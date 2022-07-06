Минздрав рекомендовал регионам полностью возобновить оказание плановой медпомощи

Минздрав рекомендовал региональным властям возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые ранее были перепрофилированы для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

«На основании решения органа исполнительной власти субъекта РФ об отмене ограничительных мер, введенных на территории субъекта РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, организовать оказание в полном объеме и в установленные сроки плановой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечив возобновление деятельности медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных условиях и ранее перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекций», – передает РИА «Новости» текст документа.

При необходимости пациенты с коронавирусной инфекцией будут получать помощь в медицинских организациях, оказывающих помощь пациентам с неинфекционным заболеваниями.

Кроме того, Минздрав рекомендовал региональным властям до 10 июля обеспечить поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных для лечения больных коронавирусом, в медучреждения, оказывающие помощь пациентам с инфекционными заболеваниями.

«Обеспечить до 10 июля поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, при достаточном объеме коечного фонда», – говорится в документе.

Напомним, в апреле премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 12 мая поэтапно возобновить в регионах оказание плановой медицинской помощи, приостановленной из-за пандемии.