После обстрела Донецка произошло возгорание на заводе «ДонПластАвтомат»

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4 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:23  |  vz.ru
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Почему победа американского СПГ над Газпромом печалит Европу

Американский СПГ не может спасти Европу Excelerate Energy, Inc./Keystone Press
Agency/Global Look Press
США добились того, чего хотели и не скрывали: американский СПГ обошел в ЕС российский трубопроводный газ по объемам в июне. Это уникальный в истории Евросоюза случай. Однако радоваться этому факту европейцам не стоит. Как США удалось добиться желаемого и почему американский СПГ не спасает европейцев от дефицита газа? Подробности...
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Почему Литва лишилась тормозов в отношении Калининграда

Блокада Калининграда со стороны Литвы вызвала недовольство Берлина Виталий Невар/ТАСС
Берлин недоволен блокадой, которую Вильнюс организовал Калининграду. По данным немецких СМИ, правительство ФРГ настаивает на том, чтобы Литва изменила позицию в данном вопросе. При этом, как считают эксперты, власти Литовской Республики склонны к тому, чтобы не прислушаться к коллегам из Берлина по целому ряду причин. О каких именно причинах идет речь и как к этому относиться России? Подробности...
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Преступный удар ВСУ по Белгороду требует решительного возмездия

На дом в Белгороде упала кассетная часть украинской «Точки-У» Евгений Силантьев/ТАСС
Украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни четверых мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. Как решить проблему дальнобойной артиллерии ВСУ и каким должен быть военный ответ России? Подробности...
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Как прибалты и поляки готовятся воевать с Россией

Польские новобранцы EPA/TASS
Власти Польши и стран Прибалтики непрерывно делают воинственные заявления в адрес России, критикуя Францию и Германию за «капитулянтское» стремление выйти на какой-либо компромисс с Москвой. Но вот вопрос: готовы ли сами прибалты и поляки воевать с Россией? Речь идет, разумеется, не о политиках, а о простом населении. И картина здесь вырисовывается по меньшей мере неоднозначная.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как Донбасс и Украина воюют марками

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Пока украинцы тиражируют собственные фантазмы, «Почта Донбасса» отпечатала марку «Zакат нацизма», посвященную специальной военной операции на Украине. Подробности...

Украина переходит к диверсиям

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Украинские спецслужбы в полной мере используют технологии вербовки, которые использовал ИГИЛ, что указывает на то, что и здесь за всем стоят американцы и англичане. Подробности...

Краткая история украинского сепаратизма

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Украинский сепаратизм и национализм стали реальной политической силой сразу после Февральской революции 1917 года. Но начался он еще в XIX веке, когда население этой части Российской империи стало объектом хитроумных махинаций поляков и австрийцев. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Россия потеряла Аляску из-за коррупции

Обсуждение: 9 комментариев

Сербия назначила войну на октябрь

Блокада Шпицбергена: главное

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
  • У посольства Великобритании

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  • У другого посольства (предложите в комментарии)
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Вы слушали песни «Ласкового мая»?
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    Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?

    После обстрела Донецка произошло возгорание на заводе «ДонПластАвтомат»

    4 июля 2022, 11:43

    Текст: Антон Никитин

    Возгорание зафиксировано на территории завода «ДонПластАвтомат» в Донецке из-за обстрела украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    «В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) зафиксировано возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат» в Киевском районе Донецка», – написал он в Telegram-канале.

    «Также украинская артиллерия нанесла удар в район старой торговой палаты. Отработала ПВО», – сообщил мэр.

    Накануне украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк из РСЗО «Град».

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.


    В ЛНР заявили о начале боев за Северск

    3 июля 2022, 19:05

    Текст: Ольга Иванова

    Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.

    «Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.

    Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.

    В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

    Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

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    Посол ЛНР: Не намерены терпеть токсичный украинский режим
    		    4 июля 2022, 09:18
    Фото: Родион Мирошник
    Текст: Михаил Мошкин

    «Присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. Поэтому войска будут двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Дипломат посетил Лисичанск, с занятием которого союзными войсками завершилось освобождение всей территории республики, и рассказал о военно-политическом развитии ситуации в регионе.

    «Принятие военных решений – это однозначно компетенция военного командования не только в рамках республики, но и в рамках союзных войск, которые освобождали территорию Луганской республики. Они будут двигаться дальше, – отметил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. – Кроме того, присутствие украинских террористических подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. А безопасность и есть одна из главных задач специальной военной операции. Она еще не решена».

    Задача гражданских властей ЛНР в освобожденном Лисичанске – очень быстро сформировать команду управленцев, которые возьмут на себя ответственность за жизнеобеспечение города, отметил Мирошник. Необходимо подтянуть силы республики к быстрому восстановлению систем функционирования города, подчеркнул собеседник, который в воскресенье побывал в Лисичанске. «Людям нужно питаться, получать воду, тепло и свет, быть в доступе систем коммуникации. Необходимо всё то, что в обычной жизни воспринимается как само собой разумеющееся. Люди в Лисичанске, да и в Северодонецке, были этого лишены несколько месяцев», – отметил собеседник.

    На следующем этапе необходимо провести немедленный аудит всего жилья, разделив его на то, которое можно будет подготовить к зиме, обеспечив всеми коммунальными услугами, и на то, которое восстановить не удастся, а нужно будет строить новое, рассказал Мирошник. «И это только первые штрихи проблем, с которыми столкнется руководство города. Дальнейший перечень – гораздо больше», – добавил посол ЛНР в России.   

    Также не стоит строить иллюзий относительно скорейшего восстановления освобожденных территорий республики, заметил Мирошник. «На восстановление, а точнее на возрождение наших городов, уйдут годы – это первое. И второе – рассчитывать на полноценный перезапуск городов, их экономики и инфраструктуры мы можем только при помощи и поддержке Российской Федерации, – отметил собеседник. – Этот процесс уже начался в целом ряде районов ЛНР и должен быть запущен в освобожденных Лисичанске, Северодонецке, Рубежном – которые сейчас больше всего пострадали во время военных действий».

     

    «Кроме того, стремление быть полноправным членом большой русской семьи – это наше исконное стремление, а война – это то испытание, которое делает нашу веру тверже и цель осознанней», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос о том, как освобождение республики повлияет на ранее заявленное намерение ЛНР войти в состав России.

    «Мы освободили нашу республику, но до конца еще не сняли вопрос безопасности наших граждан и наших территорий, – заметил Мирошник. – Мы уже проходили тот период, когда от формирований украинского режима нас отделяла линия соприкосновения, и это закончилось агрессией Киева на наши республики 17 февраля. Токсичный украинский режим, находясь рядом и выполняя указания Запада, не даст нам спокойно жить. Они на это не способны. Этот режим живет своей русофобией, стремлением лезть в наши дела и порождать постоянные угрозы. Терпеть такую «роскошь» мы не намерены».

     

    «Но это не останавливает нас в необходимости работать вместе с Российской Федерацией над условиями и подходами, которые должны быть реализованы по итогам референдума, когда для этого созреют все условия», – добавил посол ЛНР в России.

    Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска. Это же признал и Зеленский. 

    «Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил украинский президент, «в частности это касается и Лисичанска».

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    Коментарии (25)
    В ДНР предъявили обвинение еще двум наемникам из Британии

    1 июля 2022, 18:12

    Текст: Елизавета Булкина

    В Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам.

    «Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», – передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник.

    Между тем источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщает, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.

    «Возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения по ст. 430 УК ДНР («Наемничество») в отношении подданных Великобритании Дилана Хили и Эндрю Хилла, которые в настоящее время содержатся в одном из СИЗО ДНР. С ними ведутся следственные действия, в ходе которых следователям необходимо будет получить доказательства совершенных британцами преступлений, так как они не хотят давать показания и сотрудничать в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении них», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

    До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).

    Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.

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    Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске
    		    2 июля 2022, 12:24
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    До полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка, сообщают корреспонденты с места событий.

    Группировка российских войск «О» («Отважные») освободили населенный пункт Золотаревка, передает РИА «Новости».

    В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.

    Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.

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    Украинская блогерша пожаловалась на приставания под предлогом конфликта на Украине
    		    2 июля 2022, 15:46
    Фото: @louisakhovanski
    Текст: Кристина Цыцура

    Блогер с седьмым размером груди Луиза Ховански пожаловалась на то, что к ней поступают непристойные предложения, а для этого используется в качестве повода конфликт на Украине.

    Луиза Ховански рассказала изданию The Sun, что с начала спецоперации получила множество предложений выйти замуж, чтобы уехать из страны, передает RT.

    Также некоторые мужчины, по словам блогера, предлагали украинке квартиру, комнату и безопасность в обмен на секс. Женщина подчеркнула, что соглашаться на что-то из этого не собирается.

     

    Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.

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    Росгвардия уличила наблюдателей ОБСЕ в работе на украинские спецслужбы
    		    4 июля 2022, 09:27
    Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    «При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    В начале апреля в Донецкой народной республике задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность.

    Миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 года, решение о ее работе поддержали 57 стран-участниц организации.

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    ВСУ обстреляли Славянск для обвинения России в уничтожении мирных граждан

    2 июля 2022, 21:51

    Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России, сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «В Славянске Донецкой народной республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

    Генерал отметил, что уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских ВС по гражданскому населению.

    «Такое быстрое прибытие украинских журналистов, «случайно» находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации», – считает Мизинцев.

    В Минобороны также сообщили, что в Бахмуте ДНР в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

    Кроме того, по словам Мизинцева, в Харькове в техническом лицее № 173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, а в Константиновке ДНР в многоквартирных жилых домах военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Местным жителям запрещено покидать дома.

    Ранее в Минобороны предупредили о подготовке ВСУ провокации в Одессе для обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.

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    Знамя Победы водружено на администрации последней освобожденной в ЛНР Белогоровки
    		   3 июля 2022, 15:28
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие водрузили Знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили в Минобороны России.

    «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа в результате успешных наступательных действий овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здании администрации Знамя Победы», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Военнослужащий ВС России Андрей рассказывает в распространенном Минобороны России видеоролике, что «группировка «Отважные» Центрального военного округа замкнула очередной котел в населенном пункте Белогоровка, водрузила Знамя Победы на администрации».

    Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

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    В ЛНР оценили разрушения в освобожденном Северодонецке

    3 июля 2022, 00:58

    Текст: Антон Никитин

    Освобожденный город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) в плачевном состоянии, многие жилые дома и здания разрушены, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Город [Северодонецк] в таком достаточно плачевном виде: много жилья, много офисных зданий утеряны безвозвратно, но это, наверное, не самое страшное. Это все можно отстроить», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Он отметил, что сейчас в Северодонецке отсутствуют мобильная связь, газо- и электроснабжение. «Света нет, нет связи, нет газа, нет воды», – сказал Мирошник.

    «Северодонецкий «Азот» не так сильно пострадал. Пострадали админздания, были прилеты по проходным», – сказал Мирошник. «Я надеюсь, что завод смогут восстановить. Но естественно, должны дать оценку [его состоянию] специалисты: технологи, инженеры. – сказал посол. – Заработает завод – вернется жизнь в город Северодонецк. Как он дал старт его рождению – так он даст возможность возродиться ему заново», – отметил Мирошник.

    При этом он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно уничтожили в Северодонецке Ледовый дворец спорта, так как он являлся, по мнению Киева, «символом сепаратизма». «18 лет назад, в ноябре 2004 года, когда в Киеве бушевал майдан – прозападный, прооранжевый – здесь [в Ледовом дворце] собрались депутаты со всего юго-востока [Украины], чтобы сказать: «Нет, мы не согласны, у нас есть другая точка зрения». И тогда этот город стал считаться центром сепаратизма», – сказал Мирошник. «Уходя из Северодонецка, они не могли оставить этот символ, где 18 лет назад собрались депутаты, чтобы сказать, что мы не согласны с движением на Запад», – подчеркнул дипломат.

    По его данным, на данный момент в Северодонецке остались около 10 тыс. человек. «По данным комендатуры, в городе остался каждый десятый. То есть чуть больше 10 тыс. [человек], – сказал Мирошник. – Это люди, которые заявили [военной комендатуре], что они здесь. По мере того, как будет восстанавливаться город, появятся хоть какие-то блага цивилизации, народ явно будет подтягиваться, потому что люди уехали недалеко».

    Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что предприятие «Азот» в Северодонецке практически не пострадало и вскоре сможет начать работу. 25 июня подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск полностью освободили Северодонецк, вся территория промышленной зоны химпредприятия «Азот» перешла под контроль подразделений ЛНР.

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    Командир «Ахмата» рассказал о тактике в боях за Лисичанск
    		    3 июля 2022, 22:52
    Фото: Телеканал RTД на русском/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Командир полка полиции специального назначения «Ахмат» Замид Чалаев рассказал, какая тактика позволила союзным силам России и ЛНР быстро овладеть Лисичанском.

    «Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы «израсходовать» их», – сказал Чалаев, добавив, что союзникам было известно, что у ВСУ «много сил и средств было в то время и много мирных». Чалаев заявил: «Мы в полях, в маленьких селах их вынуждали, чтобы они шли на нас». В результате «потихоньку, полтора месяца уже, всех их «израсходовали». Такая тактика была выбрана, чтобы «мирные люди не пострадали». При этом «некоторые места, позиции, дома отдавали» противнику. «Чтобы они еще шли на нас, чтобы они окончательно не зашли в Лисичанск и так маневренно», –  приводит его слова РИА «Новости».

    В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска.

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    В ЛНР заявили о скором освобождении республики на 100%
    		    2 июля 2022, 15:14
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В самое ближайшее время территория Луганской Народной Республики (ЛНР) будет освобождена на 100%, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «С учетом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и Донецкая Народная Республика, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет освобождена на все 100%», – передает его слова ТАСС.

    Марочко добавил, что силы ЛНР и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска. «Сегодня совместными усилиями Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», – сказал офицер.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.

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    Минобороны заявило о блокировании в Лисичанском «котле» группировки ВСУ

    3 июля 2022, 12:18

    Текст: Евгений Романов

    Российские войска и подразделения Луганской народной республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в Лисичанском котле, сейчас военные ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, в районе Лисичанска за двое суток сдались в плен 38 насильно мобилизованных украинских военных. 

    «В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что российская армия и подразделения Луганской народной республики ведут бои в Лисичанске, завершая разгром оставшихся в городе сил противника. 

    «В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», – говорится в сообщении. 

    Ранее союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска.

    До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.

    Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

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    В ЛНР заявили о бесславным завершение работы офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине

    2 июля 2022, 14:27

    Текст: Елизавета Булкина

    Присутствие на Украине миссии ОБСЕ, объявившей ранее о начале процесса закрытия офиса координатора проектов в стране, завершилось бесславно, заявил глава МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

    «По прошествии трех месяцев с момента окончания мандата СММ ОБСЕ организация полностью прекратила свою деятельность на Украине. С 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине, закончился бесславно», – говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.

    По его словам, особенно ярко об этом свидетельствуют последние восемь лет –период присутствия на Украине СММ ОБСЕ. Министр подчеркнул, что миссия, «успешно имитируя содействие урегулированию конфликта в Донбассе, активно вела пропагандистскую работу, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима».

    «Несмотря на отдельные близкие к объективности заявления координатора или тезисы в отчетах СММ, вся активность миссии была направлена на искажение сути событий и введение в заблуждение международной общественности», – добавил Дейнего.

    Напомним, 1 марта представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации.

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    На МКС развернули флаги ДНР и ЛНР
    		    4 июля 2022, 10:31
    Фото: t.me/roscosmos_gk
    Текст: Антон Никитин

    Российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР, сообщили в Роскосмосе.

    «День освобождения Луганской народной республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. <...> Роскосмос и наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие сегодня на Международной космической станции (МКС), присоединяются к поздравлениям главы ЛНР Леонида Пасечника о «новом Дне Великой Победы», – сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    В госкорпорации выразили уверенность, что 3 июля навсегда войдет в историю ЛНР. «Граждане союзной Донецкой народной республики – ждите», – подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. 

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

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    В ЛНР сообщили о взятии северных окраин Лисичанска

    1 июля 2022, 20:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Союзные войска ЛНР и России взяли под контроль северные окраины города Лисичанска, проводится зачистка, заявил посол республики в Российской Федерации Родион Мирошник.

    «Как раз Шипилово, Приволье, да и туда я отнесу уже и Новодружеск – это как раз северные окраины города Лисичанска, которые уже по сути находятся под контролем союзных войск, и там идут уже зачистки», – сказал Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    На данный момент эти территории полностью контролируются союзными войсками, уточнил он.

    В самом Лисичанске бои идут двое суток, наступление проводят с двух сторон.

    Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

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