквально перемешивает противника в лесах под Северском». Он отметил, что «всевидящее око группировки Отважных выискивает цели и корректирует огонь с воздуха».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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ВСУ бросили большое количество техники при отступлении из Лисичанска
Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике, рассказал боец народной милиции ЛНР Александр.
«Уходили, когда из Лисичанска, очень много техники бросили они (украинские военнослужащие). Есть целая техника, есть, конечно, и поврежденная. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы – «Оса» (зенитный ракетный комплекс), ниже – танк их брошенный», – передает РИА «Новости» его слова.
Военнослужащий добавил, что одно только его подразделение «затрофеяло несколько танков». Он уточнил, что большое количество украинской техники осталось на подступах к Лисичанску.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Джонсона освистали во время объявления об отставке
Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьера-министра, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.
На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат «вон» и «лжец».
«Худший премьер в истории», – отметил один из манифестантов, передает РИА «Новости».
Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
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Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе
Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости».
Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса.
«Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Лавров об отставке Джонсона: Ушел – и ушел
Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Глава российской дипломатии сказал, что британский политик держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого.
«Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать», – приводит его слова РИА «Новости».
«Ушел – и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона», – отметил российский министр по итогам заседания глав МИД стран G20.
Накануне Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Замену Джонсону выберут к сентябрю.
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис – за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.
Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.
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В ЛНР сообщили, что до 80% мобилизованных в ВСУ в Донбассе не умеют обращаться с оружием
Подавляющее большинство мобилизованных в ВС Украины в Донбассе сейчас не имеют навыков обращения с оружием, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«По нашим данным, эта цифра колеблется от 60% до 80%», – передает ТАСС его слова.
Ранее Марочко рассказал, наемники из каких стран едут воевать за Украину, а также о том, что их ожидает. Говоря о наказаниях, Марочко указал, что речь идет «как минимум о 15 годах заключения и самое максимальное – это либо высшая мера наказания, либо пожизненный срок».
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Силовики не исключили присутствия украинских террористов в ЛНР
С Украины в ЛНР могли вернуться «скрытые террористы», работать приходится на «сложной территории», где могла сохраниться украинская агентурная сеть, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Киселев указал, что среди вернувшихся с Украины «гражданских лиц могут оказаться в том числе завербованные террористы». По его словам, «это могут быть скрытые террористы, это закладки с вооружением, со взрывчаткой – да со всем чем угодно – для проведения терактов». Кроме того, он не исключил, что «осталась какая-то агентурная сеть». Киселев признал, что силовикам ЛНР «досталась сложная территория», ее «нужно и дальше проверять, вести фильтрационные мероприятия», передает ТАСС.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
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Победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР
Проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ), победитель конкурса «Лидеры России» Иван Кусов станет министром образования ЛНР, президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России» поддержал его назначение.
«Мы с «Лидерами России» готовы приложить усилия, свои компетенции для восстановления и помощи Донбассу. В «Лидерах» принято показывать личный пример: Леонид Иванович Пасечник предложил войти в команду правительства Луганской Народной Республики и возглавить министерство науки и образования. Я с удовольствием согласился», – приводятся слова Кусова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Путин поддержал назначение Ивана и подчеркнул, что талантливые кадры необходимы для восстановления жизни на Донбассе.
«Важно иметь возможность получить образование у себя на родине, там люди очень талантливые. Нужно будет поднимать и материально-техническую базу, Россия им поможет. Мы будем делать все, для того чтобы жизнь восстановилась в полном объеме, стала нормальной для всех людей, которые там проживают, а в целом в ЛНР и ДНР проживают 3,7 млн человек. Для того, чтобы люди имели возможность жить в современных условиях, многое придется сделать, будем помогать», – подчеркнул Путин.
С 2019 года Кусов работает проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города Севастопольского государственного университета (СевГУ). Это молодой вуз, который был создан четыре года назад, чтобы обеспечить кадрами стратегию Севастополя. Сейчас в университете обучается почти 1000 студентов, которые с первого курса вместе с учеными развивают город, выполняют проекты в сфере пространственного развития, архитектуры, туризма и даже виноделия. Иван Кусов сообщил о том, что в СевГУ также ведутся работы по созданию новой технологической долины.
Кусов также рассказал главе государства о том, как сегодня растет и развивается Севастополь. «В 2014 году мы с женой и, на тот момент еще пока с одним ребенком, переехали из Москвы в Севастополь. Теперь это наш дом, и не могу не отметить, что за прошедшие 8 лет, которые мы там живем, произошли колоссальные изменения, обновлена инфраструктура, появились сотни новых социальных объектов, парки, туда переезжают люди со всей страны, город, конечно, развивается. Я очень рад, что удалось застать этот исторический период в Севастополе», – отметил Кусов.
Он подчеркнул, что, находясь в непосредственной близости от Донбасса, Севастополь остро переживает все, что там происходит и первыми идет на помощь.
Кусов родился в 1987 году. В 2008 году с отличием окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в своем же вузе преподавателем. В 2014 году стал заместителем директора филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Севастополе. В 2019 году исполнял обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства Севастополя. Затем назначен проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города СевГУ.
Кроме того, победитель конкурса «Лидеры России» Алена Беликова станет заместителем Министра развития инфраструктуры Калининградской области
Беликова на протяжении пяти лет возглавляет городской автовокзал. Она высказала мнение о том, что система регулярных пассажирских перевозок в стране нуждается в цифровой трансформации.
Беликова сообщила Путину, что после победы в конкурсе «Лидеры России» она получила предложение от Губернатора Антона Алиханова занять должность заместителя Министра развития инфраструктуры Калининградской области и готова его принять: «Я благодарна конкурсу «Лидеры России» за возможность проверить и вывести на новый уровень свои управленческие компетенции, потому что для меня важно заниматься вопросами развития транспортной системы, и я хотела бы делать это на государственной службе. Я очень преданный своему делу человек и готова вкладывать всю свою энергию в развитие транспортной отрасли нашей страны».
Владимир Путин выразил уверенность, что ее деятельность в этой должности принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране.
Беликова – автор многих социальных проектов, участница региональных и федеральных грантовых конкурсов. Год назад стала полуфиналисткой конкурса управленцев «Лидеры России», а в 2022 году – победительницей (трек «Государственное управление»).
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра образования ДНР
Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов станет заместителем министра образования Донецкой народной республики, об этом он сам рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в свою очередь отметил, что выбор Трофимова достоин уважения, сообщается в Telegram-канале проекта «Лидеры России».
«То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешевой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения. Я желаю вам успехов, работа там непростая, мягко говоря. Поэтому удачи, она не помешает», – сказал Путин.
Ранее генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил в интервью ТАСС о работе победителей и финалистов «Лидеров России» в ДНР и ЛНР.
«Кто-то уже начал там работать, например, председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко, победитель конкурса «Лидеры России», выпускник президентского кадрового резерва, который реализуется в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов – это тоже наш выпускник. Уже есть такие назначения, и я уверен, что еще многие из наших победителей себя попробуют. Здесь важно учитывать не только желание и готовность, но и тот опыт и компетенции, которые у них есть, в тех областях, которые важны людям. Есть база людей, которые готовы помогать, и я уверен, что она будет востребована», – сказал Комиссаров.
В ДНР открыты уголовные дела против 500 боевиков «Азова» и других формирований
В отношении 500 боевиков нацбата «Азов» и других украинских вооруженных формирований возбуждены уголовные дела, сообщил источник в следственных органах ДНР.
Речь идет о боевиках, которые «сдались в плен в том числе и на заводе «Азовсталь». Как заявил источник ТАСС, материалы дел против бойцов нацбата «после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством республики будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу».
Фигурантам вменяются «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР», и «совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой». Кроме того, они обвиняются в прохождении обучения в целях совершения указанных преступлений.
Напомним, освобождение Мариуполя было завершено в мае – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
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Путин: Власти будут делать все для помощи жителям Донбасса
Россия и ее руководство намерены делать все для того, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».
«Россия и российское правительство, российское руководство все будет делать для того, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там [в Донбассе] работают», – приводят его слова ТАСС.
Он высоко оценил намерение одного из победителей конкурса занять должность заместителя министра образования и науки Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил опытных российских управленцев на должности четырех министерств региона.
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Путин поблагодарил «Лидеров России» за помощь Донбассу
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность».
«Знаю, что некоторые из вас, может быть, даже многие, занимаются волонтерской деятельностью, в период пандемии [коронавируса] помогали врачам справляться с этой заразой. Сейчас некоторые участвуют в помощи жителям Донбасса. Хочу вас за это поблагодарить. Это важно, особенно сейчас, проявлять такую собранность и солидарность», – цитирует Путина ТАСС.
Президент выразил надежду, что победители «Лидеров России» смогут применить свои наилучшие качества для решения главной задачи – повышения суверенитета страны, особенно «в области новейших технологий, в области госуправления».
«Без этого ни компания не может эффективно функционировать, ни государство – эффективно работать», – заключил Путин.
«Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводящийся АНО «Россия – страна возможностей». Основной задачей конкурса является «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны».
В партии Джонсона захотели найти ему замену к сентябрю
Высокопоставленные члены правящей Консервативной партии Великобритании хотят избрать нового партийного лидера и главу правительства к началу сентября, когда британские парламентарии вернутся с летних каникул, сообщили источники.
Financial Times пишет, что процедуру выбора утвердят 11 июля, когда пройдет заседание парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори. После выдвижения кандидатов и нескольких туров голосования в парламентской фракции должны остаться два претендента на пост руководителя партии и, как следствие, премьер-министра. Затем все члены партии должны будут выбрать одного из этой пары на пост премьера. В Консервативной партии надеются закончить весь процесс к 21 июля – до ухода на летние каникулы, передает ТАСС.
Официально о желании бороться за пост премьера объявила генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен. Ее соперниками могут стать глава МИД Великобритании Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, бывший глава минфина Риши Сунак, экс-глава минздрава Саджид Джавид и министр обороны Бен Уоллес. Кроме того, принять участие в борьбе за пост премьера также могут глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, замглавы министерства торговли Пенни Мордонт и бывший глава МИД Джереми Хант.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
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Путин поблагодарил депутатов за гуманитарную поддержку Донбасса
Все фракции российской Государственной думы подтвердили состоятельность и зрелость после начала специальной операции России на Украине, заявил президент Владимир Путин.
Все думские фракции действовали как «настоящие государственники и патриоты», заявил глава государства, передает ТАСС.
Он также выразил благодарность депутатам за гуманитарную поддержку республик Донбасса.
Президент отметил, что после 24 февраля всем ветвям власти нужно было действовать быстро и решительно, и Госдуме удалось работать именно так.
Также Путин назвал достойными итоги работы весенней сессии парламента.
Ранее в четверг президент выражал благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса.
«Единая Россия» поставит телемедицинское оборудование в Донбасс
«Единая Россия» при поддержке МГУ поставит телемедицинское оборудование в партийные центры гумпомощи на Донбассе и освобожденные территории, с его помощью местные врачи и медики-добровольцы из России смогут отправлять данные первичной диагностики пациентов в российские клиники и консультироваться с узкими специалистами в режиме онлайн.
В первую очередь, оборудование направят в Купянск, Изюм, Херсон, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, курирующий деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии партии на Донбассе и освобожденных территориях, говорится на сайте партии.
«Оборудование – отечественного производства. Все центры гуманитарной помощи «Единой России», где действуют медицинские кабинеты (а они есть практически везде), оборудуют такими точками. Помимо диагностики, будем выдавать жителям лекарства и таким образом выведем помощь людям на высокотехнологичный уровень. Спасибо ректору МГУ Виктору Садовничему за то, что он сразу откликнулся на нашу просьбу помочь жителям Донбасса», – сказал Хубезов.
Техника для проведения удаленного мониторинга основных показателей работы организма (специальный «чемоданчик» и «киоск здоровья») позволяет измерить рост и вес, пациента, уровень артериального давления, ЧСС, пульс, снять ЭКГ и сразу получить результат.
«Данные передаются с помощью интернета в российские клиники. Есть возможность проведения телеконсультаций. Самые тяжелые случаи будут разбирать светила медицины – кандидаты, доктора наук. И все это будет транслироваться в местную больницу», – пояснил он.
Хубезов отметил, что гуманитарные центры партии – это центры притяжения, где не только раздаются продукты, необходимые вещи, но и формируются медицинские центры.
«Тысячи людей за день проходят через них. И многим нужна медицинская помощь. Бывает так – на только что отвоеванной территории элементарно нет лекарства. Там мы сразу будем ставить диагностические терминалы и направлять туда наших докторов. Это добровольцы, они берут отпуска, приезжают. Сейчас со мной наши доктора из Рязанской клинической областной больницы. Активно работают ребята из Башкирии, Татарстана, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга», – добавил парламентарий.
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.
На Донбассе и освобожденных территориях работает 25 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи появился 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека.
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