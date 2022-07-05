Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку снарядами калибра НАТО

Украинские войска за 35 минут обстреляли Новоселовку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Согласно сообщению представительства, Новоселовку обстреляли минами в 07.35. Районы Донецка подверглись обстрелам снарядами «натовского» калибра в 07.55 и в 08.10, передает РИА «Новости»..

Напомним, в понедельник после обстрела Донецка произошло возгорание на заводе «ДонПластАвтомат».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.