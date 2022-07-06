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Посольство Британии в Москве получило новый адрес
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Посольство Великобритании в Москве получило адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Информация о присвоении нового адреса посольству Великобритании внесена в адресный реестр города и федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании территории около посольства Великобритании.
Напомним, жители Москвы проголосовали за наименование территории у посольства Великобритании площадью Луганской народной республики.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
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Арестович объяснил бегство ВСУ из Лисичанска «рождением национальной военной школы»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка «удачной операцией украинских военных».
«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», – написал Арестович в Telegram-канале.
По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.
«Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво», – написал Арестович.
Ранее Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждал, что украинские войска якобы «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Британский профессор: Запад угодил в ловушку «Уловки-22»
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Запад попал в сети ловушки, известной как «Уловка-22», пишет британское издание Express со ссылкой на слова профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани.
Речь идет о том, что Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, что спровоцировало общий скачок инфляции. «Она (инфляция) вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Дани констатировал, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем. «Однако снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата», – заявил он.
«В глобальном масштабе, если попытаться снизить цены на ископаемые энергоносители и заключить сделки с ОПЕК и другими странами, где доступны энергия и газ, на начальном этапе может произойти стабилизация, но я думаю, что для перезагрузки нужен долгосрочный сценарий», – заключил Дани.
«Уловка-22» – целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная либо логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение.
Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA сообщало, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой из-за сокращения поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе.
Как отмечал эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт, Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.
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Глава МИД Британии поспорила с мнением Джонсона о Путине и женщинах
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Глава МИД Британии Лиз Трасс не согласилась с мнением премьера Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации на Украине.
«Я считаю, что женщины обладают такой же способностью творить зло, что и мужчины», – отметила Трасс в интервью газете Journal du Dimanche, передает РИА «Новости».
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент России Владимир Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
Сам глава российского государства ответил на реплику Джонсона так: «Я сейчас не буду говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий».
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Пранк Вована и Лексуса использовали в Британии для оправдания нового закона
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Великобритания собирается ввести закон, обязывающий интернет-компании «защищать» пользователей от иностранной дезинформации, сообщают СМИ. В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, СМИ приводят пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Guardian пишет, что действие нового закона должно будет касаться, в частности, соцсетей, видеосервисов и поисковиков. От них собираются потребовать минимизировать воздействие на интернет-пользователей «дезинформации», которая, по версии британских властей, якобы угрожает общественности и нацелена на вмешательство в дела Великобритании. В качестве примера такой «дезинформации» Guardian приводит разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами.
Британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис призвала не допустить, чтобы «иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны», передает ТАСС.
Изменения планируют внести через законопроект по национальной безопасности. Британский парламент должен рассмотреть проект закона на следующей неделе. Ожидается, что в случае его принятия компаниям, которые нарушат новые указания, будут грозить многомиллионные штрафы.
Напомним, российские пранкеры опубликовали полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе. Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Политолог: Британия готовит смену власти в Киргизии
В руководстве Киргизии произошел ряд кадровых перестановок, в этом просматривается британский след, заявил глава аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
За последнее время в Киргизии прошла волна кадровых перестановок, в частности был уволен советник президента Павел Хрипунов, также досрочно прекращены полномочия главы правления ведущего оператора связи страны «Кыргызтелекома» Нурлана Мадаминова. 4 июля, был уволен замглавы ГКНБ (главной спецслужбы КР) Бекбосун Апсатаров, передает «Ридус».
Кроме того, распространяются слухи о возможной смене руководства Российско-кыргызского фонда развития, системообразующего инвестиционного института страны.
Отмечается, что все уволенные чиновники являются пророссийски настроенными и сторонниками действующего президента Киргизии. При этом на освободившиеся места прочат активных «западников».
Киреев полагает, что за этим может стоять предприниматель Алексей Ширшов, доверенное лицо сына экс-президента Курманбека Бакиева, фигурант ряда уголовных дел и скандально известный автор коррупционных схем в республике.
«Ширшов причастен к отставке советника президента Кыргызстана Павла Хрипунова, который продвигал интересы России в республике», – считает Киреев.
По словам политолога, «нетрудно догадаться, что инициатором таких решений является проживающий в Лондоне Макс Бакиев, ближайшим другом и протеже которого является Ширшов, информации об этом в Сети полно».
«След Великобритании мы можем увидеть еще в стародавние дни «тюльпановой революции» (массовые акции протеста, приведшие к революции в Киргизии в марте 2005 года, и свержению президента республики Аскара Акаева, приходу на его пост Курманбека Бакиева – прим. ВЗГЛЯД), он же прослеживается и в кровавых событиях межнациональных погромов в городе Ош в 2010 году, а также в деле высокогорного золоторудного месторождения Кумтор, когда национальное богатство страны долгие годы утекало в Лондон и Монреаль. А если коснуться истории, то и лютая русофобия, и материальное расслоение общества на богатых и бедных — это традиционно поощряли британцы руками басмачей и религиозных радикалов», – пояснил эксперт.
«Если бы Российская империя в начале прошлого столетия не одержала победу в конкурентной борьбе с британцами, то огромные пространства Средней Азии сегодня представляли бы собой сплошной Афганистан», – добавляет Киреев.
Напомним, в июне в Киргизии по поручению главы страны были временно отстранены от исполнения обязанностей генпрокурор Курманкула Зулушев и подозреваемый в коррупции глава минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев.
Посол ЛНР: Не намерены терпеть токсичный украинский режим
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«Присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. Поэтому войска будут двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Дипломат посетил Лисичанск, с занятием которого союзными войсками завершилось освобождение всей территории республики, и рассказал о военно-политическом развитии ситуации в регионе.
«Принятие военных решений – это однозначно компетенция военного командования не только в рамках республики, но и в рамках союзных войск, которые освобождали территорию Луганской республики. Они будут двигаться дальше, – отметил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. – Кроме того, присутствие украинских террористических подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. А безопасность и есть одна из главных задач специальной военной операции. Она еще не решена».
Задача гражданских властей ЛНР в освобожденном Лисичанске – очень быстро сформировать команду управленцев, которые возьмут на себя ответственность за жизнеобеспечение города, отметил Мирошник. Необходимо подтянуть силы республики к быстрому восстановлению систем функционирования города, подчеркнул собеседник, который в воскресенье побывал в Лисичанске. «Людям нужно питаться, получать воду, тепло и свет, быть в доступе систем коммуникации. Необходимо всё то, что в обычной жизни воспринимается как само собой разумеющееся. Люди в Лисичанске, да и в Северодонецке, были этого лишены несколько месяцев», – отметил собеседник.
На следующем этапе необходимо провести немедленный аудит всего жилья, разделив его на то, которое можно будет подготовить к зиме, обеспечив всеми коммунальными услугами, и на то, которое восстановить не удастся, а нужно будет строить новое, рассказал Мирошник. «И это только первые штрихи проблем, с которыми столкнется руководство города. Дальнейший перечень – гораздо больше», – добавил посол ЛНР в России.
Также не стоит строить иллюзий относительно скорейшего восстановления освобожденных территорий республики, заметил Мирошник. «На восстановление, а точнее на возрождение наших городов, уйдут годы – это первое. И второе – рассчитывать на полноценный перезапуск городов, их экономики и инфраструктуры мы можем только при помощи и поддержке Российской Федерации, – отметил собеседник. – Этот процесс уже начался в целом ряде районов ЛНР и должен быть запущен в освобожденных Лисичанске, Северодонецке, Рубежном – которые сейчас больше всего пострадали во время военных действий».
«Кроме того, стремление быть полноправным членом большой русской семьи – это наше исконное стремление, а война – это то испытание, которое делает нашу веру тверже и цель осознанней», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос о том, как освобождение республики повлияет на ранее заявленное намерение ЛНР войти в состав России.
«Мы освободили нашу республику, но до конца еще не сняли вопрос безопасности наших граждан и наших территорий, – заметил Мирошник. – Мы уже проходили тот период, когда от формирований украинского режима нас отделяла линия соприкосновения, и это закончилось агрессией Киева на наши республики 17 февраля. Токсичный украинский режим, находясь рядом и выполняя указания Запада, не даст нам спокойно жить. Они на это не способны. Этот режим живет своей русофобией, стремлением лезть в наши дела и порождать постоянные угрозы. Терпеть такую «роскошь» мы не намерены».
«Но это не останавливает нас в необходимости работать вместе с Российской Федерацией над условиями и подходами, которые должны быть реализованы по итогам референдума, когда для этого созреют все условия», – добавил посол ЛНР в России.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска. Это же признал и Зеленский.
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил украинский президент, «в частности это касается и Лисичанска».
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В ЛНР заявили о начале боев за Северск
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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Появилось видео возвращения журналистки Овсянниковой в Москву
В Сети появилось видео с бывшей сотрудницей Первого канала Мариной Овсянниковой, которая появилась в прямом эфире новостной программы с плакатом, в столичном аэропорту.
Отмечается, что Овсянникова прилетела в Россию, чтобы принять участие в судебном процессе, инициированном ее бывшим супругом. Женщина хочет забрать в Европу свою 11-летнюю дочь, однако отец девочки категорически против такого сценария, передает «Ридус».
Ранее Овсянникова попала в базу украинского сайта «Миротворец».
Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.
Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о фактах насилия
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в СК, следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.
В данный момент российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По их словам, истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.
Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Известно, что СБУ применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», – рассказал военный в СК.
Отмечается, что так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали», – рассказали в СК.
Ранее освобожденный из украинского плена военный заявил, что в течение четырех часов к нему применялись пытки электричеством в одном из подвалов Киева.
Напомним, в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
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Росгвардия уличила наблюдателей ОБСЕ в работе на украинские спецслужбы
Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», – передает ТАСС сообщение ведомства.
В начале апреля в Донецкой народной республике задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность.
Миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 года, решение о ее работе поддержали 57 стран-участниц организации.
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Российские военные начали наступление на Северск с двух направлений
Подразделения России ведут наступление на Северск сразу с двух направлений, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Войска идут сейчас [к Северску] по двум направлениям – это Артемовск (после переименования в 2016 году – город Бахмут), район Артемовска, и уже на полпути к Северску (город в Донецкой области), – передает ТАСС его слова.
Киселев также добавил, что взятие под контроль российскими военными Северска позволит развивать наступление на Краматорск и Славянск.
«Северск – это будет ключ к Краматорску и Славянску, ведь именно Северск для них сегодня является неким последним рубежом в окончании донбасского сценария», – пояснил он.
Накануне Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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МИД Британии выступил за конфискацию российских активов
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает идею конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины.
«Мы плотно изучаем этот вопрос», – заявила Трасс, добавив, что в Канаде «только что приняли соответствующий закон». Над данным вопросом МИД Великобритании работает «вместе с МВД и минфином». По словам министра, необходимо, «хорошо проработать все детали этого вопроса». Трасс сказала, что парламенту Великобритании, вероятно, придется принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. При этом она допустила, что вносить поправки в законодательство может и не понадобиться, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
Напомним, замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине, заявила. Западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Пушилин: Силы ДНР и ЛНР перебрасываются на донецкое направление
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Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР перемещаются на донецкое направление, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке России, без которой это было бы невозможно», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили, что силы Народной милиции ЛНР работают в районе Северска в Донецкой народной республике.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Times: Британии в случае войны с Россией боеприпасов хватит на два дня
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Британии хватит боеприпасов всего на два дня в случае войны с Россией, королевству не хватает снаряжения для выполнения боевых задач, пишет британский журналист Эдвард Лукас для газеты Times.
«Кошмар для каждого солдата надвигается на вооруженные силы Великобритании в случае войны с Россией. Подробности строго засекречены, хотя, вероятно, не для русских. Но общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает снаряжения для выполнения своей главной военной задачи... На прошлой неделе на конференции по сухопутным войнам (RUSI Land Warfare 2022) было сказано, что при российских темпах ведения огня у нас закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня», – передает РИА «Новости» его слова.
Лукас отметил, что в случае нехватки боеприпасов в войне с Россией Британии следует уповать только на помощь со стороны США. «Когда наши обычные боеприпасы закончатся, только усиленные американцы или ядерное оружие встанут между нами и поражением», – написал он.
По мнению журналиста, в России якобы «знают о том, что десятилетия самоуспокоения и сокращения расходов привели к тому, что вооруженные силы Великобритании плохо оснащены» – прошло два десятилетия с тех пор, как Великобритания в последний раз проводила крупные бронетанковые учения в Омане в 2001 году.
«Выявленные ими проблемы с надежностью оборудования и доступностью запасных частей, топлива и других материалов во многих случаях усугубились», – резюмировал автор.
Ранее бывший командующий сухопутными войсками ВС США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал подробности прошлогодних штабных учений Warfighter, когда запасы ключевых для британской армии боеприпасов были израсходованы за восемь дней гипотетического конфликта.
До этого сообщалось, что готовность НАТО противостоять России, которая объединяет альянс, может стать для него уязвимым местом, следует из статьи в британской The Guardian.
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Подданному Швеции в ДНР предъявлено обвинение в наемничестве
Сдавшемуся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе подданному Швеции предъявлено обвинение в наемничестве, сообщил источник в силовых структурах ДНР.
Источник ТАСС заявил, что против гражданина Швеции открыто уголовное дело по статье 430 УК ДНР («Наемничество»). Сейчас проводятся «следственные действия». Имя наемника источник раскрывать не стал в интересах следствия. Официально ДНР не подтверждала эту информацию.
Напомним, в июле в ДНР было предъявлено обвинение еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. Хили и Хилл были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.