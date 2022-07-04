В Таганроге загорелся дом после падения беспилотника

СМИ: В Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев

Желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову», пишет Агнешка Пивар для издания Mysl Polska.

«Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности», – передает РИА «Новости» слова автора.

Журналист заметила, что с помощью дезинформации поляков убедили в необходимости принять украинцев у себя, из-за чего они открыли свои сердца и дома. «Между тем польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями», – подчеркнула она.

Автор рассказала, что ее друзья приняли двух студентов из Киева, граждан Ливии, которые признались, что очень удивлены открытостью поляков в отношении приехавших с Украины. «Зная украинские настроения из непосредственных контактов и интернет-форумов, они нас прямо спросили: «Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!» – отметила журналистка.

По словам автора статьи, студенты показали им красноречивые видео с украинских каналов, на которых консервы, отправленные поляками нуждающимся на Украине, продаются «за определенную сумму гривен».

«Напомню, это происходит в то время, когда польские цены на продовольствие резко выросли, поляки все больше беднеют и многие наши соотечественники больше не могут позволить себе даже заправить машину», – возмутилась Пивар.

В статье отмечается, что назидательные примеры с честными людьми, «похоже, едва заметны в дебрях иждивенческого поведения наших восточных соседей». «До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали. Эскалация польско-украинской напряженности еще перед нами», – подчеркнула она.

Также журналистка привела в пример историю, рассказанную ее парикмахером. По ее словам, после прибытия в Польшу украинские женщины отправлялись в салоны красоты, заказывая различные дорогостоящие услуги, после чего заявляли, что им нечем платить, потому что они бедные беженцы, поэтому для них это должно быть бесплатно.

«В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Потому что, оказывается, даже вызов полиции здесь не поможет», – добавила автор.

Кроме того, в статье отмечена другая огромная проблема, о которой в Польше не говорят – злоупотребление алкоголем со стороны беженцев. «Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», – сообщила журналистка.

В своей статье Пивар рассказала еще одну реальную историю, которая произошла с ее знакомой, работающей в здравоохранении. По словам журналистки, часто прослеживается иждивенческое отношение украинских пациентов, которые устраивают «дикие» скандалы в больничных коридорах.

«Они требуют немедленного приема к врачу или операции – потому что им это должны, потому что они с Украины. И им часто удается добиться этого, в то время как польским пациентам приходится ждать в длинных очередях. Это реальные проблемы, о которых польские СМИ молчат. Цензура действует у нас как надо», – указала автор.

Журналистка задалась вопросом, что еще должно произойти и сколько должно пройти времени, прежде чем поляки «откроют глаза» и начнут убирать флаги Украины из общественного пространства. «Одно кажется неизбежным: рано или поздно что-то ужасное заставит чашу терпения переполниться», – заключила Пивар.

Напомним, с 1 июля власти Польши прекратили ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.

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