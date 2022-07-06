Китай отреагировал на сообщения СМИ об «отказе» Си Цзиньпина посетить Россию

Главы России и Китая с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты, обе страны продолжат развивать обмены на всех уровнях, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», – передает РИА «Новости» его слова.

Китайский дипломат добавил, что стороны «продолжат развивать обмены на всех уровнях» и отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Лицзянь подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, невзирая на пандемию коронавируса, постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.

«После того, как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах. КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства», – подчеркнул он.

По словам дипломата, Пекин и Москва успешно укрепляют двусторонние отношения. «Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», – заверил Лицзянь.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о якобы отказе председателя КНР приехать в Россию не соответствуют действительности, все визиты осуществятся по мере ослабления ограничений из-за COVID-19 в Китае.

Напомним, в японских СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии. Отмечалось, что приглашение российской стороной было сделано в ходе разговора двух лидеров 15 июня.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД